IRW-News: OceanaGold Corp. : OCEANAGOLD mit aktuellem Stand zu den Gerichtsverfahren auf den Philippinen

Weitere Suchergebnisse zu "OceanaGold":

IRW-PRESS: OceanaGold Corp. : OCEANAGOLD mit aktuellem Stand zu den Gerichtsverfahren auf den Philippinen

(MELBOURNE) Die OceanaGold Corporation (TSX: OGC) (ASX: OGC) (das "Unternehmen") möchte einen aktuellen Überblick über den Stand der Gerichtsverfahren auf den Philippinen geben.





Das Unternehmen beantragte im Juli 2019 beim philippinischen Berufungsgericht eine einstweilige Verfügung als vorübergehende Maßnahme, um den vorläufigen Betrieb des Bergwerks Didipio zu ermöglichen, während es die Rechtmäßigkeit der vom Gouverneur von Nueva Vizcaya erlassenen Anordnung zur Beschränkung der Aktivitäten des Unternehmens bis zur Erneuerung des Abkommens über finanzielle oder technische Hilfe ("FTAA") anficht.

Das Unternehmen wurde kürzlich aus sozialen Medien darauf aufmerksam gemacht, dass das Berufungsgericht seinen Antrag auf eine einstweilige Verfügung abgelehnt hat. Das Unternehmen hat keine formelle Verfügung vom Berufungsgericht erhalten und bittet um Bestätigung. Wenn die Ablehnung der einstweiligen Verfügung tatsächlich zutrifft, wird das Unternehmen sein Recht auf den Betrieb der Didipio-Mine in der Zwischenzeit weiter verteidigen, während es den Erneuerungsprozess der FTAA abschließt. Zu diesem Zweck beabsichtigt OceanaGold, das übliche Berufungsverfahren vor dem Berufungsgericht und falls erforderlich, vor dem Obersten Gerichtshof der Philippinen zu verfolgen.

Regionales Prozessgericht in Nueva Vizcaya

Der Hauptantrag des Unternehmens vor dem regionalen Prozessgericht in Nueva Vizcaya, in dem die Rechtmäßigkeit der Anordnung des Gouverneurs angefochten wird, ist noch nicht abgeschlossen. Aufgrund der durch die COVID-19-Pandemie verursachten Verzögerungen befinden sich die Parteien noch immer in der Vorverhandlungskonferenz.

Das Unternehmen behält die Autorität über die Didipio-Mine, die bei der nationalen Regierung liegt. Das Kommunalverwaltungsgesetz von 1991 (Republikgesetz Nr. 7160) verleiht weder dem Provinzgouverneur noch einem Beamten der Kommunalverwaltung die Befugnis oder Vollmacht, irgendeinen Aspekt des Betriebs der Didipio-Mine einzuschränken.

Erneuerung der FTAA

Die Erneuerung des FTAA ist ein separater und unabhängiger Prozess, über den die philippinische Nationalregierung die Autorität hat. In dieser Hinsicht hat sich der Status der FTAA-Erneuerung nicht geändert, und sie verbleibt beim Amt des philippinischen Präsidenten.

Das Unternehmen wird weiterhin mit der nationalen Regierung zusammenarbeiten, um die Erneuerung des FTAA abzuschließen, und ist weiterhin offen für die Möglichkeit, mit den Provinzregierungen sowohl von Nueva Vizcaya als auch von Quirino, die Gastgeber des FTAA sind, in Kontakt zu treten und im besten Interesse der lokalen Interessenvertreter zusammenzuarbeiten.

- ENDS -

Vom Sekretär der OceanaGold Corporate Company, Liang Tang, zur Freigabe für den Markt autorisiert.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an

Investor Relations

Sam Pazuki

Tel: +1 720 602 4880

IR@oceanagold.com-

Medien

Melissa Bowerman ---

Tel: +61 407 783 270

info@oceanagold.com

www.oceanagold.com | Twitter: @OceanaGold

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Über OceanaGold

Die OceanaGold Corporation ist ein multinationaler Goldproduzent mittlerer Größe mit hohen Gewinnspannen, dessen Vermögenswerte sich auf den Philippinen, in Neuseeland und in den Vereinigten Staaten befinden. Zu den Aktiva des Unternehmens gehört die Gold-Kupfer-Mine Didipio auf der Insel Luzon auf den Philippinen. Auf der Nordinsel Neuseelands betreibt das Unternehmen die hochgradige Goldmine Waihi, während das Unternehmen auf der Südinsel Neuseelands im Goldfeld Macraes die größte Goldmine des Landes betreibt, die aus einer Reihe von Tagebauminen und der Untertagemine Frasers besteht. In den Vereinigten Staaten betreibt das Unternehmen die Goldmine Haile, ein erstklassiges, langlebiges und margenstarkes Unternehmen in South Carolina. OceanaGold verfügt auch über eine bedeutende Pipeline an organischem Wachstum und Explorationsmöglichkeiten in Nord- und Südamerika und im asiatisch-pazifischen Raum.

OceanaGold ist seit 1990 nachhaltig tätig und hat sich in den Bereichen Umweltmanagement sowie gesellschaftliches und soziales Engagement bewährt. Das Unternehmen verfügt über eine starke soziale Betriebslizenz und arbeitet mit seinen geschätzten Stakeholdern zusammen, um soziale Programme zu identifizieren und in diese zu investieren, die darauf ausgerichtet sind, Kapazitäten aufzubauen und nicht abhängig zu sein.

Für das Jahr 2020 und vorbehaltlich der unten stehenden Vorsichtserklärung geht das Unternehmen davon aus, zwischen 360.000 und 380.000 Unzen Gold aus Haile, Waihi und Macraes zusammen bei konsolidierten Gesamtunterhaltungskosten zwischen $ 1.075 und $ 1.125 pro verkaufter Unze zu produzieren.

Vorsichtserklärung zur öffentlichen Freigabe

Bestimmte Informationen in dieser öffentlichen Mitteilung können als "zukunftsgerichtet" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze betrachtet werden. Vorausblickende Aussagen und Informationen beziehen sich auf zukünftige Leistungen und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich der Generierung von freiem Cashflow, der Erreichung der Vorgaben, der Ausführung der Geschäftsstrategie, des zukünftigen Wachstums, der zukünftigen Produktion, der geschätzten Kosten, der Betriebsergebnisse, der Geschäftsaussichten und -möglichkeiten der OceanaGold Corporation und ihrer verbundenen Tochtergesellschaften wider. Alle Aussagen, die Diskussionen in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen ausdrücken oder beinhalten (oft, aber nicht immer, unter Verwendung von Wörtern oder Ausdrücken wie "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "antizipiert" oder "antizipiert nicht", "plant", "schätzt" oder "beabsichtigt" oder besagt, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse "getroffen werden", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden") sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen zum Ausdruck gebracht wurden. Dazu gehören unter anderem der Ausbruch einer Infektionskrankheit, die Genauigkeit der Mineralreserven- und Ressourcenschätzungen und der damit verbundenen Annahmen, inhärente Betriebsrisiken und jene Risikofaktoren, die in dem jüngsten Jahresinformationsformular des Unternehmens identifiziert wurden, das erstellt und bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde und auf SEDAR unter www.sedar.com unter dem Namen des Unternehmens verfügbar ist. Es gibt keine Zusicherungen, dass das Unternehmen zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen erfüllen kann. Solche zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen sind nur Vorhersagen, die auf aktuellen Informationen basieren, die dem Management zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Vorhersagen zur Verfügung standen; die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse können aufgrund von Risiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist und von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, erheblich abweichen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen auf vernünftigen Annahmen beruhen, kann der Leser nicht sicher sein, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen Aussagen übereinstimmen werden. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht unangemessen auf vorausblickende Aussagen und Informationen verlassen. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen und Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, Ereignisse oder anderweitig, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben. Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stellen keine Anlage- oder Finanzproduktberatung dar.

NICHT ZUR VERBREITUNG ODER VERTEILUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN UND NICHT ZUR VERTEILUNG AN UNS NACHRICHTENÜBERMITTLUNGSDIENSTE.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=52595

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=52595&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA6752221037

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.