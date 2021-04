IRW-News: Origen Resources Inc. : Origen erwirbt Greenfield-Lithiumzielgebiete in Neufundland (Kanada)

IRW-PRESS: Origen Resources Inc. : Origen erwirbt Greenfield-Lithiumzielgebiete in Neufundland (Kanada)

Vancouver, BC, 21. April 2021. Origen Resources Inc. (CSE:ORGN; FWB:4VX) (das Unternehmen oder Origen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen Grundbesitz von mehr als 29.000 Hektar in einem neu identifizierten Gürtel mit Lithiumpotenzial im kanadischen Neufundland erworben hat.





Das Unternehmen erwarb mittels Abstecken zehn Zielgebiete, die ähnliche geologische Eigenschaften aufweisen wie Lithium-Pegmatitgürtel in Irland, Nova Scotia und North Carolina - dem Standort von Kings Mountain, der sich am längsten in Produktion befindlichen Lithiummine Nordamerikas.

Origen beauftragte die Firma Coast Mountain Geological Ltd. mit der Suche nach aussichtsreichen Pegmatiten mit Lithiumanreicherung und nutzte damit deren fundierte Kenntnisse über die in Pegmatiten enthaltenen Lithiumlagerstätten in Nordamerika, Südamerika und Europa.

Im Mittelpunkt ihrer Suchkriterien standen wichtige Merkmale, die auf lithiumreiche Pegmatite hinweisen:

- Ähnliches tektonisches Umfeld wie Kings Mountain und Lithium-Pegmatitvorkommen in Irland;

- Alter des zugehörigen Granit-Intrusivgesteins;

- Gebiete, die für Pegmatitvorkommen bekannt sind;

- Höchst günstige geochemische Indikatoren;

- Aussichtsreiche Gebiete, die leicht zugänglich sind und sich in der Nähe von Infrastruktureinrichtungen befinden.

Die Coast Mountain Group erkundet und erschließt seit mehr als 13 Jahren Lithiumprojekte auf der ganzen Welt. Wir sind in der unglaublich glücklichen Lage, von ihrem Wissen und ihrer Beratung beim Erwerb dieses unerkundeten Grundbesitzes in Neufundland zu profitieren. Dieses Landpaket hat Potenzial, mit einigen der bekannten Lithiumgürtel weltweit mithalten zu können. Die Tatsache, dass Ganfeng Lithium Corp., einer der führenden globalen Hersteller von Lithiumprodukten, bereits eine Beteiligung am Unternehmen hält, ist ein starkes Vertrauensvotum für das Managementteam des Unternehmens, erklärt Blake Morgan, President des Unternehmens.

Pegmatite wurden mindestens seit Mitte der 1900-er Jahre bei regionalen Kartierungen von Neufundland ausfindig gemacht. Mitte der 1960-er Jahre führte die Regierung von Neufundland über zwei Saisons hinweg Pegmatituntersuchungen durch, um deren wirtschaftliches Potenzial zu bewerten. Beryllhaltige Pegmatite wurden zwar kartiert, es war jedoch nur sehr wenig bekannt über die Zonenbildung von Metallen wie Beryllium, Tantal und Lithium in Pegmatitfeldern. Seitdem wurden beträchtliche Mengen an neuen regionalen geochemischen Daten veröffentlicht; trotzdem wurden in dieser höchst aussichtsreichen Region bis dato noch keine auf Lithium ausgerichteten Explorationen mittels moderner Verfahren durchgeführt. Origen beabsichtigt, die einzigartige Expertise seines Beraters in Bezug auf die Lithiumexploration zu nutzen, um seine neu erworbenen Prospektionsgebiete schnell weiterzuentwickeln, sodass sie noch in dieser Saison die Phase der Bohrbereitschaft erreichen.

Einer der weltweit größten Lithiumlieferanten, Ganfeng Lithium Corp., hält eine 4,7%ige Beteiligung an Origen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57968/04212021-OrigenAcquiresDistrictScaleLithiumBeltFinal_DE_PRcom.001.jpeg

Abbildung 1: Lageplan der neu erworbenen Lithiumzielgebiete

John Harrop, P Geo., ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von NI 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Angaben in dieser Pressemeldung erstellt bzw. deren Erstellung beaufsichtigt und genehmigt. Herr Harrop ist ein Angestellter der Firma Coast Mountain Geological Ltd. Er steht gemäß NI 43-101 in einem Nahverhältnis zum Unternehmen.

Über Origen

Origen ist ein Explorationsunternehmen, das sich mit der Erschließung, dem Erwerb und der Weiterentwicklung von Grund-, Edelmetall- und Lithiumkonzessionsgebieten beschäftigt. Das Unternehmen besitzt derzeit ein Konzessionsportfolio, das vier zu 100 Prozent unternehmenseigene Edel- und Basismetallprojekte im Süden von British Columbia, eine 100-prozentige Beteiligung am 26.771 ha großen Projekt LGM und eine Option auf den Erwerb einer 100-prozentigen Beteiligung am 3.971 ha großen Konzessionsgebiet Wishbone in der mineralienreichen Region Golden Triangle in British Columbia, eine 100-prozentige Beteiligung am Goldprojekt Middle Ridge sowie eine 100-prozentige Beteiligung an 10 Lithiumprospektionsgebieten in Neufundland umfasst.

Für Origen,

Blake Morgan

President

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte President Blake Morgan unter 236-878-4938 oder CEO Gary Schellenberg unter 604-681-0221.

Origen Resources Inc.

488 - 625 Howe St.

Vancouver, BC

V6C2T6, Kanada

Tel.: 604-681-0221

www.origenresources.com

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemeldung.

Bestimmte der hier gemachten Aussagen und enthaltenen Informationen könnten zukunftsgerichtete Informationen darstellen. Insbesondere Verweise auf die Privatplatzierung und zukünftige Arbeitsprogramme oder Erwartungen hinsichtlich der Qualität oder der Ergebnisse solcher Arbeitsprogramme unterliegen Risiken, die mit dem Betrieb des Konzessionsgebiets, den Explorationsaktivitäten im Allgemeinen, den Beschränkungen der Ausrüstung und der Verfügbarkeit sowie anderen Risiken, die uns derzeit möglicherweise nicht bekannt sind, verbunden sind. Dementsprechend wird den Lesern geraten, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57968

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57968&tr=1

