IRW-News: Osisko Development Corp.: Osisko Development durchschneidet 10,85 g/t Au auf 14,25 Metern und weitere hochgradige Proben mit 91,6 g/t Au, 90,7 g/t Au, 126,5 g/t Au, 120,0 g/t Au, 94,1 g/t Au, 201,0 g/t Au, 278,0 g/t Au und 113,0 g/t Au im Valle

IRW-PRESS: Osisko Development Corp.: Osisko Development durchschneidet 10,85 g/t Au auf 14,25 Metern und weitere hochgradige Proben mit 91,6 g/t Au, 90,7 g/t Au, 126,5 g/t Au, 120,0 g/t Au, 94,1 g/t Au, 201,0 g/t Au, 278,0 g/t Au und 113,0 g/t Au im Valley

MONTREAL, 13. April 2022 - Osisko Development Corp. ("Osisko Development" oder das "Unternehmen") (TSX.V-ODV) freut sich, die Bohrergebnisse der Explorations- und Kategorieumwandlungsbohrkampagne 2021 auf seinem Goldprojekt Cariboo ("Cariboo") im Zentrum von British Columbia bekannt zu geben.

Zusammenfassung

- Im Jahr 2021 wurden in der Lagerstätte Valley in 109 Bohrlöchern insgesamt 47.500 Meter gebohrt.

- Diese Pressemitteilung enthält die Untersuchungsergebnisse der Bohrlöcher CM-21-061-1 bis CM-21-093 (Abbildungen 1 und 2).

- Sichtbares Gold wurde in vielen Bohrlöchern beobachtet, einschließlich Ergebnissen von 91,60 g/t Au auf 0,60 Metern in Bohrloch CM-21-063, 126,50 g/t Au auf 0,50 Metern in CM-21-068, 120,00 g/t Au auf 0,50 Metern und 94,10 g/t Au auf 0,65 Metern in CM-21-084, 201,00 g/t Au auf 0,50 Metern in CM-21-086 und 278,00 g/t Au auf 0,50 Metern in CM-21-088 (Abbildung 3).

- CM-21-078 durchschnitt einen Aderkorridor, der 10,85 g/t Au auf 14,25 Metern ergab und hochgradigere Proben mit 23,20 g/t Au auf 0,70 Metern, 32,10 g/t Au auf 0,80 Metern, 23,90 g/t Au auf 0,50 Metern, 25,70 g/t Au auf 0,50 Metern, 23,40 g/t Au auf 0,50 Metern und 22,90 g/t Au auf 0,50 Metern enthielt.

- Detaillierte Bohrergebnisse und eine Karte mit den Standorten der Bohrlöcher finden Sie am Ende dieser Pressemitteilung.

Höhepunkte des Tests

- 7,51 g/t Au auf 11,65 Meter in Bohrloch CM-21-061-1----

- 29,08 g/t Au über 0,60 Meter in Bohrloch CM-21-061-1----

- 91,60 g/t Au über 0,60 Meter in Bohrloch CM-21-063----

- 42,62 g/t Au über 1,60 Meter in Bohrloch CM-21-064----

- 8,44 g/t Au auf 5,20 Metern in Bohrloch CM-21-064----

- 90,70 g/t Au über 0,50 Meter in Bohrloch CM-21-066----

- 13,03 g/t Au über 8,20 Meter in Bohrloch CM-21-067----

- 126,50 g/t Au über 0,50 Meter in Bohrloch CM-21-068----

- 4,57 g/t Au über 13,55 Meter in Bohrloch CM-21-069 einschließlich ----

- 60,20 g/t Au über 0,75 Meter---

- 8,11 g/t Au über 6,25 Meter in Bohrloch CM-21-070----

- 3,89 g/t Au auf 16,90 Meter in Bohrloch CM-21-071----

- 5,85 g/t Au auf 7,55 Meter in Bohrloch CM-21-076----

- 10,85 g/t Au auf 14,25 Meter in Bohrloch CM-21-078----

- 75,80 g/t Au über 1,15 Meter in Bohrloch CM-21-084 einschließlich ----

- 120,00 g/t Au über 0,50 Meter---

- 14,01 g/t Au über 4,80 Meter in Bohrloch CM-21-084 einschließlich ----

- 94,10 g/t Au über 0,65 Meter----

- 15,74 g/t Au auf 3,80 Meter in Bohrloch CM-21-085----

- 19,73 g/t Au auf 2,50 Meter in Bohrloch CM-21-086

- 201,00 g/t Au über 0,50 Meter in Bohrloch CM-21-086----

- 4,98 g/t Au über 8,10 Meter in Bohrloch CM-21-087---

- 12,40 g/t Au über 4,15 Meter in Bohrloch CM-21-087 einschließlich

- 85,00 g/t Au über 0,50 Meter-----

- 100,87 g/t Au über 1,50 Meter in Bohrloch CM-21-088 einschließlich----

- 278,00 g/t Au über 0,50 Meter---

- 113,00 g/t Au über 0,50 Meter in Bohrloch CM-21-089----

- 6,78 g/t Au über 8,00 Meter in Bohrloch CM-21-089----

- 8,44 g/t Au auf 4,90 Metern in Bohrloch CM-21-091----

- 5,89 g/t Au auf 8,70 Metern in Bohrloch CM-21-092----

- 27,47 g/t Au über 1,90 Meter in Bohrloch CM-21-093 einschließlich ----

- 46,30 g/t Au über 0,90 Meter---

- 10,57 g/t Au über 5,35 Meter in Bohrloch CM-21-093----

- 18,72 g/t Au auf 2,60 Meter in Bohrloch CM-21-093----

- 80,80 g/t Au über 0,60 Meter in Bohrloch CM-21-093----

- 14,89 g/t Au auf 8,60 Meter in Bohrloch CM-21-093----

Maggie Layman, Vice President of Exploration bei Osisko Development, sagte: Das Konversions- und Explorationsprogramm der Kategorie 2021 bei der Lagerstätte Valley war erfolgreich bei der Abgrenzung und Erweiterung bekannter Aderkorridore mit hochgradigen Goldproben zur Unterstützung unserer Machbarkeitsstudie und der laufenden Minenplanung, wodurch das Vertrauen in das Projekt gestärkt und weiteres Interesse für Explorationen im Hauptgebiet und darüber hinaus geweckt wurde."

Die Aderkorridore sind als dichte Netzwerke mineralisierter Quarzadern innerhalb der Achse der letzten Faltung der Lagerstätte definiert. Diese mineralisierten Strukturen befinden sich vorwiegend in einem spröden Metasandstein oder kalkhaltigen Metasandstein. Die Aderkorridore werden mit einer minimalen Mächtigkeit von 2,00 Metern und einer durchschnittlichen wahren Breite von etwa 4,50 Metern modelliert. Einzelne mineralisierte Adern innerhalb dieser Korridore weisen Breiten von Zentimetern bis zu mehreren Metern und Streichlängen von einigen Metern bis zu über 50 Metern auf. Diese Korridore wurden von der Oberfläche bis zu einer vertikalen Tiefe von durchschnittlich 300 Metern definiert und können in der Tiefe und entlang des Streichens noch erweitert werden. Die Goldgehalte stehen in engem Zusammenhang mit quarzhaltigem Pyrit sowie mit pyrithaltigen, stark verkieselten Wandgestein-Aderrändern.

Die wahren Mächtigkeiten werden auf 60 % bis 75 % der gemeldeten Kernlängenabschnitte geschätzt. Abschnitte, die durch Bohrungen nicht gefunden wurden, wurden mit einem Null-Gehalt bewertet. Top-Cuts wurden nicht auf hochgradige Proben angewandt. Die vollständigen Untersuchungsergebnisse sind in Tabelle 1 dargestellt; die Standorte der Bohrlöcher sind in Tabelle 2 aufgelistet.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65278/13042022_DE_ODV.001.png

Abbildung 1: Übersichtskarte der Cariboo-Lagerstätten

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65278/13042022_DE_ODV.002.png

Abbildung 2: Highlights der ausgewählten Bohrungen in der Valley Zone

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65278/13042022_DE_ODV.003.png

Abbildung 3: Querschnitt von CM-21-088

Qualifizierte Personen

Gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects, Maggie Layman, P.Geo. Vizepräsidentin für Exploration bei Osisko Development Corp. ist eine qualifizierte Person und hat den technischen und wissenschaftlichen Inhalt dieser Pressemitteilung erstellt, geprüft und genehmigt.

Qualitätssicherung - Qualitätskontrolle

Nach der Entnahme aus dem Bohrloch und der Verarbeitung werden alle Bohrkernproben in zwei Hälften gesägt, beschriftet und verpackt. Der verbleibende Bohrkern wird anschließend vor Ort in einer gesicherten Einrichtung in Wells, BC, gelagert. Die Laborlieferungen werden mit nummerierten Sicherheitsetiketten versehen, um die Einhaltung der Produktkette zu gewährleisten. Qualitätskontrollproben (QC") werden in regelmäßigen Abständen in den Probenstrom eingefügt, einschließlich Leerproben und Referenzmaterialien bei allen Probenlieferungen, um die Laborleistung zu überwachen. Das QAQC-Programm wurde von Lynda Bloom, P.Geo. von Analytical Solutions Ltd. entwickelt und genehmigt.

Die Bohrkernproben werden zur Aufbereitung und Analyse an die Analyseeinrichtung von ALS Geochemistry in North Vancouver, British Columbia, geschickt. Die ALS-Anlage ist gemäß dem ISO/IEC 17025-Standard für Goldanalysen akkreditiert und alle Analysemethoden umfassen Qualitätskontrollmaterialien in festgelegten Abständen mit festgelegten Datenakzeptanzkriterien. Die gesamte Probe wird zerkleinert und 250 Gramm werden pulverisiert. Die Analyse auf Gold erfolgt durch eine 50-Gramm-Brandprobe mit Atomabsorption (AAS") mit einer Untergrenze von 0,01 ppm und einer Obergrenze von 100 ppm. Proben mit einem Goldgehalt von mehr als 100 ppm werden mit einer 1.000-g-Sieb-Metallbrandprobe erneut analysiert. Eine ausgewählte Anzahl von Proben wird auch mit einem 48 multi-elementalen geochemischen Paket durch einen 4-Säuren-Aufschluss analysiert, gefolgt von induktiv gekoppelter Plasma-Atomemissionsspektroskopie (ICP-AES") und induktiv gekoppelter Plasma-Massenspektroskopie (ICP-MS").

Über Osisko Development Corp.

Osisko Development Corp. ist als führendes Golderschließungsunternehmen in Nordamerika einzigartig positioniert, um das Goldprojekt Cariboo und andere kanadische und mexikanische Grundstücke weiterzuentwickeln, mit dem Ziel, der nächste mittelgroße Goldproduzent zu werden. Das Goldprojekt Cariboo im Zentrum von British Columbia ist das Aushängeschild von Osisko Development mit gemessenen und angezeigten Ressourcen von 21,44 Mt mit 4,6 Au g/t für insgesamt 3,2 Millionen Unzen Gold und abgeleiteten Ressourcen von 21,69 Mt mit 3,9 Au g/t für insgesamt 2,7 Millionen Unzen Gold (siehe technischer Bericht gemäß NI 43-101 und Mineralressourcenschätzung mit Stand vom 5. Oktoberth , 2020). Das beträchtliche Explorationspotenzial in der Tiefe und entlang des Streichens zeichnet das Goldprojekt Cariboo im Vergleich zu anderen Erschließungsanlagen ebenso aus wie die historisch niedrigen All-in-Entdeckungskosten von 19 US-Dollar pro Unze. Das Goldprojekt Cariboo durchläuft derzeit das Genehmigungsverfahren für einen Untertagebetrieb mit einer Kapazität von 4.750 Tonnen pro Tag; eine Machbarkeitsstudie wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2022 abgeschlossen. Die Projektpipeline von Osisko Development wird durch eine potenzielle kurzfristige Produktion aus dem Goldprojekt San Antonio in Sonora, Mexiko, ergänzt. Osisko Development wird seit dem 2. Dezember 2020 an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol "ODV" gehandelt. 14.789.373 der 24.315.223 ausstehenden Aktienbezugsscheine des Unternehmens wurden am 25. Oktober 2021 an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol "ODV.WT" notiert.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Osisko Development Corp:

Jean Francois Lemonde

VP Investor Relations

jflemonde@osiskodev.com

Telefon: 514-299-4926

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können als "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze betrachtet werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen setzen naturgemäß voraus, dass Osisko Development bestimmte Annahmen trifft, und sind zwangsläufig mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Leistungsgarantie dar. Wörter wie "können", "werden", "würden", "könnten", "erwarten", "glauben", "planen", "antizipieren", "beabsichtigen", "schätzen", "fortsetzen" oder die negative oder vergleichbare Terminologie sowie Begriffe, die üblicherweise in der Zukunft und unter Vorbehalt verwendet werden, sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Dazu zählen die Einschätzung des Managements hinsichtlich historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen, die Ergebnisse weiterer Explorationsarbeiten zur Definition und Erweiterung von Mineralressourcen, die erwarteten Ergebnisse von Optimierungsstudien, die Annahme, dass die Aderkorridore weiterhin als dichtes Netzwerk aus mineralisiertem Quarz innerhalb der Achse der letzten Faltung und innerhalb der Sandsteine definiert werden und dass die Lagerstätte weiterhin für eine Erweiterung in der Tiefe und in der Tiefe offen ist, sowie andere Überlegungen, die unter den gegebenen Umständen als angemessen erachtet werden. Osisko Development hält seine Annahmen auf Basis der derzeit verfügbaren Informationen für angemessen, weist den Leser jedoch darauf hin, dass sich seine Annahmen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, von denen sich viele der Kontrolle von Osisko Development entziehen, letztendlich als falsch erweisen könnten, da sie Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die Osisko Development und sein Geschäft betreffen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem Risiken in Bezug auf die Fähigkeit der Explorationsaktivitäten (einschließlich der Bohrergebnisse), die Mineralisierung genau vorherzusagen; Fehler in den geologischen Modellen des Managements; die Fähigkeit, weitere Explorationsaktivitäten, einschließlich Bohrungen, abzuschließen; Grundstücks- und Strombeteiligungen am Goldprojekt San Antonio; die Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen Genehmigungen zu erhalten; die Ergebnisse der Explorationsaktivitäten; Risiken im Zusammenhang mit Explorations-, Erschließungs- und Bergbauaktivitäten; das globale Wirtschaftsklima; Metallpreise; Verwässerung; Umweltrisiken; und Maßnahmen der Gemeinschaft und von Nichtregierungsorganisationen sowie die Reaktionen der relevanten Regierungen auf den COVID-19-Ausbruch und die Wirksamkeit dieser Reaktionen.

Weitere Informationen zu diesen und anderen Faktoren und Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung bezüglich Osisko Development zugrunde liegen, finden Sie im Filing Statement, das elektronisch auf SEDAR (www.sedar.com) unter dem Emittentenprofil von Osisko Development verfügbar ist. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu Osisko Development spiegeln die Erwartungen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wider und können sich nach diesem Zeitpunkt noch ändern. Osisko Development lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemeldung. Keine Börse, Wertpapierkommission oder sonstige Regulierungsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.

Tabelle 1: Goldprojekt Cariboo 2021: Längengewichtete Goldzusammensetzung der Bohrlöcher

HOLE ID VON (M) TO (M) LÄNGE (M)AU (G/T)

CM-21-061 162.00 162.50 0.50 21.60

-1

171.00 182.65 11.65 7.51

Einschließl174.30 174.90 0.60 27.60

ich

und 174.90 175.60 0.70 23.80

und 180.10 180.70 0.60 25.50

und 181.50 182.65 1.15 24.30

192.20 192.80 0.60 29.80

209.00 218.75 9.75 3.03

Einschließl209.00 209.50 0.50 9.64

ich

und 209.50 210.00 0.50 12.55

und 213.20 213.80 0.60 17.00

und 218.25 218.75 0.50 10.85

282.90 286.20 3.30 7.99

Einschließl285.20 286.20 1.00 24.30

ich

312.80 313.30 0.50 3.04

315.00 316.20 1.20 7.41

CM-21-062 82.75 83.35 0.60 31.40

90.90 92.10 1.20 3.94

CM-21-063 73.70 74.30 0.60 91.60

84.70 85.30 0.60 26.30

127.75 128.60 0.85 3.08

185.30 187.00 1.70 3.66

195.40 196.60 1.20 8.16

Einschließl195.40 195.90 0.50 14.60

ich

258.50 259.00 0.50 7.62

308.00 309.00 1.00 9.83

317.45 318.00 0.55 10.75

344.20 344.70 0.50 6.86

CM-21-064 87.60 88.15 0.55 5.51

91.00 92.45 1.45 3.79

Einschließl91.95 92.45 0.50 6.00

ich

101.50 102.00 0.50 8.14

124.75 126.00 1.25 3.48

Einschließl125.35 126.00 0.65 5.33

ich

135.50 136.00 0.50 6.02

169.70 171.30 1.60 42.62

Einschließl170.50 171.30 0.80 82.20

ich

374.65 375.95 1.30 6.85

437.70 438.60 0.90 3.81

443.00 448.20 5.20 8.44

Einschließl443.00 443.50 0.50 10.55

ich

und 447.20 447.70 0.50 8.48

und 447.70 448.20 0.50 24.60

CM-21-065 81.85 82.60 0.75 26.50

153.00 155.05 2.05 9.83

Einschließl153.00 153.55 0.55 22.90

ich

261.65 263.00 1.35 5.23

273.50 274.20 0.70 5.34

316.85 317.35 0.50 9.20

320.05 320.55 0.50 6.74

357.25 357.80 0.55 7.46

CM-21-066 130.50 131.30 0.80 4.20

294.50 295.00 0.50 90.70

368.85 369.75 0.90 3.28

371.55 372.10 0.55 4.34

385.10 388.00 2.90 4.15

Einschließl385.10 386.50 1.40 6.34

ich

CM-21-067 79.10 79.60 0.50 27.60

87.85 88.45 0.60 4.24

158.00 166.20 8.20 13.03

Einschließl159.55 160.20 0.65 36.70

ich

und 160.80 161.50 0.70 54.80

und 162.20 162.75 0.55 20.50

und 162.75 163.30 0.55 49.20

237.00 237.65 0.65 10.25

308.85 311.25 2.40 4.77

Einschließl309.85 311.25 1.40 7.42

ich

CM-21-068 149.30 149.80 0.50 4.83

164.20 164.70 0.50 15.05

170.50 171.00 0.50 126.50

196.55 197.90 1.35 4.52

258.00 258.95 0.95 24.00

315.25 318.35 3.10 3.75

Einschließl315.25 315.80 0.55 10.30

ich

und 317.85 318.35 0.50 11.80

CM-21-069 175.90 176.65 0.75 3.89

179.80 180.45 0.65 23.80

206.00 206.65 0.65 8.25

265.20 278.75 13.55 4.57

Einschließl278.00 278.75 0.75 60.20

ich

321.75 323.20 1.45 5.39

CM-21-070 74.00 74.50 0.50 17.55

96.70 97.20 0.50 3.87

106.45 109.60 3.15 9.71

Einschließl106.45 106.95 0.50 53.20

ich

116.20 116.70 0.50 3.50

118.60 119.10 0.50 3.60

131.90 134.00 2.10 4.54

Einschließl132.80 133.30 0.50 7.14

ich

und 133.30 134.00 0.70 7.07

137.20 141.00 3.80 5.07

Einschließl137.20 137.85 0.65 14.85

ich

und 140.00 140.50 0.50 12.05

164.10 165.50 1.40 5.54

172.00 175.00 3.00 10.46

Einschließl172.00 172.50 0.50 8.39

ich

und 174.50 175.00 0.50 52.30

350.30 350.80 0.50 27.30

365.70 366.30 0.60 4.55

490.00 496.25 6.25 8.11

Einschließl492.75 493.25 0.50 5.26

ich

und 494.25 494.75 0.50 63.50

und 495.25 495.75 0.50 10.35

498.30 498.80 0.50 3.59

525.10 525.65 0.55 24.20

600.50 601.20 0.70 3.03

CM-21-071 78.30 79.00 0.70 3.21

114.00 116.00 2.00 19.85

Einschließl114.50 116.00 1.50 25.80

ich

124.35 125.15 0.80 3.37

128.00 129.50 1.50 8.02

Einschließl128.65 129.50 0.85 13.30

ich

132.25 135.15 2.90 10.55

Einschließl132.25 133.40 1.15 16.55

ich

und 133.40 133.90 0.50 19.25

144.90 145.40 0.50 34.80

148.60 149.10 0.50 3.46

155.00 171.90 16.90 3.89

Einschließl155.85 156.55 0.70 8.28

ich

und 157.90 158.70 0.80 9.87

und 161.60 162.15 0.55 13.55

und 168.60 169.20 0.60 14.85

und 171.15 171.90 0.75 15.65

304.00 304.50 0.50 3.92

CM-21-072Keine signi

fikanten

Tests

CM-21-073 85.60 86.60 1.00 3.67

Einschließl85.60 86.10 0.50 4.67

ich

CM-21-074 91.00 92.50 1.50 4.64

CM-21-075 63.75 66.00 2.25 6.31

Einschließl63.75 64.25 0.50 13.80

ich

und 65.40 66.00 0.60 11.80

82.30 83.00 0.70 4.03

113.50 116.50 3.00 7.30

Einschließl113.50 114.10 0.60 29.90

ich

158.25 158.75 0.50 5.65

166.75 172.10 5.35 3.67

Einschließl166.75 167.35 0.60 9.89

ich

und 168.05 168.55 0.50 6.42

und 171.50 172.10 0.60 17.15

216.50 217.15 0.65 21.50

CM-21-076 97.90 98.40 0.50 40.50

104.20 111.75 7.55 5.85

Einschließl108.00 108.55 0.55 30.20

ich

und 111.25 111.75 0.50 33.00

132.40 135.55 3.15 8.59

Einschließl134.60 135.55 0.95 20.90

ich

CM-21-077 77.50 78.00 0.50 19.80

92.00 92.50 0.50 3.26

100.80 101.30 0.50 4.36

112.30 115.95 3.65 2.86

Einschließl112.90 113.40 0.50 7.68

ich

117.80 118.30 0.50 5.47

385.70 386.60 0.90 5.69

391.35 392.85 1.50 4.53

398.60 399.80 1.20 20.00

413.80 414.55 0.75 7.67

439.60 443.50 3.90 2.79

Einschließl439.60 440.40 0.80 6.77

ich

463.70 464.20 0.50 8.00

468.00 468.50 0.50 3.27

474.90 475.50 0.60 5.46

515.35 515.85 0.50 7.37

525.30 525.80 0.50 8.20

527.70 528.30 0.60 3.46

579.85 580.60 0.75 3.01

586.10 586.60 0.50 4.44

CM-21-078 92.60 95.50 2.90 3.72

Einschließl92.60 93.10 0.50 14.60

ich

127.75 128.45 0.70 4.53

132.50 141.60 9.10 3.66

Einschließl134.50 135.20 0.70 8.01

ich

und 138.00 138.50 0.50 16.05

145.50 150.50 5.00 6.89

Einschließl147.50 148.00 0.50 6.86

ich

und 149.00 149.50 0.50 32.30

und 150.00 150.50 0.50 22.60

156.70 162.60 5.90 2.14

Einschließl156.70 157.20 0.50 8.74

ich

und 161.00 161.55 0.55 5.64

164.10 166.60 2.50 6.60

Einschließl164.10 164.60 0.50 25.20

ich

168.90 175.00 6.10 4.96

Einschließl171.50 172.00 0.50 15.50

ich

und 174.00 174.50 0.50 26.00

341.40 342.00 0.60 4.21

352.50 353.00 0.50 7.26

486.70 487.30 0.60 12.85

507.25 521.50 14.25 10.85

Einschließl510.00 510.70 0.70 23.20

ich

und 511.20 512.00 0.80 32.10

und 512.00 512.50 0.50 23.90

und 513.00 513.50 0.50 25.70

und 514.00 514.50 0.50 23.40

und 515.00 515.50 0.50 22.90

586.50 587.60 1.10 9.18

Einschließl587.05 587.60 0.55 15.25

ich

653.55 654.05 0.50 3.76

CM-21-079 184.30 185.00 0.70 4.23

320.85 321.75 0.90 5.97

CM-21-080Keine signi

fikanten

Tests

CM-21-081 153.00 154.50 1.50 6.00

324.00 327.80 3.80 6.23

Einschließl327.30 327.80 0.50 36.30

ich

387.05 390.05 3.00 3.85

Einschließl387.55 388.15 0.60 8.52

ich

395.20 396.20 1.00 13.20

408.65 410.00 1.35 6.64

508.90 509.40 0.50 9.07

513.00 514.00 1.00 3.55

518.10 518.60 0.50 12.30

522.70 524.00 1.30 13.44

529.85 530.80 0.95 7.03

CM-21-082 60.60 61.15 0.55 7.48

85.20 86.00 0.80 4.86

116.00 116.50 0.50 3.82

139.15 139.65 0.50 13.45

149.55 150.10 0.55 7.17

CM-21-083 89.85 90.50 0.65 9.57

99.35 103.10 3.75 4.68

102.60 103.10 0.50 18.90

119.65 120.20 0.55 20.70

154.50 155.00 0.50 19.25

161.20 161.90 0.70 10.20

171.85 172.35 0.50 7.23

CM-21-084 123.85 124.80 0.95 10.95

171.15 172.30 1.15 75.80

Einschließl171.15 171.65 0.50 120.00

ich

195.50 196.00 0.50 9.80

204.50 205.55 1.05 7.99

265.00 266.30 1.30 9.69

273.40 274.40 1.00 4.32

279.00 280.00 1.00 10.95

296.00 296.50 0.50 18.85

301.80 303.00 1.20 25.60

314.25 315.20 0.95 5.88

323.20 328.00 4.80 14.01

Einschließl325.80 326.45 0.65 94.10

ich

337.35 337.85 0.50 6.66

450.40 451.00 0.60 4.68

455.15 456.85 1.70 4.03

462.00 464.50 2.50 15.12

504.50 505.00 0.50 3.59

547.00 547.50 0.50 3.46

CM-21-085 227.00 230.80 3.80 15.74

Einschließl228.00 228.50 0.50 53.60

ich

und 230.30 230.80 0.50 21.50

CM-21-086 74.50 75.00 0.50 4.35

100.70 101.20 0.50 4.40

104.90 105.40 0.50 5.94

137.50 140.00 2.50 19.73

Einschließl137.50 138.00 0.50 63.60

ich

und 138.00 138.50 0.50 28.00

149.90 150.40 0.50 6.30

177.50 179.00 1.50 8.35

191.50 192.00 0.50 3.29

314.00 314.85 0.85 3.52

317.80 318.35 0.55 4.34

448.75 449.50 0.75 3.24

464.50 466.30 1.80 4.51

Einschließl464.50 465.00 0.50 9.41

ich

496.50 497.00 0.50 6.67

500.65 503.90 3.25 33.52

Einschließl501.15 501.65 0.50 201.00

ich

und 503.40 503.90 0.50 15.30

520.45 521.05 0.60 17.75

532.15 532.65 0.50 5.07

607.20 607.70 0.50 6.60

CM-21-087 67.95 68.50 0.55 11.20

82.00 83.00 1.00 3.59

108.95 117.05 8.10 4.98

Einschließl110.55 111.05 0.50 11.45

ich

und 114.50 115.05 0.55 34.60

und 116.55 117.05 0.50 15.40

304.10 308.25 4.15 12.40

Einschließl306.75 307.25 0.50 85.00

ich

und 307.75 308.25 0.50 12.55

CM-21-088 67.00 68.00 1.00 4.02

109.50 114.50 5.00 4.07

Einschließl114.00 114.50 0.50 24.50

ich

130.80 131.30 0.50 6.28

134.00 134.50 0.50 8.32

139.50 145.00 5.50 3.13

Einschließl139.50 140.00 0.50 8.48

ich

und 141.40 141.90 0.50 7.30

und 143.90 144.50 0.60 8.83

149.50 150.00 0.50 3.61

169.00 169.55 0.55 6.19

173.40 181.00 7.60 3.64

Einschließl173.40 174.00 0.60 17.90

ich

und 178.00 178.50 0.50 11.70

und 180.40 181.00 0.60 7.70

303.20 303.80 0.60 5.63

332.20 332.80 0.60 31.50

360.80 362.30 1.50 100.87

Einschließl360.80 361.30 0.50 24.60

ich

und 361.80 362.30 0.50 278.00

368.50 369.00 0.50 3.16

521.05 521.65 0.60 3.78

526.50 529.10 2.60 3.48

Einschließl526.50 527.00 0.50 13.30

ich

CM-21-089 64.65 65.30 0.65 3.05

74.70 75.30 0.60 5.25

79.10 80.21 1.11 5.38

Einschließl79.70 80.21 0.51 8.50

ich

90.00 92.80 2.80 4.05

Einschließl92.30 92.80 0.50 13.20

ich

96.50 98.25 1.75 6.58

Einschließl96.50 97.00 0.50 17.60

ich

110.50 111.00 0.50 5.68

115.50 118.50 3.00 4.71

132.30 132.80 0.50 113.00

137.20 139.30 2.10 12.28

Einschließl138.80 139.30 0.50 49.30

ich

146.00 150.10 4.10 7.20

Einschließl147.50 148.00 0.50 26.40

ich

und 148.55 149.05 0.50 15.50

165.00 165.50 0.50 20.50

172.80 178.90 6.10 5.12

Einschließl173.30 173.80 0.50 16.50

ich

und 177.30 177.80 0.50 14.35

182.50 183.00 0.50 6.03

187.25 187.85 0.60 27.10

199.05 200.00 0.95 3.34

272.35 272.85 0.50 3.40

298.40 299.20 0.80 5.74

369.60 370.10 0.50 3.97

479.00 487.00 8.00 6.78

Einschließl479.00 479.50 0.50 7.38

ich

und 480.00 481.00 1.00 20.70

und 484.75 485.90 1.15 19.85

523.10 523.90 0.80 6.13

561.85 563.75 1.90 12.13

Einschließl563.25 563.75 0.50 18.40

ich

CM-21-090 141.10 145.15 4.05 6.41

Einschließl141.10 141.80 0.70 9.15

ich

und 144.15 144.65 0.50 30.80

177.50 178.45 0.95 3.34

220.40 220.90 0.50 8.81

290.40 291.10 0.70 3.20

408.00 409.50 1.50 13.34

Einschließl408.00 409.00 1.00 15.20

ich

428.00 428.80 0.80 3.83

CM-21-091 194.30 195.55 1.25 4.73

199.40 200.70 1.30 3.25

218.40 223.30 4.90 8.44

Einschließl218.40 219.30 0.90 17.60

ich

und 222.45 223.30 0.85 28.00

310.20 311.25 1.05 4.40

CM-21-092 120.10 120.80 0.70 5.01

151.80 152.40 0.60 4.42

156.60 158.00 1.40 14.35

Einschließl156.60 157.10 0.50 36.90

ich

199.60 200.30 0.70 8.56

294.00 296.00 2.00 5.36

Einschließl295.50 296.00 0.50 15.05

ich

303.00 311.70 8.70 5.89

Einschließl304.00 304.50 0.50 12.50

ich

und 304.50 305.20 0.70 12.45

und 310.50 311.00 0.50 21.80

und 311.00 311.70 0.70 24.10

330.60 331.10 0.50 3.14

340.00 340.80 0.80 7.95

407.70 408.40 0.70 3.31

412.60 414.35 1.75 7.49

Einschließl413.85 414.35 0.50 17.65

ich

561.25 561.75 0.50 13.90

569.00 569.50 0.50 11.45

595.70 599.55 3.85 4.55

Einschließl597.50 598.00 0.50 26.30

ich

CM-21-093 83.10 86.00 2.90 6.24

Einschließl85.50 86.00 0.50 30.00

ich

103.10 105.00 1.90 27.47

Einschließl103.60 104.10 0.50 19.65

ich

und 104.10 105.00 0.90 46.30

107.70 113.05 5.35 10.57

Einschließl107.70 108.20 0.50 8.52

ich

und 108.70 109.20 0.50 21.60

und 112.05 112.55 0.50 77.10

119.50 123.35 3.85 7.54

Einschließl119.50 120.00 0.50 32.90

ich

und 122.35 122.85 0.50 23.50

136.90 137.50 0.60 5.65

224.30 225.10 0.80 4.44

477.80 480.60 2.80 11.24

Einschließl477.80 478.35 0.55 14.25

ich

und 480.00 480.60 0.60 39.00

484.00 486.60 2.60 18.72

Einschließl484.00 484.50 0.50 25.40

ich

und 485.80 486.60 0.80 44.60

499.25 499.85 0.60 80.80

528.50 529.00 0.50 5.70

538.15 546.75 8.60 14.89

Einschließl538.15 539.10 0.95 15.30

ich

und 539.65 540.15 0.50 16.85

und 543.60 545.00 1.40 46.60

und 546.25 546.75 0.50 52.10

581.45 582.00 0.55 5.04

587.00 588.10 1.10 13.96

Einschließl587.00 587.50 0.50 23.00

ich

653.35 653.90 0.55 12.90

673.50 674.00 0.50 35.50

694.00 694.50 0.50 6.28

Tabelle 2: Standorte und Ausrichtungen der Bohrlöcher

HOLE ID ÖSTLICHNORDEN ELEV DIP AZI TIEFEN

(M)

CM-21-061595293 5884086 1201 -62 119 456

-1

CM-21-062595367 5884067 1203 -48 308 95

CM-21-063595296 5884080 1201 -49 138 395

CM-21-064595470 5884155 1207 -47 302 483

CM-21-065595469 5884156 1205 -50 302 420

CM-21-066595564 5884069 1224 -51 315 512

CM-21-067595295 5884085 1201 -56 135 369

CM-21-068595295 5884085 1201 -63 135 327

CM-21-069595295 5884085 1202 -64 135 426

CM-21-070595470 5884155 1208 -48 310 609

CM-21-071595470 5884159 1206 -46 310 435

CM-21-072595564 5884069 1224 -52 322 477

CM-21-073595439 5884066 1203 -59 341 204

CM-21-074595439 5884066 1203 -53 316 93

CM-21-075595467 5884157 1207 -54 305 291

CM-21-076595445 5884117 1205 -50 320 195

CM-21-077595445 5884116 1205 -45 309 615

CM-21-078595469 5884159 1206 -48 317 684

CM-21-079595295 5884085 1201 -59 145 336

CM-21-080595294 5884085 1201 -65 145 107

CM-21-081595444 5884116 1205 -46 304 582

CM-21-082595296 5884080 1201 -50 155 180

CM-21-083595296 5884080 1201 -56 155 192

CM-21-084595317 5884080 1201 -45 312 600

CM-21-085595315 5884080 1201 -52 298 312

CM-21-086595444 5884115 1205 -46 294 759

CM-21-087595445 5884116 1205 -52 290 378

CM-21-088595470 5884159 1206 -48 315 603

CM-21-089595470 5884159 1206 -50 320 609

CM-21-090595315 5884080 1201 -45 292 465

CM-21-091595316 5884080 1201 -55 300 330

CM-21-092595375 5884148 1203 -46 303 621

CM-21-093595482 5884198 1207 -45 306 741

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65278

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65278&tr=1

