IRW-News: Osisko Gold Royalties Ltd. : Osisko Gold Royalties kündigt TSX-Genehmigung für Verlängerung des Aktienrückkaufangebots für eigene Aktien an

IRW-PRESS: Osisko Gold Royalties Ltd.



: Osisko Gold Royalties kündigt TSX-Genehmigung für Verlängerung des Aktienrückkaufangebots für eigene Aktien an

(Montréal, 10. Dezember 2019) Osisko Gold Royalties Ltd (OR:TSX & NYSE) (die "Corporation" oder "Osisko" - https://www.commodity-tv.com/play/osisko-gold-royalties-financial-partners-extend-bridge-financing-to-stornoway/) gibt bekannt, dass die Toronto Stock Exchange (die "TSX") die Absicht der Gesellschaft, ein Normal Course Issuer Bid (Aktienrückkaufprogramm) des Emittenten abzugeben (das "NCIB-Programm"), genehmigt hat. Im Rahmen des NCIB-Programms kann Osisko von Zeit zu Zeit bis zu 13.681.732 seiner Stammaktien ("Stammaktien") gemäß den üblichen Kursangebotsverfahren des TSX erwerben.

Das normale Kursangebot des Emittenten wird über die Einrichtungen der TSX oder alternative Handelssysteme durchgeführt, sofern diese berechtigt sind und entspricht den Vorschriften der TSX. Käufe im Rahmen des normalen Angebots des Emittenten erfolgen im Wege von Offenmarkttransaktionen oder auf andere Weise, die eine Wertpapieraufsichtsbehörde zulassen kann, einschließlich vorab arrangierter Crosses, befreiter Angebote und privater Vereinbarungen im Rahmen eines von einer Wertpapieraufsichtsbehörde erlassenen Freistellungsauftrags des Emittenten.

Rückkäufe im Rahmen des NCIB-Programms können am 12. Dezember 2019 beginnen und am 11. Dezember 2020 oder zu einem früheren Zeitpunkt, zu dem das NCIB-Programm abgeschlossen ist, enden. Die täglichen Käufe sind auf 126.674 Stammaktien, mit Ausnahme von Gruppenkaufbefreiungen, beschränkt, was 25% des durchschnittlichen täglichen Handelsvolumens der Stammaktien an der TSX für den Zeitraum von sechs Monaten bis zum 30. November 2019 entspricht, was 506.698 Stammaktien entspricht.

Der Preis, den die Gesellschaft für alle Stammaktien zahlen kann, die im Rahmen des NCIB-Programms auf dem freien Markt erworben wurden, entspricht dem zum Zeitpunkt des Kaufs geltenden Marktpreis (zuzüglich Maklergebühren) und alle von der Gesellschaft erworbenen Stammaktien werden annulliert. Für den Fall, dass die Gesellschaft Stammaktien durch vorab arrangierte Kreuzverflechtungen, befreite Angebote, Blockkäufe oder private Vereinbarungen erwirbt, kann und wird der Kaufpreis der Stammaktien, wie von der Wertpapieraufsichtsbehörde gestattet, mit einem Abschlag auf den Marktpreis der Stammaktien zum Zeitpunkt des Erwerbs erfolgen.

Der Aufsichtsrat von Osisko ist der Ansicht, dass sich der zugrunde liegende Wert des Unternehmens möglicherweise nicht von Zeit zu Zeit im Marktpreis der Stammaktien widerspiegelt und dass der Kauf von Stammaktien dementsprechend den anteiligen Anteil an der Gesellschaft erhöht und für alle übrigen Aktionäre der Gesellschaft von Vorteil ist.

Zum 2. Dezember 2019 waren 157.469.361 Stammaktien ausgegeben und im Umlauf. Die 13.681.732 Stammaktien, die im Rahmen des NCIB-Programms zurückgekauft werden können, entsprechen etwa 10% des öffentlichen Aktienbesitzes der Gesellschaft zum 2. Dezember 2019, was 136.817.320 Stammaktien entspricht.

Während des vorherigen NCIB-Programms der Gesellschaft, das am 11. Dezember 2019 endet, erhielt die Gesellschaft die Genehmigung zum Kauf von 10.459.829 Stammaktien und kaufte tatsächlich 1.833.830 Stammaktien zu einem gewichteten Durchschnittspreis von ca. 11,81 $ pro Stammaktien über die Einrichtungen der TSX.

Osisko hat Desjardins Capital Markets beauftragt, in seinem Namen alle Käufe im Rahmen des NCIB-Programms durchzuführen.

Über Osisko Gold Royalties Ltd.

Osisko Gold Royalties Ltd. ist ein auf Nord- und Südamerika fokussiertes Edelmetall-Lizenzunternehmen, das seine Aktivitäten im Juni 2014 aufgenommen hat. Osisko hält ein auf Nordamerika fokussiertes Portfolio von über 135 Lizenzgebühren, Streams und Edelmetallabnahmen. Das Portfolio von Osisko ist durch fünf wichtige Vermögenswerte verankert, darunter eine 5%ige Nettoschmelzabgabe auf die Canadian Malartic Mine, die die größte Goldmine Kanadas ist. Osisko besitzt auch ein Portfolio von öffentlich gehaltenen Rohstoffunternehmen, darunter eine 16,4%ige Beteiligung an Osisko Mining Inc. und eine 19,9%ige Beteiligung an Falco Resources Ltd.

Osisko ist eine nach dem Recht der Provinz Québec gegründete Gesellschaft mit Hauptsitz in 1100 avenue des Canadiens-de-Montréal, Suite 300, Montréal, Québec, H3B 2S2.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen erfordern naturgemäß bestimmte Annahmen des Unternehmens und beinhalten zwangsläufig bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit enthalten sind. Wörter wie "kann", "wird", "würde", "könnte", "erwartet", "glaubt", "plant", "antizipiert", "beabsichtigt", "schätzt", "fortsetzt" oder die negative oder vergleichbare Terminologie, sowie in der Zukunft üblicherweise verwendete Begriffe und die bedingten, sind dazu bestimmt, zukunftsgerichtete Aussagen zu identifizieren, einschließlich der Tatsache, dass das Unternehmen "erwartet", "plant", "erwartet", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "potenziell", "geplant" und ähnliche Ausdrücke oder Abweichungen (einschließlich negativer Abweichungen), oder dass Ereignisse oder Bedingungen "werden", "würden", "können", "könnten" oder "sollten" eintreten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über den Vorstand von Osisko, der davon ausgeht, dass das NCIB-Programm für die Aktionäre vorteilhaft ist und dass sich der zugrunde liegende Wert der Gesellschaft nicht im Marktpreis der Stammaktien widerspiegeln kann, und über die Absichten der Gesellschaft in Bezug auf das NCIB-Programm, einschließlich der Anzahl der Stammaktien, die im Rahmen des NCIB-Programms erworben werden können. Obwohl Osisko der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen geäußerten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, beinhalten solche Aussagen bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren und stellen keine Garantie für die zukünftige Leistung dar, und die tatsächlichen Ergebnisse können daher erheblich von denen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, sind unter anderem: Schwankungen der Preise der Rohstoffe, die die von Osisko gehaltenen Lizenzgebühren, Streams und Offtakes beeinflussen; Schwankungen des Wertes des kanadischen Dollars im Vergleich zu den USA. Dollar; regulatorische Änderungen durch die nationale und lokale Regierung, einschließlich Gesellschaftsrecht, Genehmigungs- und Lizenzsysteme und Steuerpolitik; anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung sowie allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen; Geschäftsmöglichkeiten, die Osisko zur Verfügung stehen oder von Osisko genutzt werden; die Unmöglichkeit, Lizenzgebühren zu erwerben und Edelmetallströme zu finanzieren; andere nicht versicherte Risiken. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management für angemessen hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf diese: der laufende Betrieb der Immobilien, an denen Osisko eine Lizenzgebühr oder ein sonstiges Interesse der Eigentümer oder Betreiber dieser Immobilien hält, in einer Weise, die mit der bisherigen Praxis übereinstimmt; die Richtigkeit der öffentlichen Erklärungen und Offenlegungen der Eigentümer oder Betreiber dieser Immobilien; keine wesentliche nachteilige Änderung des Marktpreises der dem Vermögensportfolio zugrunde liegenden Rohstoffe; keine nachteilige Entwicklung in Bezug auf wesentliche Immobilien, an denen Osisko eine Lizenzgebühr oder ein anderes Interesse hält, und das Fehlen anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen.

Weitere Informationen zu diesen und anderen Faktoren und Annahmen, die den in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, finden Sie im Abschnitt "Risikofaktoren" im jüngsten Jahresinformationsformular des Unternehmens, der bei (i) den Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada eingereicht und elektronisch unter Osiskos Emittentenprofil auf SEDAR unter www.sedar.com und (ii) der U.S. Securities and Exchange Commission verfügbar ist und elektronisch unter Osiskos Emittentenprofil auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar ist. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Erwartungen von Osisko zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können sich nach diesem Zeitpunkt ändern. Osisko lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitig, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Osisko Gold Royalties Ltd:

Bryan A. Coates

Präsident

Tel. (514) 940-0670

bcoates@osiskogr.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49585

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49585&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA68827L1013

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.