IRW-News: Organic Garage Ltd.: Future of Cheese von Organic Garage macht Fortschritte bei der Entwicklung von proprietären pflanzlichen, mit Milchprodukten vergleichbaren Proteinen

IRW-PRESS: Organic Garage Ltd.



: Future of Cheese von Organic Garage macht Fortschritte bei der Entwicklung von proprietären pflanzlichen, mit Milchprodukten vergleichbaren Proteinen

27. Mai 2021, Toronto, Canada: Organic Garage Ltd. (Organic Garage oder das Unternehmen) (TSXV: OG; FRA: 9CW1; OTCQX: OGGFF), eines der führenden unabhängigen Unternehmen im Bio-Lebensmittelhandel in Kanada, gibt bekannt, dass sein neu erworbenes Unternehmen für pflanzliche Lebensmittel, Future of Cheese Inc. (Future of Cheese oder die Gesellschaft) dabei ist, ihre Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten auszubauen, um die wissenschaftlichen Fortschritte bei ihren pflanzlichen, mit Milchprodukten vergleichbaren Proteinen zu beschleunigen.

Das Hauptaugenmerk dieser bestimmten Forschung in den Lebensmittelwissenschaften unterstreicht das Engagement der Gesellschaft für pflanzliche Innovationen durch zunehmende Versuche und Fortschritte in Richtung des Ziels, natürliche, nahrhafte kulinarische Alternativen zu entwickeln, die von ihren Gegenstücken auf Tierbasis nicht zu unterscheiden sind.

In dem Bestreben, den Bedarf an tierischen Produkten zu reduzieren und nachhaltigere Methoden zur Ernährung der wachsenden Weltbevölkerung zu schaffen, beschleunigt die Gesellschaft ihre Bemühungen, nährstoffreiche, ethisch vertretbare, pflanzliche Alternativen zu den in Milchprodukten enthaltenen tierischen Proteinen zu entwickeln. Insbesondere konzentriert sich die Gesellschaft auf die Vervielfältigung eines Kasein-ähnlichen Proteins, das in der Milchproduktion vorkommt und nicht nur für den Proteingehalt verantwortlich ist, sondern auch als Schlüsselkomponente bei der Gerinnung, Reifung und Verarbeitung von Milch zu Käse fungiert. Durch die Anwendung einer patentrechtlich geschützten Methode, die den Gerinnungsprozess bei der herkömmlichen Käseherstellung nachahmt, hat die Gesellschaft bedeutende Fortschritte bei der Extrahierung und molekularen Strukturierung von Proteinen, die in Hülsenfrüchten, Quinoa und Hanfsamen vorkommen, erzielt.

Wir sind gerade dabei eine neue, bahnbrechende Proteinmischung zu entwickeln, die Käse auf pflanzlicher Basis einen Wettbewerbsvorteil in Bezug auf Ernährung, Funktion und Geschmack ermöglicht, meinte Polina Glick, Direktor of Science von Future of Cheese. Unser firmeneigenes Extraktionsverfahren ist sauber und wirtschaftlich und bietet nicht weniger als die hochwertigsten GVO-freien Proteine auf Pflanzenbasis.

Die mit dieser Technologie gewonnenen Proteine werden es dem Unternehmen ermöglichen, den Nährwert seines Produkts im Vergleich zu anderen Käsesorten auf Pflanzenbasis auf dem Markt, die in der Regel viele Füllstoffe wie Stärke, Gummi und Fette enthalten, zu erhöhen. Darüber hinaus bleiben die natürlichen Fette und Omega-3-Fettsäuren in den Pflanzenproteinen erhalten, und der Gesamtproteingehalt des Produkts wird aufgewertet. Die Gesellschaft plant, diese potenziellen Ergebnisse dafür zu nutzen, den Weg für eine proprietäre Pflanzenproteinmischung zu ebnen, die ein breites Spektrum an Aminosäuren bietet, das dem von Milchprodukten tierischen Ursprungs entspricht.

Jen Wojtaszek, President von Future of Cheese, meinte: Die Weiterentwicklung unserer Innovationen im Bereich der pflanzlichen Proteine spiegelt unsere Überzeugung wider, dass Wissenschaft und Geschmack miteinander verbunden werden können, um eine Chance von globaler Bedeutung zu schaffen - eine Chance für Nachhaltigkeit und die Zukunft von Lebensmitteln, die direkt aus natürlichen Pflanzenmaterialien hergestellt werden, um die steigende Nachfrage der Verbraucher weltweit zu befriedigen.

Zusammen mit Wojtaszek erörterte Craig Harding, Mitbegründer von Future of Cheese, in einem Interview mit Proactive Investors die pflanzenbasierten Innovationen des Unternehmens. Um das Interview zu sehen, klicken Sie bitte auf den folgenden Link:

https://www.youtube.com/watch?v=MF0-ytsh-d4

Über Future of Cheese

Die Future of Cheese Inc. ist ein kanadisches Unternehmen, das sich mit der Innovation und Herstellung von pflanzlichem Käse beschäftigt, und von den besten und anerkanntesten Käseherstellern der Welt, gemeinsam mit Kanadas besten Köchen und mit Unterstützung durch ein Team von Wissenschaftlern und Nachhaltigkeitsexperten, geführt wird. Das Unternehmen will sich mithilfe einzigartiger Alterungs- und Herstellungsprozesse, eines etablierten Vertriebsnetzwerks und hochrangiger Marketingkanäle im schnellwachsenden Markt für pflanzliche Alternativen zu Milchprodukten durchsetzen und den Weg für die Zukunft des Käses (Future of Cheese) ebnen! Weitere Informationen sind auf der Website von Future of Cheese unter www.futureofcheese.com erhältlich.

Über Organic Garage Ltd.

Organic Garage (TSXV: OG) (FWB: 9CW1) (OTCQX: OGGFF) ist eines der führenden unabhängigen Unternehmen im Bio-Lebensmittelhandel in Kanada, das seinen Kunden eine breite Palette an gesunden und natürlichen Produkten zu erschwinglichen Preisen anbietet. Die Läden des Unternehmens sind in erster Lage angesiedelt und vermitteln den Kunden beim Einkauf von Lebensmitteln ein einzigartiges und wertorientiertes Shoppingerlebnis. Organic Garage wurde 2005 von einem Lebensmittelhändler in vierter Generation gegründet und hat seinen Hauptsitz in Toronto. Ziel des Unternehmens ist es, seine Präsenz als Einzelhändler auf den Großraum von Toronto auszudehnen. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite von Organic Garage unter www.organicgarage.com.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Bill Mitoulas

T: (416) 479-9547

E: investor_relations@organicgarage.com

W: www.organicgarage.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (in dieser Meldung gemeinsam als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Sämtliche Aussagen, die keine aktuellen oder historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, wenn auch nicht immer, an der Verwendung von Begriffen wie z.B. prognostizieren, erreichen, könnten, glauben, planen, beabsichtigen, Ziel, laufend, durchgehend, schätzen, Ausblick, erwarten, können, werden, Projekt, sollten oder ähnlichen Ausdrücken bzw. deren Verneinungen zu erkennen, mit denen Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse gezogen werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten sowie anderen Faktoren, von denen viele nicht im Einflussbereich von Organic Garage liegen. Diese können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau oder die Erfolge von Organic Garage erheblich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Organic Garage hat sich bemüht, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Es können aber auch andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und beinhalten eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten, von denen einige hier beschrieben werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind notwendigerweise mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten behaftet, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Leistungen und Ergebnisse von Organic Garage erheblich von den prognostizierten zukünftigen Leistungen oder Ergebnissen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt erwähnt werden. Zukunftsgerichtete Aussagen werden vom aktuellen Datum ausgehend getätigt und Organic Garage ist außerhalb der gesetzlichen Vorschriften nicht verpflichtet, solche Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren, um damit neuen - nachfolgenden oder anderweitigen - Informationen zu entsprechen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58644

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58644&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA68621R1064

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.