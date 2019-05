IRW-News: Organic Flower Investments Group Inc.: International Cannabis und Organic Flower einigen sich auf europäische Vertriebs- und Kooperationsvereinbarung

IRW-PRESS: Organic Flower Investments Group Inc.



International Cannabis und Organic Flower einigen sich auf europäische Vertriebs- und Kooperationsvereinbarung

Gemeinsame Pressemitteilung

VANCOUVER, British Columbia, 8. Mai 2019 - ICC International Cannabis Corp. (CSE: WRLD.U) (FWB: 8K51) (OTC: WLDCF) (ICC oder International Cannabis oder das Unternehmen) und Organic Flower Investments Group Inc. (CSE: SOW) (FWB: 2K6) (OTC: QILFF) (Organic Flower) freuen sich, bekannt zu geben, dass die Unternehmen eine Vertriebs- und Verarbeitungs-/Endbearbeitungs-Vereinbarung für Cannabis (die Downstream-Vereinbarung) abgeschlossen haben.

Gemäß den Bestimmungen der Downstream-Vereinbarung wird ICC Organic Flower unbeschränkten Zugang zu seinem europäischen Vertriebsnetz einräumen, das aus 80.000 Verkaufsstellen und Apotheken besteht; außerdem gewährt es Organic Flower kommerzielle Rechte für die Cannabis-Verarbeitung/-Endbearbeitung in seinen nach EU-GMP zertifizierten Anlagen. Organic Flower wird International Cannabis ferner entsprechend der variablen Lizenzgebühr-Matrix vergüten, die auf dem Nettoumsatz mit den Produkten von Organic Flower basiert, die über die europäischen Vertriebskanäle von ICC vertrieben werden.

Organic Flower wird die umfassende Downstream-Präsenz von International Cannabis für den Vertrieb seines breit gefächerten Produktangebotes nutzen, das unter anderem folgende Produkte umfasst:

- Getrocknete Cannabisblüten;

- Funktionelle Lebensmittel und Getränke;

- Schmerzlindernde Cremes und Roll-ons mit CBD;

- Bio-Kosmetika und -Körperpflegeprodukte auf Hanfölbasis;

- Hochwertige Getränke für erwachsene Konsumenten; und

- Mit Cannabinoid/Terpenen angereicherte Esswaren.

Aufgrund einer exklusiven Vereinbarung ist International Cannabis mit einem transeuropäischen Vertriebsnetz ausgestattet, das 16 Länder umfasst, unter anderem: Deutschland, das Vereinigte Königreich, Irland, Dänemark, Italien, Frankreich, Singapur, Spanien, Polen, die Niederlande und Griechenland. Das europäische Vertriebsnetz von ICC wird durch verschiedene zusätzliche Servicedienstleistungen ergänzt, unter anderem:

- Strategische Beschaffung;

- Warenlagerung;

- Produktregistrierung; und

- Aufsichtsrechtliche Vertretungen.

Joel Dumaresq, der Chief Executive Officer und ein Director von Organic Flower, erklärte dazu wie folgt: Das fundierte Wissen, das International Cannabis über die europäischen Ein- und Ausfuhrbestimmungen besitzt, sowie seine soliden Vertriebskanäle bieten Organic Flower ein wichtiges Sprungbrett, um sein einzigartiges Produktportfolio schneller in europäischen Geschäften zu platzieren. Organic Flower ist der Ansicht, dass das Downstream-Vertriebsnetz von ICC auf dem europäischen THC-/CBD-Markt seinesgleichen sucht und Organic Flower einen erstklassigen Zugang zur nächsten Welle von Alpha-Renditen mit Cannabis verschafft.

ÜBER INTERNATIONAL CANNABIS

ICC International Cannabis verfügt durch seine Tochtergesellschaften über operative Aktiva und entwickelt eine erstklassige Plattform für den Anbau, die Gewinnung, die Formulierung und den weltweiten Vertrieb im Vereinigten Königreich, Dänemark, Polen, der Schweiz, Deutschland, Mazedonien, Bulgarien, Serbien, Kroatien, Griechenland, Italien, Portugal, Malta, Kolumbien, Argentinien, Australien, Südafrika und Lesotho.

ÜBER ORGANIC FLOWER

Organic Flower nutzt strategische Beziehungen, eigene Investitionen und exklusive Partnerschaften mit herausragenden internationalen Cannabiszüchtern und -formulierern für die Entwicklung erstklassiger Produkte und Marken, die über unsere globale Präsenz vermarktet und vertrieben werden.

Über seine 100-Prozent-Tochtergesellschaft Delta Organic Cannabis Corp. (DOC) nimmt Organic Flower eine der größten und effizientesten Cannabisanlagen der Welt in Betrieb.

Organic Flower hat ein einzigartiges Portfolio von Downstream-Geschäften, Produktformulierungen und Vermögenswerten aufgebaut. Dieses umfasst:

- eine Liefer- und Vertriebsvereinbarung über exklusive, mit Cannabinoid angereicherte Getränke mit einem renommierten kanadischen Abfüller (mit Cannabinoid angereicherte Getränke);

- eine Vereinbarung über den Erwerb einer kanadischen Gesellschaft, die CBD-Kosmetika/-Topika herstellt und mit einem vertikal integrierten Farm to Face-Modell operiert (Kosmetika und Topika);

- JV mit einem der größten nordamerikanischen Hersteller und Vertriebshändler von Schokoladenprodukten und Konfektwaren (mit Cannabinoid angereicherte Esswaren und funktionelle Lebensmittel); und

- einziger kanadischer Hersteller und Vertriebshändler einer innovativen Getränkedosier-Verschlusskappen-Technik, die mit einem eigentumsrechtlich geschützten Cannabinoid-Dosiermechanismus ausgestattet ist (mit Cannabinoid angereicherte Getränke); und

- exklusive Partnerschaft mit einer führenden, in Toronto ansässigen Brauerei (Produktionsleistung von über 200.000 hl per annum) für die Formulierung, die Herstellung und den Vertrieb von mit Cannabis angereicherten Getränken.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS VON ICC INTERNATIONAL CANNABIS CORP.

David Shpilt

David Shpilt

Chief Executive Officer

+001 (604) 687-2038

info@intlcannabiscorp.com

Joel Dumaresq

Joel Dumaresq

CEO, Director

+001 (604) 687-20638

info@sowcannabis.ca

+1 (604) 687-2038

Ansprechpartner für Investoren:

kris@intlcannabiscorrp.com

+001 (416) 597-5769

Für Anfragen zu ICC auf Französisch wenden Sie sich bitte an:

Remy Scalabrini, Maricom Inc.

E: rs@maricom.ca

T: +1 (888) 585-MARI

