IRW-News: Osisko Gold Royalties Ltd. : Osisko Gold Royalties ernennt Hon. John R. Baird in sein Board Of Directors

: Osisko Gold Royalties ernennt Hon. John R. Baird in sein Board Of Directors

Montréal, 6. April 2020 - Osisko Gold Royalties Ltd (das Unternehmen oder Osisko - https://www.rohstoff-tv.com/play/osisko-gold-royalties-investoren-praesentation-mit-rainer-ruckteschler/) (OR: TSX & NYSE) gab heute bekannt, dass The Hon. John Baird in den Board of Directors berufen wurde.

Herr Sean Roosen, Chair oft he Board of Directors und Chief Executive Officer, erklärte: Wir freuen uns, dass Herr Baird zugestimmt hat, dem Board of Directors der Osisko beizutreten. In unseren Gesprächen mit John waren wir von seinen Einblicken in globale Angelegenheiten und Interaktionen mit der Regierung begeistert. Er ist eine ideale Ergänzung zu dem erstklassigen Fachwissen, das unser Board den Stakeholdern von Osisko zugutekommen lässt."

Herr Baird war drei Amtszeiten lang ein Parlamentsabgeordneter und diente mit Auszeichnung in einer Reihe leitender Kabinettsbereiche. Er war vier Jahre lang Kanadas Außenminister. Vor seinem Dienst in Ottawa war er zehn Jahre lang Mitglied des Provinzparlaments in Ontario, wo er in leitenden Kabinettsbereichen tätig war, unter anderem als Energieminister und Minister für Gemeinschafts- und Sozialdienste. Er ist ein Director bei Canadian Pacific, Canadian Forest Products, der FWD Group, PineBridge Investments und Berater von Hatch, Barrick Gold, Bennett Jones LLP und der Eurasia Group.

Über Osisko Gold Royalties Ltd

Osisko Gold Royalties Ltd. ist ein seit Juni 2014 bestehendes Edelmetallbeteiligungsunternehmen mit Fokus auf Nord-, Mittel- und Südamerika. Osisko besitzt ein auf Nordamerika ausgerichtetes Portfolio mit über 135 Lizenzgebühren, Streams und Edelmetallabnahmen. Die Grundlage des Portfolios von Osisko bildet die 5-prozentige NSR-Royalty an der Mine Canadian Malartic, der größten Goldmine Kanadas. Außerdem besitzt Osisko das Goldprojekt Cariboo in Kanada sowie ein Portfolio börsennotierter Rohstoffunternehmen, einschließlich einer Beteiligung von 15,9 % an Osisko Mining Inc., von 17,9 % an Osisko Metals Incorporated und von 18,3 % an Falco Resources Ltd.

Osiskos Hauptsitz befindet sich in der Avenue des Canadiens-de-Montréal 1100, Suite 300, Montréal, Québec, H3B 2S2.

