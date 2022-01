IRW-News: Novamind Inc.: Novamind schließt Übernahme in Arizona ab

IRW-PRESS: Novamind Inc.: Novamind schließt Übernahme in Arizona ab

TORONTO, ONTARIO / 18. Januar 2022 / Novamind Inc. (CSE: NM | OTCQB: NVMDF | FWB: HN2) (Novamind oder das Unternehmen), ein führendes Unternehmen für psychische Gesundheit mit Spezialisierung auf psychedelische Medizin, gibt unter Bezugnahme auf seine Pressemeldung vom 23. Dezember 2021 (https://www.irw-press.com/de/news/novamind-unterzeichnet-finale-vereinbarung-zur-uebernahme-von-kliniken-in-arizona_63355.html) bekannt, dass es die Übernahme (Übernahme) der in Arizona ansässigen Firma Foundations for Change, Inc. (Foundations) abgeschlossen hat. Foundations ist eine Praxis für psychische Gesundheit mit Spezialisierung auf ketamingestützte Psychotherapien.

Wir freuen uns sehr, das Team von Foundations bei uns begrüßen zu dürfen, erklärt Yaron Conforti, CEO und ein Director von Novamind. Die Übernahme ist für uns von Novamind eine tolle Gelegenheit, die Reichweite unseres Kliniknetzwerks zu erweitern und mit unserem Modell für innovative psychische Gesundheitsversorgung einen neuen Markt in Arizona zu erobern.

Mit dem Abschluss der Übernahmetransaktion übernimmt Foundations-Gründer Jeff Edelman, MSN, APRN, PMHNP-BC, PMHCNS-BC, die Rolle des medizinischen Leiters an den Klinikstandorten Peoria und Phoenix.

Herr Edelman meint dazu: Unser Zusammenschluss mit Novamind ist die richtige Ergänzung für unser Team und entspricht unserem Auftrag, eine innovative und mitfühlende psychische Gesundheitsversorgung anzubieten. Ich möchte unseren Patienten, Partnern und der Gemeinschaft für ihre dauerhafte Unterstützung in all den Jahren danken. Wir freuen uns darauf, im Zuge der weiteren Versorgung von immer mehr Patienten unser Team und unseren Betrieb in Novamind zu integrieren und von den profunden Fachkenntnissen und der exzellenten Infrastruktur dieses Unternehmens zu profitieren.

In Verbindung mit der Übernahme hat das Unternehmen gemäß den Bedingungen diverser Schuldentilgungsvereinbarungen, die mit bestimmten Schuldtitelinhabern von Foundations (die Schuldtitelinhaber) abgeschlossen wurden, 441.261 Stammaktien aus dem Aktienkapital des Unternehmens (die Aktien) zu einem vorgesehenen Preis pro Aktie, der einem Wert von 0,468 CAD pro Aktie entspricht, ausgegeben. Die Aktien sind im Einklang mit den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen und den Statuten der Canadian Securities Exchange an eine gesetzliche Haltedauer gebunden, die am 18. Mai 2022 endet. Das Unternehmen hat den Schuldtitelinhaber außerdem insgesamt 336.955 USD in bar bezahlt. In der Pressemitteilung des Unternehmens vom 23. Dezember 2021 finden Sie weitere Einzelheiten zu der vom Unternehmen im Rahmen der Übernahmetransaktion zu zahlenden Vergütung.

Über Novamind

Novamind ist ein Marktführer auf dem Gebiet der psychischen Gesundheit, der über ein Netzwerk aus Kliniken und klinischen Forschungsstandorten einen sicheren Zugang zu psychedelischen Arzneimitteln ermöglicht. Novamind ist über sein Netzwerk von integrativen Kliniken für psychische Gesundheit Anbieter von ketamingestützten Psychotherapien und anderen neuartigen Behandlungsmethoden. Das Unternehmen ist außerdem Betreiber eines Full-Service-Auftragsforschungsinstituts, das sich auf klinische Studien und evidenzbasierte Forschung für die psychedelische Medizin spezialisiert hat. Nähere Informationen darüber, wie Novamind das geistige Wohlbefinden verbessert und Menschen während ihres gesamten Heilungsprozesses begleitet, finden Sie unter www.novamind.ca.

Kontaktdaten

Yaron Conforti, CEO and Director

Tel: +1 (647) 953 9512

Samantha DeLenardo, VP, Communications

E-Mail: media@novamind.ca

Investor Relations

E-Mail: IR@novamind.ca

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle nicht auf historischen Fakten basierenden Aussagen in dieser Meldung sind zukunftsgerichtete Aussagen und mit Risiken und Unsicherheiten behaftet. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind u.a. die Nichterfüllung der Bedingungen für den Abschluss der Transaktion, einschließlich der Nichterteilung der erforderlichen Zustimmungen Dritter und der behördlichen Genehmigungen, sowie andere Risiken, die von Zeit zu Zeit in den öffentlichen Bekanntmachungen des Unternehmens aufgeführt werden. Infolgedessen kann nicht garantiert werden, dass die Transaktion wie vorgeschlagen oder überhaupt abgeschlossen wird. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Informationen nicht verlässlich sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung sind durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen wird die darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen nur dann aktualisieren oder öffentlich revidieren, wenn dies von den geltenden Gesetzen ausdrücklich verlangt wird.

Vorsichtshinweise

Die Wertpapiere des Unternehmens, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung (der "U.S. Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert. Dementsprechend dürfen die Wertpapiere des Unternehmens in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen oder gemäß einer Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act und der geltenden bundesstaatlichen Wertpapiergesetze registriert. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren des Unternehmens in einem Land dar, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

