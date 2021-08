IRW-News: Novamind Inc.: Novamind veräußert nicht zum Kerngeschäft gehörende Retreat-Beteiligung

IRW-PRESS: Novamind Inc.: Novamind veräußert nicht zum Kerngeschäft gehörende Retreat-Beteiligung

Das Unternehmen will seinen Schwerpunkt auf das wachstumsstarke Netzwerk von medizinischen Versorgungseinrichtungen und klinischen Forschungsstandorten in den Vereinigten Staaten verlagern

TORONTO, ONTARIO / 11. August 2021 / Novamind Inc. (CSE: NM | OTC PINK: NVMDF | FWB: HN2) (Novamind oder das Unternehmen), ein führendes Unternehmen für psychische Gesundheit mit Spezialisierung auf psychedelische Medizin, hat heute bekannt gegeben, dass es den Verkauf der vom Unternehmen gehaltenen Beteiligung am Synthesis Institute (Synthesis), einem führenden Anbieter von psychedelischen Retreats und Schulungsprogrammen für Heilpraktiker mit Sitz in den Niederlanden, abgeschlossen hat.





Novamind hatte bei der Seed-Finanzierung von Synthesis im Jahr 2019 mit einem strategischen Investment in Höhe von 750.000 Euro (das strategische Investment) die Führungsrolle eingenommen. Gemäß den Bedingungen einer zwischen Synthesis und Novamind geschlossenen Vereinbarung hat Synthesis nun die strategische Beteiligung von Novamind für 1.200.000 Euro zurückgekauft, was einer Rendite von 60 Prozent entspricht.

Novamind hat sich bereits in einem frühen Stadium als strategischer Investor an Synthesis beteiligt und so maßgeblich zur Ausrichtung und Expansion unserer Firma beigetragen, erklärt Rachel Aidan, Chief Executive Officer von Synthesis. Wir werden auch weiterhin an unserer gemeinsamen Mission festhalten, bessere Zugangsmöglichkeiten zu sicheren und regulierten Heilmethoden auf Basis von Psychedelika zu schaffen.

Novamind konnte aus dem Verkauf seiner strategischen Beteiligung an Synthesis einen Bruttoerlös in Höhe von rund 1.760.000 CAD generieren (Verkaufserlös). Unter Einbeziehung des Verkaufserlöses geht Novamind mit insgesamt 9.207.945 CAD an Barmitteln und kurzfristigen Investitionen sowie keinerlei Verbindlichkeiten mit einer gestärkten Bilanz hervor (nicht testierte Zahlen per 10. August 2021).

Novamind hat zudem seine Entscheidung mitgeteilt, eine geplante Beteiligung am Circadia Center, einem in Costa Rica tätigen Anbieter von Retreats, nicht weiter zu verfolgen. Der Ausstieg aus den Beteiligungen an Synthesis und Circadia ist eine strategische Entscheidung, die es Novamind ermöglicht, sich verstärkt auf den Ausbau seines Netzwerks von medizinischen Versorgungseinrichtungen und klinischen Forschungsstandorten in den Vereinigten Staaten zu konzentrieren.

Novamind ist in seinen beiden Kerngeschäften rasch gewachsen, sagt Chief Executive Officer und Director Yaron Conforti. Wir haben ein einzigartiges und skalierbares Geschäftsmodell entwickelt, das sowohl den Kunden in unseren Versorgungseinrichtungen als auch den Arzneimittelentwicklern an unseren Forschungsstandorten zugute kommt. Wir konzentrieren uns jetzt ausschließlich auf das kontinuierliche Wachstum unseres Klinik- und Auftragsforschungsgeschäfts und planen in naher Zukunft eine Expansion in weitere US-Bundesstaaten sowie den Ausbau unserer klinischen Studien.

Über Novamind

Novamind ist ein Marktführer auf dem Gebiet der psychischen Gesundheit, der über ein Netzwerk aus Kliniken, Retreats und klinischen Forschungsstandorten einen sicheren Zugang zu psychedelischen Arzneimitteln ermöglicht. Novamind ist über sein Netzwerk von Cedar Psychiatry-Kliniken Anbieter von ketamingestützten Psychotherapien und anderen neuartigen Behandlungsmethoden. Das Unternehmen ist außerdem Betreiber von Cedar Clinical Research, einer Auftragsforschungsorganisation, die sich auf klinische Studien und evidenzbasierte Forschung für die psychedelische Medizin spezialisiert hat. Sowohl Cedar Psychiatry als auch Cedar Clinical Research sind hundertprozentige Tochtergesellschaften von Novamind. Nähere Informationen darüber, wie Novamind das geistige Wohlbefinden verbessert und Menschen während ihres gesamten Heilungsprozesses begleitet, finden Sie unter novamind.ca.

Über das Synthesis Institute

Die im Jahr 2018 gegründete Firma Synthesis ist eine legale, wissenschaftlich fundierte Forschungs- und Aufklärungsplattform für Wohlbefinden durch Psychedelika, die ihren Sitz außerhalb der Stadt Amsterdam hat. Synthesis leistet bei der Entwicklung von Modellen für transformatives Wohlbefinden durch professionelle, klinisch inspirierte psychedelische Erfahrungen und Schulungen Pionierarbeit. Die Plattform bietet Menschen, die auf der Suche nach alternativen Therapien sind, völlig neue Zugangsmöglichkeiten und eröffnet Forschern, die sich mit der Wirkungsweise von Psychedelika in einem professionellen Umfeld beschäftigen, neue Studienformen. Für weitere Informationen oder zur Vereinbarung eines Beratungsgesprächs besuchen Sie bitte die Webseiten www.synthesisinstitute.com und www.synthesisretreat.com.

Kontaktdaten

Novamind

Yaron Conforti, CEO & Director

Tel: +1 (647) 953 9512

Samantha DeLenardo, VP, Communications

E-Mail: media@novamind.ca

Bill Mitoulas, Investor Relations

E-Mail: bill@novamind.ca

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle nicht auf historischen Fakten basierenden Aussagen in dieser Meldung sind zukunftsgerichtete Aussagen und mit Risiken und Unsicherheiten behaftet. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, einschließlich der Risiken, die von Zeit zu Zeit in der öffentlichen Bekanntmachung des Unternehmens aufgeführt werden. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Informationen nicht verlässlich sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung sind durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Gesetzen ausdrücklich gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

