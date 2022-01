IRW-News: Novamind Inc.: Novamind stellt neues Designkonzept für Kliniken vor

IRW-PRESS: Novamind Inc.: Novamind stellt neues Designkonzept für Kliniken vor

TORONTO, ON / 5. Januar 2022 / Novamind Inc. (CSE: NM | OTCQB: NVMDF | FWB: HN2) (Novamind oder das Unternehmen), ein führendes Unternehmen im Bereich der psychischen Gesundheit, das auf psychedelische Medizin spezialisiert ist, hat heute sein neues Designkonzept (Designkonzept) für Kliniken vorgestellt, das den einzigartigen Anforderungen der psychedelisch unterstützten Psychotherapie gerecht wird. Das Design-Konzept wird zunächst am Novamind-Standort in Park City, Utah, und später in allen neuen Novamind-Kliniken eingeführt. Ausgewählte Gestaltungselemente und -prinzipien werden in bestehende Klinikstandorte integriert.

Das integrative, einladende Designkonzept verbessert die Patientenerfahrung in den Novamind-Kliniken, wobei die Sicherheit und die Privatsphäre von Patienten im Vordergrund stehen und evidenzbasierte therapeutische Elemente eingesetzt werden, um die Patientenversorgung zu optimieren, darunter:

- Biophile Designs, die die Natur nachahmen und das Lichtspiel und die neutrale Farbtheorie betonen

- Spazierwege, die so angelegt sind, dass sie in der Klinik möglichst wenig stören und den Verkehr minimieren, so dass ein Gefühl von Privatsphäre und Ruhe entsteht

- Gekrümmte Behandlungsräume, die den schützenden Raum von Kokons in Erinnerung rufen, um die eher sitzende Erfahrung bei der Ketaminbehandlung zu erleichtern

- Größere Behandlungsräume für Gruppentherapieprogramme und zur Unterstützung von Bewegung und aktiverem Patientenverhalten bei einer Behandlung mit MDMA, Psilocybin und anderen psychedelischen Arzneimitteln, sobald diese von der FDA zugelassen sind

Novamind beauftragte DesignAgency, ein international anerkanntes Innenarchitekturbüro, zu dessen Kunden die Four Seasons Hotels, MGM Resorts, Momofuku-Restaurants, Soho House und andere zählen, mit der Erstellung des Designkonzepts. DesignAgency hat mit dem klinischen Team von Novamind eng zusammengearbeitet, um eine Vielzahl von therapeutischen Überlegungen in das Designkonzept einfließen zu lassen und so eine optimale Patientenerfahrung zu erreichen.

Wir haben mit dem klinischen Team von Novamind zusammengearbeitet und verstehen daher, wie wichtig die Kulisse in der psychedelischen Medizin ist, sagte Matt Davis, Mitbegründer und Principal von DesignAgency. Das Ziel war es, Räume zu schaffen, die den Patienten eine ganzheitliche Erfahrung ermöglichen und Hoffnung und Heilung signalisieren, noch bevor sie durch die Tür gehen.

Dr. Reid Robison, Novaminds Chief Medical Officer, kommentierte: Dieses neue Konzept schafft in Kombination mit Novaminds Standardverfahren eine maximal einladende, effektive und heilende Umgebung. Wir wollten, dass unsere Kliniken wohltuend, einladend und beruhigend wirken. Mit der Beratung des DesignAgency-Teams haben wir nun einen Plan für Räume, die die Heilungserfahrung unserer Patienten noch verbessern.

Um Renderings des Designkonzepts zu sehen, klicken Sie bitte hier.

Über Novamind

Novamind ist ein Marktführer auf dem Gebiet der psychischen Gesundheit, der über ein Netzwerk aus Kliniken und klinischen Forschungsstandorten einen sicheren Zugang zu psychedelischen Arzneimitteln ermöglicht. Novamind ist über sein Netzwerk von integrativen Kliniken für psychische Gesundheit Anbieter von ketamingestützten Psychotherapien und anderen neuartigen Behandlungsmethoden. Das Unternehmen ist außerdem Betreiber einer Full-Service-Auftragsforschungsinstitut, die sich auf klinische Studien und evidenzbasierte Forschung für die psychedelische Medizin spezialisiert hat. Nähere Informationen darüber, wie Novamind das geistige Wohlbefinden verbessert und Menschen während ihres gesamten Heilungsprozesses begleitet, finden Sie unter www.novamind.ca.

Über DesignAgency

DesignAgency ist ein preisgekröntes internationales Designstudio, das auf mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen Innenarchitektur, Architektur- und Landschaftsplanung, strategisches Branding und visuelle Kommunikation zurückgreifen kann. Mit Studios in Toronto, Washington, D.C., Los Angeles und Barcelona hat sich DesignAgency einen weltweiten Ruf für die Gestaltung außergewöhnlicher Umgebungen erworben, die von den Menschen umfassend und tiefgreifend erlebt werden. Die Stärke unserer Kooperationen ist der Schlüssel zu unserem Erfolg. Unsere talentierten Designteams sind geprägt von Neugier, internationalen Perspektiven und dem Drang nach Innovation. In den Bereichen Gastgewerbe, Wohnungsbau, Gewerbe und Einzelhandel arbeiten wir mit unseren Kunden sowie mit lokalen und internationalen Künstlern, Handwerkern und Lieferanten zusammen, um außergewöhnliche Erlebnisse und dauerhafte Werte zu schaffen.

