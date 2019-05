IRW-News: Osino Resources Corp.: Osino Resources kündigt Privatplatzierung an

IRW-PRESS: Osino Resources Corp.: Osino Resources kündigt Privatplatzierung an

Vancouver, British Columbia, 21. Mai 2019 - Osino Resources Corp. (TSXV: OSI) (FWB: RSR1) (Osino oder das Unternehmen) freut sich mitzuteilen, dass das Unternehmen die Durchführung einer Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung (die Platzierung) plant, um einen Bruttoerlös von bis zu 2.000.000 CAD zum Preis von 0,35 CAD pro Einheit zur generieren. Sofern eine Fertigstellung der definitiven Rechtsdokumente erfolgt, beabsichtigen bestimmte bestehende Aktionäre, darunter auch Ross Beaty und RCF Opportunities Fund L.P., sich an der Platzierung zu beteiligen, um ihre aktuelle proportionale Beteiligung am Unternehmen zu halten.

Die im Rahmen der Platzierung begebenen 5.714.286 Einheiten setzen sich jeweils aus einer Stammaktie aus dem Aktienkapital des Unternehmens (eine Aktie) und der Hälfte eines Stammaktienkaufwarrants (jeder ganze Stammaktienkaufwarrant ist ein Warrant) zusammen. Jeder ganze Warrant berechtigt zum Erwerb einer Aktie zum Ausübungspreis von 0,55 CAD pro Aktie und kann innerhalb von 24 Monaten nach dem Ausgabedatum ausgeübt werden.

Das Unternehmen plant, den Nettoerlös aus der Platzierung für die Aufwendungen in den Explorationsprojekten des Unternehmens in Namibia sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. In Verbindung mit der Platzierung kann Osino im Einklang mit den Regeln und Vorschriften der Börse sowie den geltenden Wertpapiergesetzen Provisionen (Finders' Fees) an berechtigte Finder auszahlen.

Die im Rahmen dieser Platzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltedauer, die vier Monate und einen Tag nach dem Abschluss der Platzierung erlischt. Der Abschluss der Platzierung, für den noch alle Genehmigung von behördlicher Seite, einschließlich der Genehmigung der Börsenaufsicht, eingeholt werden müssen, erfolgt voraussichtlich spätestens am 31. Mai 2019.

Über Osino Resources

Osino Resources Corp. (TSXV: OSI) ist ein kanadisches Goldexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Akquisition und die Erschließung von Goldprojekten in Namibia gerichtet ist. Die Beteiligungen von Osino beinhalten 22 exklusive Explorationskonzessionen des aussichtsreichen Gürtels Damara in Namibia, vornehmlich in der Nähe und entlang des Streichens der aktiven Goldminen Navachab und Otjikoto. Osino konzentriert seine Bemühungen auf die Erschließung des Goldprojekts Karibib sowie die Abgrenzung neuer Explorationsziele im Gebiet Otjikoto East und in unseren anderen Konzessionen. Das Goldprojekt Karibib befindet sich etwa 130 km nordwestlich der namibischen Hauptstadt Windhoek. Dank ihrer Lage profitieren die Projekte in erheblichem Maße von der gut ausgebauten Infrastruktur Namibias: gepflasterte Schnellstraßen, Eisenbahn, Strom und Wasser, alles in unmittelbarer Nähe. Namibia ist bergbaufreundlich und gilt als eines der politisch und gesellschaftlich stabilsten Länder auf dem afrikanischen Kontinent. Osino prüft nach wie vor neue Projekte, um sein Portfolio in Namibia zu erweitern.

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter https://osinoresources.com/.

KONTAKTINFORMATIONEN

Osino Resources Corp. Heye Daun: CEO

Tel: +27 (21) 418 2525 hdaun@osinoresources.com

Julia Becker: Investor Relations Manager Tel: +1 (604) 785 0850 jbecker@osinoresources.com

Osino Resources Corp.

Suite 810 - 789 West Pender Street

Vancouver, BC V6C 1H2

Kanada

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsorientierte Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten, ohne Einschränkung, Aussagen über den Zeitpunkt des Angebots, die Verwendung des Erlöses aus dem Angebot und die zukünftigen Pläne oder Aussichten des Unternehmens. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "Pläne", "erwarten" oder "nicht erwarten", "wird erwartet", "Budget", "geplant", "Schätzungen", "Prognosen", "beabsichtigen", "antizipieren" oder "nicht antizipieren", oder "glauben", oder Variationen solcher Wörter und Formulierungen identifiziert werden oder besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", " werden könnten" oder "werden", "auftreten" oder "erreicht werden". Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, das Ausmaß der Aktivitäten, die Leistung oder die Errungenschaften der Osino Resources Corp. wesentlich von denen unterscheiden, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit enthalten sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in zukunftsgerichteten Informationen enthaltener abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht den Erwartungen, Schätzungen oder Absichten entsprechen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsorientierte Informationen verlassen. Andere Faktoren, die solche zukunftsgerichteten Informationen wesentlich beeinflussen könnten, sind in den Risikofaktoren in der jüngsten jährlichen Erörterung und Analyse des Unternehmens beschrieben, die im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com. verfügbar ist. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsorientierte Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") oder nach staatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an U.S. Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind nach dem U.S. Securities Act und den geltenden staatlichen Wertpapiergesetzen registriert oder es besteht eine Ausnahme von dieser Registrierung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

