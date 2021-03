IRW-News: OceanaGold Corp. : OceanaGold meldet Ressourcen und Reserven für 2020

Weitere Suchergebnisse zu "OceanaGold":

IRW-PRESS: OceanaGold Corp. : OceanaGold meldet Ressourcen und Reserven für 2020

(MELBOURNE) OceanaGold Corporation (TSX: OGC) (ASX: OGC) (das "Unternehmen" - https://www.



commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/oceanagold-corp/) freut sich, seine jährliche Ressourcen- und Reservenerklärung ("R&R") für das am 31. Dezember 2020 zu Ende gegangene Jahr vorzulegen und die Einreichung eines technischen Machbarkeitsstudienberichts bekannt zu geben, der in Übereinstimmung mit National Instrument 43-101 für das Martha Underground Project im Waihi District erstellt wurde.

Highlights

- Erhöhung der nachgewiesenen und wahrscheinlichen ("P&P") Goldreserven um 0,75 Millionen Unzen (Moz), abzüglich der Abreicherung, oder 14% gegenüber dem Vorjahr auf 143 Mt mit 1,32 g/t Au für 6,06 Moz.

- Deklarierte erste P&P-Goldreserve bei Martha Underground von 4,5 Mt mit 4,33 g/t Au für 0,62 Moz in Verbindung mit der Machbarkeitsstudie.

- P&P-Reserven von 40,8 Mt mit 0,99 g/t Au für 1,3 Moz bei Macraes, einschließlich 2,6 Mt mit 2,10 g/t Au für 0,16 Moz bei Golden Point Underground, die voraussichtlich im vierten Quartal 2021 die erste Produktion liefern werden.

- Erhöhung der gesamten gemessenen und angezeigten ("M&I") Goldressourcen um 0,66 Moz, nach Abzug der Abreicherung, oder 7% im Vergleich zum Vorjahr auf 243 Mt mit 1,28 g/t Au für 10,0 Moz.

- Deklarierte abgeleitete Goldressourcen von 75 Mt mit 1,8 g/t Au für 4,4 Moz, nach Abzug des Abbaus, eine Steigerung von 2% im Vergleich zum Vorjahr oder 0,1 Moz.

Michael Holmes, President und CEO von OceanaGold, sagte: "Wir freuen uns, Goldreserven in Höhe von 6,06 Moz und 10,0 Moz an gemessenen und angezeigten Ressourcen zu melden, was eine Steigerung der Reserven um 0,75 Moz nach Abzug des Abbaus bedeutet und unser Engagement für die Schaffung von Werten durch Exploration, eine qualitativ hochwertige Anlagenbasis und eine beständige Leistung widerspiegelt.

"Bei der Goldmine Waihi in Neuseeland hat die Machbarkeitsstudie eine erste P&P-Reserve von 0,62 Moz Gold für das Martha-Untergrundprojekt definiert, was unser Vertrauen in die Lieferung des Vermögenswertes und unsere Vision für den Waihi-Distrikt bestätigt. Nördlich von Waihi laufen die Bohrungen auf dem Prospekt Wharekirauponga ("WKP"), um die Ressourcen umzuwandeln, die Erweiterungen der bekannten mineralisierten Adern zu testen und die Pre-Feasibility-Studie zu unterstützen, deren Veröffentlichung für Ende 2021 geplant ist."

"Auf der Südinsel Neuseelands wurde die Lebensdauer der Mine Macraes bis 2028 verlängert und Golden Point Underground ist auf dem Weg zur ersten Produktion noch in diesem Jahr mit einer ersten Reserve von 0,16 Moz Gold.

"Bei der Goldmine Haile in den Vereinigten Staaten von Amerika sind 2,43 Moz Goldreserven im optimierten Tagebau enthalten, während eine wichtige Untertage-Reserve von 0,42 Moz durch die Umwandlung einer großen Ressourcenbasis von insgesamt 0,53 Moz angezeigten Ressourcen und 0,9 Moz abgeleiteten Ressourcen wächst. Die Exploration konzentriert sich weiterhin sowohl auf die fortgesetzte Umwandlung von Ressourcen als auch auf die Entdeckung von Untertagevorkommen mit dem Ziel, die Produktion aus den neuen Untertageminen mit dem Tagebaubetrieb abzustimmen und letztendlich die Goldproduktion über die aktuelle Lebensdauer der Mine von 2032 hinaus zu verlängern."

Reserven

Zum 31. Dezember 2020 beliefen sich die P&P-Reserven des Unternehmens auf 143 Mt mit 1,32 g/t Au für 6,06 Moz Gold, einschließlich 4,65 Moz Silber und 0,15 Mt Kupfer, was einen Anstieg der Goldreserven um 0,75 Moz im Vergleich zum Vorjahr nach Abzug der Erschöpfung darstellt (Tabelle 1). Der Nettoanstieg von 14 % im Jahresvergleich ist auf Modellaktualisierungen von 1,00 Moz zurückzuführen, die das Engagement für Explorationsbohrungen und organisches Wachstum widerspiegeln, wie die erstmalige Meldung von 4,5 Mt mit 4,33 g/t Au für 0,62 Moz Reserven bei Martha Underground und 2,6 Mt mit 2,10 g/t Au für 0,16 Moz bei Golden Point Underground in Neuseeland zeigen. Wirtschaftliche Faktoren tragen mit 0,10 Moz geringfügig zur Nettoerhöhung der P&P-Reserven bei (Abbildung 1).

Tabelle 1: Aktualisierte Mineralreserven (Stand: 31. Dezember 2020)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57612/31032021_DE_OceanaGold_DE.001.png

Abbildung 1: Änderungen der nachgewiesenen und wahrscheinlichen Mineralreserven

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57612/31032021_DE_OceanaGold_DE.002.png

Anmerkung: "Depletions" beziehen sich auf den Abbau im Jahr 2020, "Reserve Model Updates" stellen Reservenwachstum oder erste Reservendeklarationen dar, "Economic Factors" beziehen sich auf Änderungen des Goldpreises, der Abbaukosten und des Cut-off-Gehalts, "Adjustments" beziehen sich auf Änderungen der Annahmen bezüglich der Abbaumethode (z. B. Tagebau versus Untertagebau)

Ressourcen

Zum 31. Dezember 2020 betrugen die M&I-Ressourcen des Unternehmens 243 Mt mit 1,28 g/t Au für 10,0 Moz Gold, 14,0 Moz Silber und 0,17 Mt Kupfer (Tabelle 2). Auf konsolidierter Basis erhöhte das Unternehmen die M&I-Ressourcen im Vergleich zum Vorjahr um 0,66 Moz, abzüglich des Abbaus, was hauptsächlich auf die erfolgreichen bohrungsbedingten Ressourcen-Upgrades von 0,65 Moz zurückzuführen ist, vor allem in den Betrieben in Neuseeland. Änderungen der wirtschaftlichen Faktoren hatten ebenfalls einen positiven Einfluss von etwa 0,46 Moz (Abbildung 2).

Tabelle 2: Aktualisierte Mineralressourcen - gemessen und angezeigt (Stand: 31. Dezember 2020)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57612/31032021_DE_OceanaGold_DE.003.png

Abbildung 2: Änderungen der gemessenen und angezeigten Mineralressourcen

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57612/31032021_DE_OceanaGold_DE.004.png

Die Anpassungen der M&I-Ressourcen beinhalten eine Nettoreduktion von 0,18 Moz im Jahr 2020, die eine Reduktion bei Macraes widerspiegelt, die teilweise durch einen Zuwachs bei Waihi in Verbindung mit betrieblichen Änderungen ausgeglichen wird, einschließlich:

- Macraes: Kürzungen aufgrund eines Teils der Round Hill Tagebau-Ressourcen, die unmittelbar zum neuen Golden Point Underground abgezogen wurden und der Entfernung von unwirtschaftlichen Frasers Underground-Ressourcen, und

- Waihi: Ergänzungen aufgrund eines Anteils der untertägigen Ressource Martha, die nun innerhalb des Tagebaus Martha gemeldet wird.

Die konsolidierten abgeleiteten Ressourcen stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 0,1 Moz auf 4,4 Moz Gold, während die abgeleiteten Silber- und Kupferressourcen ebenfalls auf 6,3 Moz bzw. 0,04 Mt anstiegen (Tabelle 3, Abbildung 3).

Tabelle 3: Aktualisierte Mineralressourcen - abgeleitete Ressourcenerklärung (Stand: 31. Dezember 2020)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57612/31032021_DE_OceanaGold_DE.005.png

Siehe Fußnoten zu Tabelle 2

Abbildung 3: Änderungen bei den abgeleiteten Ressourcen

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57612/31032021_DE_OceanaGold_DE.006.png

Preisgestaltung und Sensitivitäten

Das Unternehmen verwendete für die Schätzung der P&P-Reserven und Mineralressourcen Goldpreise von 1.500 $ pro Unze bzw. 1.700 $ pro Unze und für die Schätzung der Reserven und Ressourcen einen Silberpreis von 17,00 $ pro Unze. Die verwendeten Metallpreisannahmen orientieren sich an den tatsächlichen dreijährigen Durchschnittspreisen für Gold und Silber von 1.477 $ pro Unze bzw. 17,49 $ pro Unze (Jahresende 2018 bis 2020). Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die dreijährigen durchschnittlichen Metallpreise die wirtschaftlichen Bedingungen zum Zeitpunkt der Mineralreservenschätzung am besten widerspiegeln. Das Unternehmen schätzt, dass ein Goldpreis von 1.300 $ pro Unze, ein Rückgang von 200 $/oz im Vergleich zum aktuell verwendeten dreijährigen Durchschnittswert, zu einer Verringerung der P&P-Reserven um etwa 4 % führen würde.

Neuseeland

Waihi

Die Reserven bei Waihi betrugen 0,63 Moz Gold nach der Neuklassifizierung der Martha Open Pit Reserve von 0,08 Moz. Dieser Anstieg um 0,52 Moz im Vergleich zum Vorjahr ist auf die neu deklarierte Martha-Untertagereserve von 4,5 Mt mit 4,33 g/t Au für 0,62 Moz zurückzuführen (Abbildung 4).

Abbildung 4: Änderungen der nachgewiesenen und wahrscheinlichen Mineralreserven von Waihi

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57612/31032021_DE_OceanaGold_DE.007.png

Die M&I-Ressourcen bei Waihi beliefen sich auf 1,83 Moz Gold, was einen Anstieg von 0,39 Moz im Vergleich zum Vorjahr darstellt, der in erster Linie auf die Umwandlung von abgeleiteten Ressourcen bei Martha Underground und Modellaktualisierungen (siehe Pressemitteilung vom 16. Februar 2021) sowie auf die Hinzufügung von Tagebauressourcen bei Martha und Gladstone zurückzuführen ist (Abbildung 5).

Im Jahr 2021 plant das Unternehmen, bei Martha Underground 27.000 Meter zu bohren, wobei der Schwerpunkt auf der Umwandlung der Ressourcen (20.000 Meter) und der Erweiterung der Ressourcen (7.000 Meter) liegt. Das Unternehmen hat das Explorationsziel für Martha Underground überarbeitet, das nun bei 5 bis 7 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 4,0 bis 5,0 g/t Gold liegt. Es ist wichtig anzumerken, dass das Explorationsziel die gemeldeten Mineralressourcen ausschließt und sich auf den Teil der Lagerstätte bezieht, der noch nicht ausreichend durch Bohrungen erprobt wurde (siehe Vorsichtshinweis unten).

Vorsichtige Aussage: Das Explorationsziel basiert auf der Auswertung von Oberflächen- und Untertage-Bohrdaten, die vom Unternehmen gesammelt wurden, sowie auf einer beträchtlichen Menge an historischen und archivierten geologischen und Minendaten aus mehr als einem Jahrhundert Bergbauaktivitäten bei Waihi. Das Explorationsziel ist konzeptioneller Natur und in den Gebieten, auf die sich das Explorationsziel bezieht, wurden noch keine ausreichenden Explorationen durchgeführt, um eine Mineralressource zu schätzen. Es ist ungewiss, ob weitere Explorationen zur Schätzung einer Mineralressource führen werden.

Abbildung 5: Änderungen der gemessenen und angezeigten Mineralressourcen von Waihi

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57612/31032021_DE_OceanaGold_DE.008.png

Die abgeleiteten Ressourcen von Waihi beliefen sich auf 1,4 Moz Gold. Dies entspricht einem Anstieg von 0,1 Moz aufgrund der Erweiterung der Martha Open Pit Ressource (Abbildung 6).

Beim Projekt WKP, das sich 10 Kilometer nördlich der bestehenden Anlagen bei Waihi befindet, meldete das Unternehmen eine angezeigte Ressource von 1,0 Mt mit 13,4 g/t Au und 25,5 g/t Ag für 0,42 Moz Gold und 0,80 Moz Silber, zusätzlich zu einer abgeleiteten Ressource von 1,9 Mt mit 12 g/t Au und 20 g/t Ag für 0,72 Moz Gold und 1,23 Moz Silber, wie in der Ressourcen- und Reservenerklärung 2019 gemeldet. Diese Schätzungen bleiben in der aktuellen Ressourcen- und Reservenerklärung unverändert. Das Unternehmen beabsichtigt, die Bohrungen von 2020 (4.000 Meter) und 2021 (geschätzte 10.500 Meter) in ein aktualisiertes Ressourcenmodell einzubeziehen, das die Fertigstellung einer Vormachbarkeitsstudie bis Jahresende 2021 unterstützt.

Abbildung 6: Änderungen der abgeleiteten Ressourcen von Waihi

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57612/31032021_DE_OceanaGold_DE.009.png

Macraes

Die P&P-Reserven für Macraes beliefen sich auf 1,30 Moz Gold mit 1,08 Moz in den Tagebauen und 0,22 Moz Gold in den Untertageminen Frasers und Golden Point (Abbildung 7). Das bohrungsbedingte Reservenwachstum im Jahresvergleich hat die Reserven um 0,20 Moz abzüglich des Abbaus im Jahr 2020 erhöht, was hauptsächlich auf die Hinzufügung von 0,17 Moz in der Untertagemine Golden Point und das Reservenwachstum im Tagebau Frasers zurückzuführen ist.

Abbildung 7: Änderungen der nachgewiesenen und wahrscheinlichen Mineralreserven von Macraes

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57612/31032021_DE_OceanaGold_DE.010.png

Die M&I-Ressourcen von Macraes lagen bei 3,60 Moz Gold, einschließlich 0,56 Moz für die Minen Frasers Underground und Golden Point Underground (Abbildung 8). Der Nettoanstieg der M&I-Ressourcen von 0,15 Moz im Vergleich zum Vorjahr ist auf Modellaktualisierungen von 0,40 Moz zurückzuführen, die erfolgreiche Explorationsbohrprogramme widerspiegeln, wie die erstmalige Meldung der Golden Point Underground-Ressource (10. September 2020), das Wachstum der Tagebauressourcen und in geringerem Maße 0,14 Moz, die sich in wirtschaftlichen Faktoren widerspiegeln. Die Anpassungen spiegeln die Verringerung des Round Hill Open Pit aufgrund des Verlustes von Ressourcen in Verbindung mit der Zuweisung an Golden Point Underground und der Entfernung von unwirtschaftlichen Frasers Underground Ressourcen wider (siehe Abbildung 8).

Abbildung 8: Änderungen der gemessenen und angezeigten Mineralressourcen von Macraes

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57612/31032021_DE_OceanaGold_DE.011.png

Die abgeleiteten Ressourcen von Macraes beliefen sich auf 0,8 Moz Gold, ein Rückgang im Vergleich zum Vorjahr, der vor allem auf die Umwandlung von abgeleiteten Ressourcen in die angezeigte Kategorie und in geringerem Ausmaß auf die Erschöpfung zurückzuführen ist (Abbildung 9).

Abbildung 9: Änderungen der abgeleiteten Ressourcen von Macraes

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57612/31032021_DE_OceanaGold_DE.012.png

Reefton

Die Ressourcen für das Blackwater-Projekt bleiben im Bestand des Unternehmens und sind gegenüber den am 31. Dezember 2019 gemeldeten Ressourcen unverändert.

Vereinigte Staaten von Amerika

Haile

Die P&P-Reserven beliefen sich auf insgesamt 2,84 Moz Gold, einschließlich 0,42 Moz in der Haile Underground (Abbildung 10). Die Erschöpfung wurde größtenteils durch die Umwandlung von Ressourcen und Änderungen der wirtschaftlichen Faktoren ausgeglichen.

Abbildung 10: Änderungen der nachgewiesenen und wahrscheinlichen Mineralreserven von Haile

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57612/31032021_DE_OceanaGold_DE.013.png

Die gesamten M&I-Ressourcen von Haile beliefen sich auf 3,18 Moz Gold, einschließlich 0,53 Moz für den Haile-Untergrund. Die Erschöpfung im Jahr 2020 wurde durch wirtschaftliche Faktoren ausgeglichen (Abbildung 11).

Abbildung 11: Änderungen der gemessenen und angezeigten Mineralressourcen von Haile

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57612/31032021_DE_OceanaGold_DE.014.png

Im Vergleich zum Vorjahr bleiben die abgeleiteten Ressourcen im Wesentlichen unverändert, wobei die Verringerung der Ressourcenaktualisierung durch Änderungen der wirtschaftlichen Faktoren ausgeglichen wird (Abbildung 12). Das Wachstum von Haile konzentriert sich auf Ressourcenumwandlungsbohrungen und die Exploration von Untertagezielen.

Abbildung 12: Änderungen der abgeleiteten Ressourcen von Haile

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57612/31032021_DE_OceanaGold_DE.015.png

Philippinen

Didipio

Die P&P-Reserven von Didipio beliefen sich auf 1,28 Moz Gold, 2,7 Moz Silber und 0,15 Tonnen Kupfer, was einen geringen Anstieg im Vergleich zum Vorjahr darstellt (Abbildung 13). Der Anstieg ist größtenteils auf einen niedrigeren Cutoff-Gehalt bei der Reservenmeldung (0,76 g/t AuEq Cutoff) in Gebieten zurückzuführen, die an die geplanten Erschließungen angrenzen, um Zugang zu höhergradigen Abbaugebieten zu erhalten (1,16 g/t AuEq Cutoff). Die Reserven beinhalten 23 Mt an niedrig- und mittelgradigen Tagebauhalden, von denen 5,3 Mt auf einem Cutoff-Gehalt von 0,27 g/t AuEq basieren, der Rest auf einem Cutoff-Gehalt von ca. 0,4 g/t AuEq. Das Unternehmen arbeitet weiterhin mit der philippinischen Regierung an der Erneuerung des Betriebsabkommens von Didipio (das Financial or Technical Assistance Agreement oder "FTAA"), und die Mine befindet sich weiterhin in einem Zustand der Betriebsbereitschaft. Da die Gespräche über die Erneuerung weiter voranschreiten und detaillierte Planungen und Beratungen für die Wiederaufnahme des Betriebs im Gange sind, hält das Unternehmen an der Meldung von Didipio als Mineralreserve fest.

Abbildung 13: Änderungen der nachgewiesenen und wahrscheinlichen Mineralreserven von Didipio

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57612/31032021_DE_OceanaGold_DE.016.png

Die M&I-Ressourcen von Didipio beliefen sich auf 1,43 Moz Gold, 2,93 Moz Silber und 0,17 Mio. Tonnen Kupfer, ein kleiner Anstieg von 0,05 Moz im Vergleich zum Vorjahr, der auf einen niedrigeren Cutoff-Gehalt bei der Ressourcenmeldung zurückzuführen ist (Cutoff-Gehalt von 0,67 g/t AuEq bei einem erhöhten Goldpreis von 1.700 $ pro Unze) (Abbildung 14). Die Ressourcen beinhalten 23 Mt an niedrig- und mittelgradigen Tagebauhalden.

Abbildung 14: Änderungen der gemessenen und angezeigten Mineralressourcen von Didipio

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57612/31032021_DE_OceanaGold_DE.017.png

Die abgeleiteten Ressourcen beliefen sich auf 0,4 Moz Gold, 0,6 Moz Silber und 0,04 Mio. Tonnen Kupfer, ein Anstieg um 0,1 Moz im Vergleich zum Vorjahr aufgrund des gesenkten Cut-off-Gehalts (Abbildung 15).

Abbildung 15: Änderungen der abgeleiteten Ressourcen von Didipio

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57612/31032021_DE_OceanaGold_DE.018.png

Andere

Die Beteiligung von OceanaGold am Projekt Sam's Creek in Neuseeland bleibt unverändert bei 20 %.

Tabelle 4 - Aktualisierte Mineralressourcen, Sam's Creek - Minderheitsbeteiligung an Vermögenswerten (Stand: 31. Dezember 2020)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57612/31032021_DE_OceanaGold_DE.019.png

Anmerkungen:

1. OceanaGold hat einen Anteil von 20 % am Projekt Sam's Creek. Berichtet bei einem Cutoff-Gehalt von 0,7 g/t Au und faktorisiert durch den prozentualen Besitz.

Als Teil der Anforderungen gemäß den Börsennotierungsregeln der australischen Börse hat das Unternehmen ein separates Dokument eingereicht, das die wesentlichen Zusammenfassungen und JORC-Tabelle-1-Informationen in Bezug auf die Ressource und die Reserven enthält. Diese können unter https://oceanagold.com/investor-centre/tsx-asx-filings/ abgerufen werden.

Martha Underground Durchführbarkeitsstudie

Die Machbarkeitsstudie Waihi District - Martha Underground vom 31. März 2021 stellt eine Aktualisierung der Informationen dar, die in der PEA für den Waihi District vom 30. August 2020 für alle geologischen Ressourcen von Waihi und für die Abbauevaluierungen für Martha Underground enthalten sind. Die Machbarkeitsstudie beinhaltet eine erste Reserve bei Martha Underground von 4,5 Mt mit 4,33 g/t Au für 0,62 Moz. Die Machbarkeitsstudie beinhaltet auch die Meldung von zusätzlichen 0,26 Moz an angezeigten Ressourcen bei Martha Underground, die größtenteils von abgeleiteten Ressourcen umgewandelt wurden (siehe Vergleich der Ressourcen in den Tabellen 5 und 6 unten). Entsprechend hat diese Umwandlung zu einer Verringerung der abgeleiteten Ressourcen um 0,20 Moz geführt.

Tabelle 5: Mineralische Ressourcen, Waihi District PEA (30. August 2020)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57612/31032021_DE_OceanaGold_DE.020.png

Tabelle 6: Mineralische Ressourcen, Distrikt Waihi - Martha UG Machbarkeitsstudie (31. März 2021)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57612/31032021_DE_OceanaGold_DE.021.png

- ENDE -

Genehmigt zur Veröffentlichung durch OceanaGold Corporate Company Secretary, Liang Tang.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Investor Relations Medienarbeit

Allysa Howell Melissa Bowerman

Tel: +1 720 484 1147 Tel: +61 407 783 270

IR@oceanagold.com info@oceanagold.com

www.oceanagold.com | Twitter: @OceanaGold

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Über OceanaGold

OceanaGold ist ein multinationaler Goldproduzent, der sich den höchsten Standards in Bezug auf technische, ökologische und soziale Leistungen verpflichtet hat. Seit 30 Jahren tragen wir zur Exzellenz in unserer Branche bei, indem wir nachhaltige ökologische und soziale Ergebnisse für unsere Gemeinden und starke Renditen für unsere Aktionäre liefern. Unsere globale Explorations-, Erschließungs- und Betriebserfahrung hat eine branchenführende Pipeline organischer Wachstumsmöglichkeiten und ein Portfolio etablierter Betriebsanlagen geschaffen, darunter die Didipio-Mine auf den Philippinen, die Betriebe Macraes und Waihi in Neuseeland und die Haile Gold Mine in den Vereinigten Staaten von Amerika.

Technische Offenlegung

Alle Mineralreserven und Mineralressourcen wurden zum 31. Dezember 2020 berechnet und in Übereinstimmung mit den Standards des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves vom Dezember 2012 (der "JORC-Code") und in Übereinstimmung mit dem National Instrument 43-101 der Canadian Securities Administrators ("NI 43-101") berechnet und erstellt. Der JORC-Code ist der akzeptierte Berichtsstandard der Australian Stock Exchange Limited ("ASX").

Die Definitionen von Erzreserven und Mineralressourcen gemäß dem JORC-Code wurden mit den Definitionen der CIM Definition Standards abgeglichen. Würden die Mineralreserven und Mineralressourcen in Übereinstimmung mit den Definitionen des JORC-Codes geschätzt, gäbe es keinen wesentlichen Unterschied bei diesen Mineralreserven und Mineralressourcen.

Alle Aktualisierungen der Mineralressourcen für Macraes und Blackwater wurden von J. Moore verifiziert und genehmigt, während die Aktualisierungen der Mineralreserven für die Tagebaue von Macraes von P. Doelman verifiziert und genehmigt wurden bzw. auf Informationen basieren, die von ihm oder unter seiner Aufsicht erstellt wurden. Die Mineralreserven für den Untertagebau von Macraes wurden von T. Cooney verifiziert und genehmigt bzw. basieren auf Informationen, die von ihm oder unter seiner Aufsicht erstellt wurden.

Alle Aktualisierungen der Mineralressourcen für Waihi wurden von P. Church verifiziert und genehmigt oder basieren auf Informationen, die von ihm oder unter seiner Aufsicht erstellt wurden. Die Mineralreserven für Waihi wurden von T. Maton für den Tagebau und von D. Townsend für den Untertagebau verifiziert und genehmigt bzw. basieren auf Informationen, die von T. Maton bzw. unter der Aufsicht von T. Maton erstellt wurden.

Die Aktualisierungen der Mineralressourcen für den Tagebau und den Untertagebau von Haile wurden von J. G. Moore verifiziert und genehmigt bzw. basieren auf Informationen, die von ihm oder unter seiner Aufsicht erstellt wurden. Die Aktualisierungen der Mineralreserven für den Tagebau Haile wurden von G. Hollett überprüft und genehmigt oder basieren auf Informationen, die von oder unter der Aufsicht von G. Hollett erstellt wurden, und die Mineralreserven für Haile unter Tage wurden von oder unter der Aufsicht von J. Poeck überprüft und genehmigt oder basieren auf Informationen, die von oder unter der Aufsicht von J. Poeck erstellt wurden.

Die Mineralressourcen für Didipio wurden von J. Moore verifiziert und genehmigt oder basieren auf Informationen, die von ihm oder unter seiner Aufsicht erstellt wurden, während die Mineralreserven für Didipio unter Tage von P. Jones verifiziert und genehmigt wurden oder auf Informationen basieren, die von ihm oder unter seiner Aufsicht erstellt wurden.

Die Herren Church, Doelman, Maton und Townsend sind Vollzeitmitarbeiter der Tochtergesellschaft des Unternehmens, Oceana Gold (New Zealand) Limited. Die Herren Cooney, Hollett, Jones und Moore sind Vollzeitangestellte der Tochtergesellschaft des Unternehmens, OceanaGold Management Pty Limited. Sowohl OceanaGold (Philippines) Inc. als auch Haile Gold Mine Inc. sind Tochtergesellschaften des Unternehmens.

G. Hollett ist ein professioneller Ingenieur (P.Eng), der bei Engineers and Geoscientists of British Columbia (EGBC) registriert ist. Die Herren Church, Cooney, Doelman, Jones, Maton, Moore und Townsend sind Mitglieder und Chartered Professionals des Australasian Institute of Mining. J. Poeck ist ein Vollzeitmitarbeiter von SRK Consulting und ein eingetragenes Mitglied der Society for Mining, Metallurgy and Exploration (SME) sowie ein QP-Mitglied der Mining and Metallurgical Society of America (MMSA).

Alle diese Personen sind "qualifizierte Personen" im Sinne von NI 43-101 und verfügen über ausreichende Erfahrung in Bezug auf den Stil der Mineralisierung und die Art der Lagerstätte, die sie in Betracht ziehen, sowie in Bezug auf die Aktivität, die sie durchführen, um sich als "kompetente Person" im Sinne des JORC-Codes zu qualifizieren.

J. Poeck und die Herren Church, Cooney, Doelman, Hollett, Jones, Maton, Moore und Townsend erklären sich damit einverstanden, dass die auf ihren Informationen basierenden Sachverhalte in der Form und in dem Zusammenhang, in dem sie erscheinen, in diese öffentliche Mitteilung aufgenommen werden. Die Schätzungen der Mineralressourcen und Mineralreserven, die in dieser öffentlichen Mitteilung enthalten sind, basieren auf Informationen und unterstützenden Unterlagen, die von den genannten qualifizierten und kompetenten Personen erstellt wurden, und stellen diese in der Form und dem Kontext, in dem sie erscheinen, korrekt dar.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Schätzungen der Mineralressourcen und -reserven basieren auf Informationen und unterstützenden Unterlagen, die von den genannten qualifizierten und kompetenten Personen erstellt wurden, und stellen diese in der Form und dem Kontext, in dem sie erscheinen, korrekt dar.

Weitere wissenschaftliche und technische Informationen zur Untermauerung der Offenlegung in dieser Pressemitteilung (einschließlich der Offenlegung von Mineralressourcen und Mineralreserven, der Datenverifizierung, der wichtigsten Annahmen, Parameter und Methoden, die zur Schätzung der Mineralressourcen und Mineralreserven verwendet wurden, sowie der Risiko- und anderer Faktoren) in Bezug auf die Gold-Kupfer-Mine Didipio, die Mine Macraes, die Goldmine Haile, die Goldmine Waihi und das Projekt Blackwater finden Sie in den folgenden NI 43-101-konformen technischen Berichten sowie in der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung von Blackwater, die am 21. Oktober 2014 veröffentlicht wurde und unter www.sedar.com unter dem Namen des Unternehmens verfügbar ist:

a) "Technischer Bericht gemäß NI 43-101, Goldmine Macraes, Otago, Neuseeland" vom 14. Oktober 2020, erstellt von D. Carr, Chief Metallurgist und T. Cooney, General Manager of Studies, beide von OceanaGold Management Pty Limited und P. Doelman, Tech Services and Project Manager, S. Doyle, Principal Resource Geologist und P Edwards, Senior Project Geologist, jeweils von OceanaGold (New Zealand) Limited;

b) "Technischer Bericht für das Projekt Reefton in der Provinz Westland, Neuseeland" vom 24. Mai 2013, erstellt von K. Madambi, Technical Services Manager von Oceana Gold (New Zealand) Limited bis Januar 2018, und J. G. Moore, Chief Geologist, von Oceana Gold (New Zealand) Limited (der "Technische Bericht Reefton");

c) "Technical Report for the Didipio Gold / Copper Operation Luzon Island" vom 29. Oktober 2014, erstellt von Simon Griffiths, General Manager of Studies, von Oceana Gold (New Zealand) Limited bis März 2017, J. G. Moore, Chief Geologist, von Oceana Gold (New Zealand) Limited, und Michael Holmes, Chief Operating Officer von OceanaGold Corporation (der "Technische Bericht Didipio");

d) Waihi District Study - Martha Underground Feasibility Study NI 43-101 Technical Report" vom 31. März 2021, erstellt von T. Maton, Study Manager und P. Church, Principal Resource Development Geologist, beide von Oceana Gold (New Zealand) Limited, und D. Carr, Chief Metallurgist, von OceanaGold Management Pty Limited (der "Waihi Technical Report"); und

e) "NI 43-101 Technical Report Haile Gold Mine Lancaster County, South Carolina" vom 30. September 2020, erstellt von David Carr, Tom Cooney und Jonathan Moore von OceanaGold Management Pty Limited, John Jory und Michael Kirby von Haile Gold Mine, Joanna Poeck, Matt Sullivan, Dave Bird, Fernando Rodrigues, Brian S. Prosser und John Tinucci von SRK Consulting, Jay Newton Janney-Moore und William Lucas Kingston von Newfields und Larry Standridge von Call and Nicholas (der "Technische Bericht Haile").

Vorsichtshinweis zu Mineralressourcen und Mineralreserven

Die Offenlegung von Informationen über Mineralreserven und Mineralressourcen durch das Unternehmen erfolgt gemäß NI 43-101 nach den Richtlinien des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum (das "CIM") Standards on Mineral Resources and Mineral Reserves, die vom CIM Council verabschiedet wurden und von Zeit zu Zeit vom CIM geändert werden können ("CIM Standards"). Die Offenlegung von Informationen über Mineralreserven und Mineralressourcen für die vom Unternehmen gehaltenen Grundstücke basiert auf den Berichtsanforderungen des JORC-Codes. Die CIM-Definitionen der Begriffe "Mineralreserve", "nachgewiesene Mineralreserve", "wahrscheinliche Mineralreserve", "Mineralressource", "gemessene Mineralressource", "angezeigte Mineralressource" und "abgeleitete Mineralressource" entsprechen im Wesentlichen den entsprechenden Definitionen der Begriffe "Erzreserve", "nachgewiesene Erzreserve", "wahrscheinliche Erzreserve", "gemessene Mineralressource", "angezeigte Mineralressource" und "abgeleitete Mineralressource" im JORC-Code. Schätzungen von Mineralressourcen und Mineralreserven, die in Übereinstimmung mit dem JORC-Code erstellt wurden, würden sich nicht wesentlich unterscheiden, wenn sie in Übereinstimmung mit den gemäß NI 43-101 geltenden CIM-Definitionen erstellt würden.

Es kann nicht garantiert werden, dass jene Teile solcher Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, letztendlich in Mineralreserven umgewandelt werden. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität. Alle Mineralreserven befinden sich innerhalb der Mineralressource.

Vorsichtsmaßnahme bei öffentlicher Freigabe

Bestimmte Informationen in dieser öffentlichen Mitteilung können im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze als "zukunftsorientiert" angesehen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen beziehen sich auf zukünftige Leistungen und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich der Generierung von freiem Cashflow, der Umsetzung der Geschäftsstrategie, des zukünftigen Wachstums, der zukünftigen Produktion, der geschätzten Kosten, der Betriebsergebnisse, der Geschäftsaussichten und der Möglichkeiten der OceanaGold Corporation und ihrer verbundenen Tochtergesellschaften wider. Alle Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten (oft, aber nicht immer, unter Verwendung von Wörtern oder Phrasen wie "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "antizipiert" oder "nicht antizipiert", "plant", "schätzt" oder "beabsichtigt", oder die Angabe, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse "ergriffen werden können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden") sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen zum Ausdruck gebrachten abweichen. Dazu zählen unter anderem die Genauigkeit der Mineralreserven- und Ressourcenschätzungen und die damit verbundenen Annahmen, inhärente Betriebsrisiken und jene Risikofaktoren, die im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens, der bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde und auf SEDAR unter www.sedar.com unter dem Namen des Unternehmens verfügbar ist, angeführt sind. Es gibt keine Zusicherung, dass das Unternehmen zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen erfüllen kann. Bei solchen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen handelt es sich lediglich um Vorhersagen, die auf den aktuellen Informationen basieren, die dem Management zu dem Zeitpunkt zur Verfügung stehen, an dem diese Vorhersagen gemacht werden; die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse können aufgrund von Risiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist und die teilweise außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, erheblich abweichen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen auf vernünftigen Annahmen beruhen, kann der Leser nicht sicher sein, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen Aussagen übereinstimmen werden. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen verlassen. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stellen keine Anlage- oder Finanzproduktberatung dar.

NICHT ZUR VERBREITUNG ODER VERTEILUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN UND NICHT ZUR VERTEILUNG AN US-NEWSWIRE-DIENSTE.

