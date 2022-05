IRW-News: Osisko Development Corp.: Osisko Development meldet Notierung an NYSE und Erfüllung der Bedingung zur Treuhandkontofreigabe hinsichtlich der Finanzierung durch Zeichnungsscheine in Höhe von 119,4 Millionen USD

IRW-PRESS: Osisko Development Corp.: Osisko Development meldet Notierung an NYSE und Erfüllung der Bedingung zur Treuhandkontofreigabe hinsichtlich der Finanzierung durch Zeichnungsscheine in Höhe von 119,4 Millionen USD

Montréal, 27. Mai 2022 - Osisko Development Corp. (Osisko Development oder das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-development-corp/) (ODV: TSX-V & NYSE) freut sich, bekannt zu geben, dass die Stammaktien des Unternehmens (jeweils eine Stammaktie) an der New York Stock Exchange (NYSE) unter dem Symbol ODV gehandelt werden.

Infolgedessen hat das Unternehmen die Bedingung für die Freigabe des Treuhandkontos in Bezug auf die 34.093.768 Zeichnungsscheine des Unternehmens (die Zeichnungsscheine) für einen Bruttoerlös (einschließlich Zinsertrag) von 119,4 Millionen USD (die Treuhandgelder) erfüllt, die im Rahmen einer nicht vermittelten Privatplatzierung (das Angebot) ausgegeben wurden.

Die Treuhandgelder wurden an das Unternehmen freigegeben, und jeder Zeichnungsschein wurde automatisch umgewandelt in (i) ein Drittel einer Stammaktie Am 4. Mai 2022 wurden die Stammaktien auf der Grundlage von einer Stammaktie nach der Konsolidierung für je drei Stammaktien vor der Konsolidierung konsolidiert (die Aktienkonsolidierung). Dementsprechend wurde die Anzahl der Stammaktien und Warrants, die bei der Umwandlung der Zeichnungsscheine ausgegeben wurden (die, um Zweifel auszuschließen, vor der Aktienkonsolidierung ausgegeben wurden), angepasst, um der Aktienkonsolidierung Rechnung zu tragen.

und (ii) ein Drittel eines Warrants auf den Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens (jeder ganze Warrant ein Warrant), wobei jeder Warrant den Inhaber berechtigt, bis zum 27. Mai 2027 eine Stammaktie zu einem Preis von 18,001 USD zu erwerben.

Nach der Umwandlung der 34.093.768 Zeichnungsscheine (die vor der Aktienkonsolidierung ausgegeben wurden) wurden insgesamt 11.363.933 Stammaktien und 11.363.933 Warrants (die ihre Inhaber zum Kauf von bis zu 11.363.933 Stammaktien berechtigen) ausgegeben.

Ein Teil des Nettoerlöses aus dem Angebot wird zur Finanzierung der Barzahlung für die Übernahme von Tintic Consolidated Metals LLC verwendet werden, während die restlichen Mittel für die Weiterentwicklung der Mineral-Assets des Unternehmens und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden sollen. Alle Wertpapiere im Rahmen des Angebots unterliegen einer Haltefrist, die gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen vier Monate und einen Tag nach dem Emissionsdatum abläuft.

Über Osisko Development Corp.

Osisko Development Corp. ist als führendes Golderschließungsunternehmen in Nordamerika einzigartig positioniert, um das Goldprojekt Cariboo und weitere kanadische und mexikanische Liegenschaften weiterzuentwickeln, mit der Zielsetzung, der nächste mittelgroße Goldproduzent zu werden. Das Goldprojekt Cariboo im Zentrum von British Columbia ist das Aushängeschild von Osisko Development. Das beträchtliche Explorationspotenzial in der Tiefe und im Streichen unterscheidet das Goldprojekt Cariboo von anderen Entwicklungs-Assets. Osisko Developments Projektpipeline wird durch seine Beteiligung am Goldprojekt San Antonio in Sonora, Mexiko, ergänzt.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können als zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und im Sinne der Safe Harbor"-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 betrachtet werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen setzen naturgemäß voraus, dass Osisko Development bestimmte Annahmen trifft, und bergen zwangsläufig bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten in sich, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Leistungsgarantie dar. Wörter wie "können", "werden", "würden", "könnten", "erwarten", "glauben", "planen", "antizipieren", "beabsichtigen", "schätzen", "fortsetzen" oder die negative oder vergleichbare Terminologie sowie Begriffe, die üblicherweise in der Zukunft und unter Vorbehalt verwendet werden, sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Die in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Informationen, einschließlich der Verwendung der Erlöse aus dem Angebot und der Geschäftsziele von Osisko Development, basieren auf bestimmten wesentlichen Annahmen, die bei der Erstellung von Schlussfolgerungen, Prognosen oder Projektionen verwendet wurden, einschließlich der Einschätzung des Managements hinsichtlich historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen, öffentlicher Bekanntmachungen der Betreiber der betreffenden Minen sowie anderer Überlegungen, die unter den gegebenen Umständen als angemessen erachtet werden. Osisko Development hält seine Annahmen auf Basis der derzeit verfügbaren Informationen für angemessen, weist den Leser jedoch darauf hin, dass sich seine Annahmen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, von denen sich viele der Kontrolle von Osisko Development entziehen, letztendlich als falsch erweisen könnten, da sie Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die Osisko Development und seine Geschäfte betreffen. Weitere Informationen zu diesen und anderen Faktoren und Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung über Osisko Development zugrunde liegen, finden Sie im Bericht des Managements von Osisko Development und im Jahresbericht von Osisko Development für das am 31. Dezember 2021 zu Ende gegangene Geschäftsjahr, die elektronisch auf SEDAR ( www.sedar.com) unter dem Emittentenprofil von Osisko Development und auf der EDGAR-Website der U.S. Securities Exchange Commission (www.sec.gov) verfügbar sind. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen über Osisko Development spiegeln die Erwartungen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wider und können sich nach diesem Zeitpunkt noch ändern. Osisko Development lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemeldung. Keine Börse, Wertpapierkommission oder sonstige Regulierungsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version, Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert, Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein, Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen, Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65997

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65997&tr=1

