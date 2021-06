IRW-News: Organic Garage Ltd.: Organic Garage verbessert sein Expansionspotenzial durch Partnerschaft mit Instacart

IRW-PRESS: Organic Garage Ltd.



: Organic Garage verbessert sein Expansionspotenzial durch Partnerschaft mit Instacart

Die erweiterte Online-Reichweite des Unternehmens sowie die gute Liquiditätsausstattung werden die Wachstumsinitiativen im Geschäftsjahr 2022 unterstützen.

7. Juni 2021, Toronto, Kanada: Organic Garage Ltd. (TSXV: OG, OTCQX: OGGFF, FRA: 9CW1), eines der führenden unabhängigen Unternehmen im Bio-Lebensmittelhandel Kanadas, freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine exklusive Partnerschaftsvereinbarung mit Instacart unterzeichnet hat, der größten Online-Lieferplattform Nordamerikas für die Online-Bestellung und Lieferung von Lebensmitteln aus allen Einzelhandelsstandorten von Organic Garage. Durch die Vereinbarung erweitert sich das Online-Liefergebiet des Unternehmens erheblich; dies stärkt die Online-Vertriebsstrategie, die im Januar 2020 eingeführt wurde, und sorgt seit der Implementierung für kontinuierliches Wachstum.

Im Rahmen der Vereinbarung mit Instacart hat Organic Garage sein Liefergebiet ausgebaut und seine Online-Lieferverfügbarkeit auf über 2,11 Millionen Haushalte im Ontario-Markt ausgeweitet. Dies beinhaltet die Lieferung in neue Märkte, die zuvor nicht von Organic Garage beliefert werden konnten, darunter Mississauga, Milton, Brampton, Newmarket, Scarborough und Pickering, um nur einige wenige zu nennen. Im Rahmen der Vereinbarung über eine gemeinsame Nutzung von Daten werden die Preise auf der Instacart-Plattform den regulären Preisen in den Geschäften und den Werbeprospekten von Organic Garage entsprechen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58805/OGInstacartRevisedReleaseVF2_DE_06-07-21-Procm.001.png

Vergleich der Online-Liefergebiete von Organic Garage.

Im Januar 2020 erweiterte das Unternehmen sein Angebot, indem es über eine Partnerschaft die Online-Bestellungen und Lieferungen aus allen Standorten von Organic Garage in seinen Service aufnahm mit der Absicht, seine Beziehungen zu den Bestandskunden zu verbessern und gleichzeitig einen Zugang zu Käufersegmenten zu eröffnen, die das Unternehmen bisher nicht erreichen konnte.

Matt Lurie, CEO von Organic Garage, sagt dazu: Diese Vereinbarung mit Instacart wird den potenziellen Kundenstamm von Organic Garage deutlich vergrößern. Mit der Erweiterung unseres Liefergebiets durch die Partnerschaft mit der größten Online-Plattform für Lebensmittel in Nordamerika entwickeln wir unser E-Commerce-Geschäft weiter und bieten unsere bestehenden Kunden so weitere sichere Einkaufsmöglichkeiten, während wir gleichzeitig innovative Wege finden, um unsere Markenbekanntheit zu steigern und unseren Kundenstamm weiter auszubauen.

Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass die Vereinbarung über die gemeinsame Datennutzung weitere Vorteile mit sich bringen wird, da sie neben der momentan eingesetzten Standortauswahl-Strategie weitere Recherchetool bietet. Eine typische Bewertung neuer Standorte stützt sich auf die übliche Bevölkerungsstatistik, etwa die Bevölkerungsdichte und das Durchschnittseinkommen; die Möglichkeit, erweiterte Daten in einem unternehmensspezifischen Kontext einzusetzen, könnte jedoch auf effiziente und gezielte Weise für erweiterte Expansionsmöglichkeiten genutzt werden.

Organic Garage meldete eine substanzielle Erhöhung seiner Liquiditätsausstattung zum Jahresende, die sich zum Ende des Geschäftsjahres 2021 auf $ 1,6 Millionen erhöhte; im Vorjahr belief sie sich noch auf $ 0,2 Millionen. Diese Liquiditätsausstattung wurde durch zusätzliche Warrants- und Optionsausübungen, die nach Ende des Geschäftsjahres 2021 ausgeübt wurden, noch weiter gestärkt und beläuft sich mit Stand vom 4. Juni auf über $ 2,4 Millionen; damit verfügt das Unternehmen auf dem Weg in das Geschäftsjahr 2022 über umfassende Finanzmittel zur Umsetzung seiner erklärten Wachstums- und Expansionsstrategie.

Über Organic Garage Ltd.

Organic Garage (TSXV: OG, OTCQX: OGGFF, FWB: 9CW1) ist eines der führenden unabhängigen Unternehmen im Bio-Lebensmittelhandel in Kanada, das seinen Kunden eine breite Palette an gesunden und natürlichen Produkten zu erschwinglichen Preisen anbietet. Die Läden des Unternehmens sind in erster Lage angesiedelt und vermitteln den Kunden beim Einkauf von Lebensmitteln ein einzigartiges und wertorientiertes Shoppingerlebnis. Organic Garage wurde 2005 von einem Lebensmittelhändler in vierter Generation gegründet und hat seinen Hauptsitz in Toronto. Ziel des Unternehmens ist es, seine Präsenz als Einzelhändler auf den Großraum von Toronto auszudehnen. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite von Organic Garage unter www.organicgarage.com.

Über Instacart

Instacart ist die führende Online-Plattform für Lebensmittel in Nordamerika. Instacart-Shoppers bieten vielbeschäftigten Menschen und Familien in den USA und Kanada Liefer- und Abholservices für frische Lebensmitteln und Waren des täglichen Bedarfs am selben Tag. Instacart verfügt über Partnerschaften mit mehr als 600 beliebten nationalen, regionalen und lokalen Einzelhändlern, einschließlich einzigartiger Markennamen, um Lieferungen aus 45.000 Geschäften in mehr als 5.500 Städten in Nordamerika anzubieten. Der Lieferservice von Instacart steht mehr als 85 % der US-Haushalte und 70 % der kanadischen Haushalte zur Verfügung. Die hochmoderne Betriebstechnologie des Unternehmens bildet auch die Grundlage der Online-Auftritte einiger der weltweit größten Einzelhandelsunternehmen und unterstützt deren White-Label-Websites, Apps und Lieferlösungen. Instacart biete eine Instacart Express-Mitgliedschaft mit reduzierten Servicegebühren und unbegrenzten kostenlosen Lieferungen bei einem Mindestbestellwert von 35 Dollar. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.instacart.com.

Wenn Sie Interesse daran haben, Instacart-Shopper zu werden, besuchen Sie bitte https://shoppers.instacart.com.

Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:

Bill Mitoulas

T: (416) 479-9547

E: investor_relations@organicgarage.com

W: www.organicgarage.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (in dieser Meldung gemeinsam als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Sämtliche Aussagen, die keine aktuellen oder historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, wenn auch nicht immer, an der Verwendung von Begriffen wie z.B. prognostizieren, erreichen, könnten, glauben, planen, beabsichtigen, Ziel, laufend, durchgehend, schätzen, Ausblick, erwarten, können, werden, Projekt, sollten oder ähnlichen Ausdrücken bzw. deren Verneinungen zu erkennen, mit denen Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse gezogen werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten sowie anderen Faktoren, von denen viele nicht im Einflussbereich von Organic Garage liegen. Diese können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau oder die Erfolge von Organic Garage erheblich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Organic Garage hat sich bemüht, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Es können aber auch andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und beinhalten eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten, von denen einige hier beschrieben werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind notwendigerweise mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten behaftet, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Leistungen und Ergebnisse von Organic Garage erheblich von den prognostizierten zukünftigen Leistungen oder Ergebnissen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt erwähnt werden. Zukunftsgerichtete Aussagen werden vom aktuellen Datum ausgehend getätigt und Organic Garage ist außerhalb der gesetzlichen Vorschriften nicht verpflichtet, solche Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren, um damit neuen - nachfolgenden oder anderweitigen - Informationen zu entsprechen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58805

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58805&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA68621R1064

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.