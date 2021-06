IRW-News: Optimi Health Corp.: Optimi Health gibt Vertriebsvereinbarung mit Vitasave bekannt

IRW-PRESS: Optimi Health Corp.: Optimi Health gibt Vertriebsvereinbarung mit Vitasave bekannt

VANCOUVER, BC (8. Juni 2021) - Optimi Health Corp. (CSE: OPTI) (OTC: OPTHF) (FRA: 8BN) (Optimi oder das Unternehmen), Entwickler einer vertikal integrierter funktioneller Marke für Pilze für den Gesundheits- und Wellnessmarkt, freut sich, den Abschluss einer nicht-exklusiven Vereinbarung (die Vereinbarung) mit Nutraways Enterprises Ltd.



, dba Vitasave, zum Vertrieb von Produkten über Vitasaves Einzelhandelsgeschäfte und der Online-Plattform https://www.vitasave.ca/ bekanntzugeben.

Vitasave ist ein zu 100 % in kanadischem Besitz befindliches und betriebenes Unternehmen für natürliche Gesundheit mit Hauptsitz in Burnaby BC und Lagerhäusern in Vancouver und Toronto. Mit zwei Einzelhandelsgeschäften und wachsend, bietet Vitasave eine weitgefächerte Produktpalette mit mehr als 7.500 Produkten im Bereich natürlicher Gesundheit von mehr als 250 Marken, einschließlich Vitaminen, Ergänzungsprodukten, Nahrungsmitteln, Produkten für Haustiere und Lifestyle-Produkten. Vitasave wurde im Jahr 2013 von den Brüdern Ali, Amir und Adam Assadkhan gegründet und wurde schnell zum Industrieführer im Vertrieb kanadischer Produkte im Bereich natürlicher Gesundheit.

JJ Wilson, Optimi Board Chairman, bemerkt: Das Vitasave-Team arbeitete mit uns im Hintergrund zusammen, seit wir unser Unterfangen in der Welt von Gesundheit und Wellness begannen. Sie gaben uns ausgezeichnete Unterstützung, und wir sind hocherfreut, nun an einem Punkt angekommen zu sein, an dem wir unsere funktionellen Pilzprodukte bald kommerziell vertreiben können. Die Einzelhandelsgeschäfte und die Online-Plattform von Vitasave bieten eine ideale Möglichkeit, unsere Produkte bei einer leidenschaftlichen Kundschaft im ganzen Land einzuführen. Wir freuen uns sehr darauf, voranzukommen und die Produkte in die Hände der Kunden zu bekommen.

Direktor von Vitasave, Amir Assadkhan, erläutert: Wir sind in der beneidenswerten Lage, dem Team von Optimi, das wir als Branchenkollegen und Freunde betrachten, eine bewährte Vertriebsplattform zur Verfügung stellen zu können. Es ist eine Win-Win-Situation, wenn wir mit Menschen, die unsere Leidenschaft für Gesundheit und Wellness so eindeutig teilen und sich der gleichen Vision verpflichtet haben, unterstützen können. Wir wünschen dem Team von Optimi viel Erfolg, und freuen uns auf eine für beide Partner vorteilhafte, gemeinsame Zukunft.

Für das Board of Directors von Optimi Health Corp.

Mike Stier

President, Chief Executive Officer & Director

ÜBER OPTIMI (CSE: OPTI) (OTC: OPTHF) (FWB: 8BN)

Optimi entwickelt eine anspruchsvolle Pilzmarke, die sich auf Gesundheits- und Wellnessmärkte konzentriert. Mit einem vertikal integrierten Ansatz beabsichtigt Optimi, qualitativ hochwertige, funktionelle Pilzprodukte in seinen beiden Anlagen, die sich auf einer Fläche von insgesamt 20.000 Quadratmetern in Princeton, British Columbia, kurz vor der Fertigstellung befinden, zu kultivieren, extrahieren, verarbeiten und zu vertreiben. Um Pilze vollumfänglich wissenschaftlich zu untersuchen, hat das Unternehmen über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Optimi Labs Inc. eine Ausnahme zu Forschungszwecken gemäß den Health Canada Food and Drug Regulations (FDR) für die Verwendung von Psilocybin und Psilocin für wissenschaftliche Zwecke erhalten. Optimi hat zudem eine Händlerlizenz gemäß den kanadischen Betäubungsmittelkontrollvorschriften beantragt, die den Besitz, den Vertrieb, den Verkauf, die Laboranalyse und Forschung und Entwicklung von Psilocybin- und Psilocin-Formulierungen regelt. Optimi ist zu fachkundiger Kultivierung und Qualitätsproduktion verpflichtet, die allen anwendbaren Gesetzen und geltenden Vorschriften unterliegt und in Übereinstimmung mit diesen steht, um eine sichere, überlegene kanadische Pilzproduktion zu gewährleisten.

Mehr erfahren Sie unter: https://optimihealth.ca/.

