IRW-News: OceanaGold Corp. : OceanaGold verstärkt Board of Directors

Weitere Suchergebnisse zu "OceanaGold":

IRW-PRESS: OceanaGold Corp. : OceanaGold verstärkt Board of Directors

(BRISBANE) OceanaGold Corporation (TSX: OGC) (ASX: OGC) (das "Unternehmen" - https://www.



commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/oceanagold-corp/ ) ernennt Herrn Michael (Mick) James McMullen und Herrn Paul Benson als nicht-geschäftsführende Direktoren in das Board of Directors des Unternehmens (das "Board").

Ian Reid, Non-Executive Chairman von OceanaGold, sagte: "Im Namen des Board of Directors freue ich mich, die Ernennung von zwei hoch angesehenen und erfolgreichen Bergbauexperten bekannt zu geben, die in ihren insgesamt 70 Jahren in der Branche bedeutende Erfolge erzielt haben. Wir glauben, dass sie mit ihrer Erfolgsbilanz und ihrer Erfahrung gemeinsam mit dem Board of Directors einen bedeutenden Beitrag zum Erfolg des Unternehmens leisten werden. OceanaGold verfügt über qualitativ hochwertige Aktiva und robuste organische Wachstumsprojekte, die einen bedeutenden Wert für die Aktionäre liefern sollen. Mit der Hinzunahme von Mick und Paul sind wir gut aufgestellt, um das Unternehmen wieder auf Vordermann zu bringen und uns wieder als eines der führenden Goldminenunternehmen der Branche zu etablieren."

Herr McMullen ist Geologe mit fast 30 Jahren Erfahrung in Australien, Nord- und Südamerika, Asien einschließlich der Philippinen, Afrika und Europa in allen Phasen der Bergbauentwicklung einschließlich Exploration, Entwicklung, Betrieb und Finanzierung. Er verfügt über weitreichende Erfahrungen im Bergbau mit Edel- und Basismetallen, einschließlich Gold und Kupfer, sowohl im Tagebau als auch im Untertagebau. Während seiner Tätigkeit als Chief Executive Officer bei Detour Gold und davor als President und Chief Executive Officer der Stillwater Mining Company lieferte er den Aktionären durch betriebliche Verbesserungen und die Optimierung des Betriebs für den Cashflow einen erheblichen Wert. Herr McMullen ist derzeit Executive Director von Venture X Resources Limited (und wird vorbehaltlich einer Abstimmung der Aktionäre Anfang Juni in eine Non-Executive-Funktion wechseln) und Senior Advisor von Black Mountain Metals. Er hat einen Bachelor of Science in Geologie von der Newcastle University.

Herr Benson ist ein Bergbauingenieur mit über 35 Jahren Erfahrung in Australien, Nord- und Südamerika, Asien und Europa in den Bereichen Minenentwicklung, Betrieb und Kapitalmärkte. Er verfügt über weitreichende Erfahrungen mit Edel- und Basismetallen, einschließlich Gold, Silber und Kupfer, sowohl im Übertage- als auch im Untertagebetrieb. In jüngster Zeit hat Herr Benson als Chief Executive Officer SSR Mining vor der Fusion mit Alacer Gold zu einem der führenden Gold- und Silberunternehmen aufgebaut. Davor war Herr Benson als Chief Executive Officer bei Troy Resources mit Hauptanlagen in Südamerika tätig und davor in verschiedenen leitenden Management- und Betriebsfunktionen bei BHP Billiton, Rio Tinto und RGC. Er schloss sein Studium an der University of Sydney mit einem Bachelor of Engineering in Bergbauingenieurwesen und einem Bachelor of Science in Geologie und Explorationsgeophysik ab und erwarb einen Master in Management an der London Business School.

Die Herren McMullen und Benson werden in das Informationsrundschreiben des Unternehmens für die bevorstehende Jahreshaupt- und Sonderversammlung aufgenommen, das im Laufe dieses Monats veröffentlicht werden soll.

- ENDE -

Genehmigt zur Veröffentlichung durch OceanaGold Corporate Company Secretary, Liang Tang.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Investor Relations

Allysa Howell

Tel: +1 720 484 1147

IR@oceanagold.com-

Medienarbeit

Melissa Bowerman ---

Tel: +61 407 783 270

info@oceanagold.com

-

www.oceanagold.com | Twitter: @OceanaGold

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Über OceanaGold

OceanaGold ist ein multinationaler Goldproduzent, der sich den höchsten Standards für technische, ökologische und soziale Leistungen verpflichtet hat. Seit 30 Jahren tragen wir zu Spitzenleistungen in unserer Branche bei, indem wir nachhaltige ökologische und soziale Ergebnisse für unsere Gemeinden und starke Renditen für unsere Aktionäre liefern.

Unsere globale Explorations-, Erschließungs- und Betriebserfahrung hat eine bedeutende Pipeline an organischen Wachstumschancen und ein Portfolio an etablierten Betriebsanlagen geschaffen, darunter die Didipio-Mine auf den Philippinen, die Betriebe Macraes und Waihi in Neuseeland und die Haile-Goldmine in den Vereinigten Staaten von Amerika.

Vorsichtsmaßnahme bei öffentlicher Freigabe

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen können als "zukunftsweisend" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze angesehen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen beziehen sich auf zukünftige Leistungen und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich der Generierung von freiem Cashflow, der Erreichung von Prognosen, der Umsetzung der Geschäftsstrategie, des zukünftigen Wachstums, der zukünftigen Produktion, der geschätzten Kosten, der Betriebsergebnisse, der Geschäftsaussichten und der Möglichkeiten der OceanaGold Corporation und ihrer verbundenen Tochtergesellschaften wider. Alle Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten (oft, aber nicht immer, unter Verwendung von Wörtern oder Phrasen wie "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "antizipiert" oder "nicht antizipiert", "plant", "schätzt" oder "beabsichtigt", oder die Angabe, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse "ergriffen werden können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden") sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen genannten abweichen. Dazu zählen unter anderem der Ausbruch einer Infektionskrankheit, die Genauigkeit von Mineralreserven- und Ressourcenschätzungen und damit zusammenhängende Annahmen, inhärente Betriebsrisiken und jene Risikofaktoren, die im jüngsten Jahresinformationsblatt des Unternehmens angeführt sind, das erstellt und bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde und auf SEDAR unter www.sedar.com unter dem Namen des Unternehmens verfügbar ist. Es gibt keine Zusicherung, dass das Unternehmen zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen erfüllen kann. Bei solchen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen handelt es sich lediglich um Vorhersagen, die auf den aktuellen Informationen basieren, die dem Management zu dem Zeitpunkt zur Verfügung stehen, an dem diese Vorhersagen gemacht werden; tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können aufgrund von Risiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist und die teilweise außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, erheblich abweichen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen auf vernünftigen Annahmen beruhen, kann der Leser nicht sicher sein, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen Aussagen übereinstimmen werden. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen verlassen. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stellen keine Anlage- oder Finanzproduktberatung dar.

NICHT ZUR VERBREITUNG ODER VERTEILUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN UND NICHT ZUR VERTEILUNG AN US-NEWSWIRE-DIENSTE.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58263

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58263&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA6752221037

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.