IRW-News: Organic Garage Ltd.: Organic Garage nimmt umfassende Standorterweiterung ins Visier

IRW-PRESS: Organic Garage Ltd.



: Organic Garage nimmt umfassende Standorterweiterung ins Visier

Das Unternehmen skizziert seinen Zielwachstumsplan für den Markt der Provinz Ontario und beauftragt die Firma Savills Real Estate mit der Leitung der Expansionsagenden

28. Oktober 2021, Toronto, Kanada: Organic Garage Ltd. (TSXV: OG | OTCQX: OGGFF | FWB: 9CW1), einer der führenden unabhängigen Bio-Lebensmittelhändler Kanadas und Entwickler von pflanzlichen Lebensmitteln, freut sich bekannt geben zu können, dass die Firma Savills Real Estate beauftragt wurde, das Unternehmen bei der Auffindung, Verhandlung und Vertragsunterzeichnung im Hinblick auf vielversprechende neue Organic Garage-Standorte zu vertreten. Das Unternehmen bereitet sich derzeit auf den größten Expansionsplan seit der Gründung des Unternehmens vor. Die Teams von Savills und Organic Garage haben den Markt der Provinz Ontario analysiert und die nachfolgenden Standorte festgelegt, für die das Unternehmen Vorschläge für Geschäftslokale von Immobilienmaklern und Bauträgern entgegennehmen wird:

TORONTO MISSISSAUGA BRAMPTON HAMILTON

MARKHAM KITCHENER RICHMOND HILL BURLINGTON

BARRIE GUELPH ST.CATHARINES WHITBY

CAMBRIDGE MILTON AJAX WATERLOO

HALTON HILLS AURORA NEWMARKET CALEDON

BRANTFORD PICKERING

Alle Standorte müssen vorzugsweise in einem Umkreis von drei Kilometern um die oben genannten Städte liegen, eine Betriebsfläche von ca. 10.500 Quadratmeter aufweisen und die strengen finanziellen und betrieblichen Kriterien des Unternehmens erfüllen. Die mit der Vertretung des Unternehmens betrauten Mitarbeiter von Savills werden diese Kriterien prüfen, wenn sie mit Vermietern und Bauträgern über neue Standorte verhandeln.

Matt Lurie, President und CEO von Organic Garage, erklärt: Ich bin äußerst zuversichtlich, dass das erfahrene Team von Savills seine Erfahrungen bestmöglich einsetzen wird, um uns bei der Umsetzung unserer äußerst ambitionierten und spannenden Expansionsstrategie zur Auffindung neuer Geschäftslokale für die Marke Organic Garage zu unterstützen. Wir verfolgen eine langfristige Strategie, auf deren Umsetzung wir uns konzentrieren, bleiben aber aus finanzieller Sicht diszipliniert und sichern den Unternehmenswert ab. In den letzten 18 Monaten konnten wir uns aus erster Hand von der Bedeutung und der Nachfrage nach dem Lebensmitteleinzelhandel als pandemiesicheres Geschäft innerhalb der Wirtschaft und vom anhaltenden Wachstum in den Bio- und Spezialitätensegmenten des Lebensmitteleinzelhandels überzeugen. Organic Garage bietet einerseits eine Marke und andererseits ein einzigartiges Einzelhandelserlebnis und Wertversprechen. Genau danach suchen Bauträger, um ihre Immobilien vom Mitbewerb zu differenzieren und nicht nur den großen Lebensmittelketten, sondern auch unabhängigen Einzelhändlern eine entsprechende Plattform zu bieten. Die Bürger von Ontario wollen etwas anderes, nämlich die gesündesten Produkte zum absoluten Tiefpreis. Und genau das ist unsere Spezialität.

Jordan Karp, der bei Savills als Executive Vice President und Head of Retail Services Canada verantwortlich zeichnet, erklärt: Für das Einzelhandelsteam von Savills ist es eine Ehre, diese großartige Gelegenheit zu bekommen, mit der Firma Organic Garage an deren aktuellen und ambitionierten Expansionsplänen zusammenzuarbeiten. Mit Blick auf die Zukunft könnte der Zeitpunkt für Organic Garage nicht günstiger sein, um in den Großraum Toronto und andere Regionen zu expandieren. Bauträgern und Vermietern ist es ein großes Anliegen, erstklassige Pächter und neue Einzelhändler für ihre Immobilien zu gewinnen, die den Kunden ein außergewöhnliches Einkaufserlebnis bieten können. Genau das macht Organic Garage!

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62296/OG_Savills_PR_VF_DE_PRcom.001.png

Die Zielregionen der von Organic Garage geplanten Expansion

Über Organic Garage Ltd.

Organic Garage (TSXV: OG) (OTCQX: OGGFF) (FWB: 9CW1) ist eines der führenden unabhängigen Unternehmen im Bio-Lebensmittelhandel in Kanada, das seinen Kunden eine breite Palette an gesunden und natürlichen Produkten zu erschwinglichen Preisen anbietet. Die Läden des Unternehmens sind in erster Lage angesiedelt und vermitteln den Kunden beim Einkauf von Lebensmitteln ein einzigartiges und wertorientiertes Shoppingerlebnis. Organic Garage wurde 2005 von einem Lebensmittelhändler in vierter Generation gegründet und hat seinen Hauptsitz in Toronto. Ziel des Unternehmens ist es, seine Präsenz als Einzelhändler auf den Großraum von Toronto auszudehnen. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite von Organic Garage unter www.organicgarage.com.

Über Savills

Savills ist ein auf Gewerbeimmobilien spezialisiertes Full-Service-Immobilienunternehmen, das mit seinem multidisziplinären Ansatz ganzheitliche Immobilienlösungen anbietet. Unser Retail Services-Team stellt den Kunden in jeder Phase des Immobilienprozesses in den Mittelpunkt und entwickelt auf Grundlage einer profunden Kenntnis der Bedürfnisse jedes einzelnen Kunden maßgeschneiderte Strategien, damit letzterer seine Ziele auch verwirklichen kann.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Bill Mitoulas

T: (416) 479-9547

E: investor_relations@organicgarage.com

W: www.organicgarage.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (in dieser Meldung gemeinsam als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Sämtliche Aussagen, die keine aktuellen oder historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, wenn auch nicht immer, an der Verwendung von Begriffen wie z.B. prognostizieren, erreichen, könnten, glauben, planen, beabsichtigen, Ziel, laufend, durchgehend, schätzen, Ausblick, erwarten, können, werden, Projekt, sollten oder ähnlichen Ausdrücken bzw. deren Verneinungen zu erkennen, mit denen Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse gezogen werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten sowie anderen Faktoren, von denen viele nicht im Einflussbereich von Organic Garage liegen. Diese können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau oder die Erfolge von Organic Garage erheblich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Organic Garage hat sich bemüht, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Es können aber auch andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und beinhalten eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten, von denen einige hier beschrieben werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind notwendigerweise mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten behaftet, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Leistungen und Ergebnisse von Organic Garage erheblich von den prognostizierten zukünftigen Leistungen oder Ergebnissen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt erwähnt werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments gemacht, und sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Organic Garage keine Verpflichtung, solche Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um neuen, späteren oder sonstigen Informationen Rechnung zu tragen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62296

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62296&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA68621R1064

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.