IRW-News: Organic Flower Investments Group Inc.: Organic Flower produziert von Nicorette inspirierte sublinguale Cannabinoid-Produktlinie und erwirbt Bibliothek an patentierten Produktformulierungen

IRW-PRESS: Organic Flower Investments Group Inc.



Organic Flower produziert von Nicorette inspirierte sublinguale Cannabinoid-Produktlinie und erwirbt Bibliothek an patentierten Produktformulierungen

Vancouver (British Columbia), 29. Mai 2019. Organic Flower Investments Group Inc. (CSE: SOW, FWB: 2K6, OTC: QILFF) (Organic Flower, OFIG oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen ein endgültiges Abkommen hinsichtlich des Erwerbs von 80 Prozent von Canada Cannabis Therapeutics Company (CCTC) unterzeichnet hat. CCTC kontrolliert die Rechte an einem eigenen Herstellungsverfahrens- und Formulierungskatalog für eine von Nicorette inspirierte medizinische Cannabinoid-Produktlinie.

Gleichzeitig hat Organic Flower ein endgültiges Abkommen hinsichtlich des Erwerbs von 80 Prozent von Colorado Science Company (Colorado Science) unterzeichnet. Colorado Science hat Anspruch auf eine solide Bibliothek an Cannabinoid-Produktformulierungen, die mit einer patentierten Mikrodiffusionstechnologie ausgestattet sind, die zu einer rascheren Einsetzung der Wirkung und Cannabinoidaufnahme führt.

Zusammen bieten die Abkommen dem Unternehmen eine bessere Exposition für eine Reihe nachgelagerter Aktiva sowie einzigartige Produktformulierungen, einschließlich:

- Von Nicorette inspirierte sublinguale Cannabinoid-Produktlinie

- Patentierte Mikrodiffusionstechnologien

- Vielseitiges Portfolio an Produktformulierungen

- Hochskalierbare eigene Fertigung

- Zugang zu ISO-zertifizierten Labors

Die oben genannten Übernahmen verstärken die nachgelagerten Kompetenzen von Organic Flower mittels erhöhter Anbau-, Verarbeitungs- und Vertriebskapazitäten und festigen somit die Marktführerschaft des Unternehmens, zumal sich die nächste Phase der Cannabisnormierung in Richtung konsumentenorientierter Produktangebote verschiebt.

Organic Flower wird seinen uneingeschränkten Zugang zu europäischen Vertriebsnetzen mit 80.000 Einzelhandelsgeschäften und Apotheken nutzen, um seine innovativen Produktformulierungen und die von Nicorette inspirierte sublinguale Cannabinoid-Produktlinie zu vermarkten und zu verkaufen.

BIBLIOTHEK AN PATENTIERTEN, MIT CANNABINOID ANGEREICHERTEN FORMULIERUNGEN

Organic Flower hat die kanadischen Exklusivrechte an einem Portfolio an mit Cannabinoid angereicherten Produktformulierungen von einem globalen Formulierungsanbieter mit über drei Jahrzehnten Erfahrung bei der Zusammenarbeit mit führenden Marken von Konsumartikeln erworben. Colorado Science hat eine Reihe von Lebensmitteltechnikern, Ernährungsberatern und Wissenschaftlern damit beauftragt, die Bioverfügbarkeit, konsistente Dosierprotokolle und Aromen der lizenzierten Formulierungen von Organic Flower zu optimieren.

Das Unternehmen wird weiterhin seine Produktions- und Verarbeitungsaktiva nutzen und gleichzeitig seine nachgelagerten Aktivitäten durch die Einführung von mit Cannabinoid angereicherten Getränken, Esswaren und Körperpflegeprodukten, die eigens mit patentierten Mikrodiffusionstechnologien entwickelt wurden, weiter aktivieren.

Gemäß den Bedingungen des Abkommens wird Organic Flower seine patentierten Mikrodiffusionstechnologien integrieren, um die folgenden Bestandseinheiten zu entwickeln:

- Kaugummis, Gummisüßwaren, Kaubonbons, Minztabletten, Lutschbonbons, gepresste Tabletten und Kapseln

- Tees, Kaffees, Proteindrinks

- Haustierprodukte

- Hautpflegelotionen

- Badebomben

Organic Flower wird auch mit Colorado Science zusammenarbeiten, um seine Herstellungsverfahren und Prüfprotokolle in ISO-zertifizierten Labors zu skalieren. Diese eigenen Formulierungs- und Herstellungsverfahren sind eigens darauf abgestimmt, eine konsistente Dosisabgabe unter Aufrechterhaltung der Geschmacks- und Strukturintegrität zu gewährleisten. Die patentierten Formulierungen von Organic Flower werden anhand von Variablen angepasst, einschließlich

- der Höhe;

- des Atmosphärendrucks;

- der Produktionszeit;

- der Feuchtigkeit.

Joel Dumaresq, Chief Executive Officer und Director von Organic Flower, sagte: Diese taktischen Übernahmen von renommierten Betreibern ergänzen unser bestehendes Portfolio an mit Cannabinoid angereicherten Lebensmittel-/Getränke-Produktformulierungen und Produktionsaktiva. Schlüsselfertige Lösungen, einschließlich der Zutatenbeschaffung, der Fertigung, der Prüfung und der Analytik, werden die führende Position von Organic Flower als Vordenker in der nächsten Phase der Cannabisnormierung weiter stärken.

Da der kanadische Markt darauf vorbereitet ist, formale Vorschriften für Cannabisesswaren und -getränke sowie für legales Cannabis in Kanada einzuführen, die in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich mit einer kumulierten jährlichen Wachstumsrate von 44 Prozent auf 5,2 Milliarden Dollar steigen werden https://www.bnnbloomberg.ca/cannabis-research-firm-cuts-estimates-on-canada-pot-market-to-us-5-2b-by-2024-1.1241294

, wird Organic Flower einen beträchtlichen Teil dieses lukrativen Marktes erobern.

VON NICORETTE INSPIRIERTE SUBLINGUALE CANNABINOID-PRODUKTLINIE

Organic Flower hat sich auch die Rechte an einem eigenen Fertigungssystem gesichert, das die Herstellung von mit Cannabinoid angereichertem therapeutischem Kaugummi, Kautabletten und Tabletten/Kapseln ermöglicht.

Die unternehmenseigenen Cannabisprodukte der nächsten Generation zur medizinischen Anwendung werden von der großen Nachfrage nach den therapeutischen Produkten von Nicorette inspiriert, die sich durch Folgendes auszeichnen:

- EIGENE DUAL-ABGABETECHNOLOGIE: Fortschrittliche, patentierte Verfahren reduzieren die Oberflächenspannung, erhöhen die Bindung von Molekülen und ermöglichen eine homogene Mischung.

- SCHNELLE SUBLINGUALE AKTIVIERUNG: Optimierte Absorptionsmethoden ermöglichen ein rasches Einsetzen der Wirkung innerhalb von 15 Minuten nach der Anwendung.

- STOFFWECHSELEFFIZIENZ: Metabolisiert in der Leber und erzielt so eine nachhaltigere Wirkung.

Gemäß den Bedingungen der jeweiligen endgültigen Abkommen wird das Unternehmen jeweils fünf Millionen Stammaktien von Organic Flower an die Aktionäre von CCTC und Colorado Science emittieren (zusammen die Vergütungsaktien). Die Vergütungsaktien werden einer Haltefrist von sechs Monaten ab dem Emissionsdatum unterliegen.

Die von OFIG erworbene Beteiligung an CCTC und Colorado Science wird Teil des Aktivumsverkaufs an AgraFlora Organics International Inc. (AgraFlora) sein. Wie bereits am 23. Mai 2019 gemeldet, ist davon auszugehen, dass sich der Verkaufspreis der Aktiva auf 1,15 Aktien von AgraFlora für jeweils eine emittierte und ausstehende Aktie von OFIG zum Zeitpunkt des Abschlusses des Aktivumsverkaufs belaufen wird.

ÜBER ORGANIC FLOWER INVESTMENTS

Organic Flower, eine Investmentgesellschaft, nutzt strategische Beziehungen, eigene Investitionen und exklusive Partnerschaften mit herausragenden internationalen Cannabiszüchtern und -formulierern für die Entwicklung erstklassiger Produkte und Marken, die über seine globale Präsenz vermarktet und vertrieben werden.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS VON ORGANIC FLOWER INVESTMENTS GROUP INC.

Joel Dumaresq

Joel Dumaresq

CEO, Director

+1 (604) 687-2038

info@sowcannabis.ca

810 - 789 West Pender Street

Vancouver BC V6C 1H2

Tel: 604.687.2308

Weitere Informationen über Organic Flower finden Sie auf unserer Webseite: https://sowcannabis.ca/

DIE BÖRSENAUFSICHT DER CSE HAT DIESE MELDUNG NICHT GEPRÜFT UND ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE RICHTIGKEIT UND ANGEMESSENHEIT DIESER MELDUNG.

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen zeichnen sich häufig durch Begriffe aus wie planen, erwarten, prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen, möglicherweise, werden, würden, potenziell, geplant sowie ähnliche Begriffe oder Informationen, wonach bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem: politische Veränderungen in Kanada und international, zukünftige Gesetzes- und Regulierungsentwicklungen im Zusammenhang mit Cannabis in Kanada und international, die Fähigkeit des Unternehmens, Vertriebskanäle in internationalen Rechtsordnungen zu sichern, Wettbewerb und andere Risiken, die sich auf das Unternehmen im Besonderen und die Cannabisindustrie im Allgemeinen auswirken.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden durch die vorstehenden Warnhinweise ausdrücklich eingeschränkt und beziehen sich auf das Datum dieser Mitteilung. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Veröffentlichung oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, zu berücksichtigen.

