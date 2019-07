IRW-News: Octopus Robots SA: CPF, ein starker Partner für Octopus Robots sichert die Erschließung des asiatischen Marktes

IRW-PRESS: Octopus Robots SA: CPF, ein starker Partner für Octopus Robots sichert die Erschließung des asiatischen Marktes

Charlet, Frankreich - 16. Juli 2019 - Octopus Robots SA (Euronext Paris: MLOCT - Stuttgart: OCR - WKN: A2JGS9 - ISIN: FR0013310281), ein wachstumsorientiertes, diversifiziertes und innovatives green tech Unternehmen freut sich mitteilen zu können, dass Octopus Robots SA nun Partner von CPF ist.





CPF, der viertgrößte Erzeuger von Masthühnern weltweit, bestätigt sein Interesse an Robotern von Octopus Robots.

Nachdem Charoen Pokphand Foods im November 2018 eine Delegation zu Octopus Robots nach Frankreich geschickt und ein funktionales Audit durchgeführt hatte, bestätigt das Unternehmen sein hohes Interesse an den OSC- und OPS-Robotern.

CPF und Octopus Robots führen einen Pilotversuch durch, nach dem die Partner die Verträge abschließen werden.

Der Versuch wird im September 2019 in einem Modell-Zuchtbetrieb von CPF in Thailand durchgeführt werden.

Dies ist ein wichtiger Schritt bei der Erschließung des asiatischen Marktes.

Über Octopus Robots

Das 1987 in Charlet (Frankreich) gegründete Unternehmen, früher unter dem Namen MCAI bekannt, ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von mobilen, autonomen, intelligenten und modularen Robotern für Spezialanwendungen in den Branchen Health Care und Agriculture.

Die in diesem Bereich führenden Roboter sind spezialisiert auf die großflächige Desinfektion von Gebäuden für die Viehzucht, große Lebensmittel Lager, aber auch für Flughäfen und Shopping Malls.

Octopus Robots verfügt über eigene Patente der High Level Disinfection (HLD) Technologie.

In 2016 wurde die Octopus Robots Produktlinie Octopus Poultry Safe mit dem INNOVSPACE Award ausgezeichnet.

Octopus Robots SA

29 rue St. Pierre

49300 Cholet

France

+33 (0)2 41 70 15 15

ipo@octopusrobots.com

www.octopusrobots.com

