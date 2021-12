IRW-News: Novamind Inc.: Novamind schließt Partnerschaftsabkommen mit uruguayischer Firma Bienstar Wellness zur Entwicklung von Lateinamerikas erstem Netzwerk von integrativen psychischen Gesundheitskliniken

IRW-PRESS: Novamind Inc.: Novamind schließt Partnerschaftsabkommen mit uruguayischer Firma Bienstar Wellness zur Entwicklung von Lateinamerikas erstem Netzwerk von integrativen psychischen Gesundheitskliniken

Strategische Beteiligungs- und Beratungsvereinbarung ermöglicht Novamind die globale Verbreitung seines Psychedelika-Klinikmodells

TORONTO, ONTARIO / 1. Dezember 2021 / Novamind Inc. (CSE: NM | OTCQB: NVMDF | FWB: HN2) (Novamind oder das Unternehmen), ein führendes Unternehmen für psychische Gesundheit mit Spezialisierung auf psychedelische Medizin, hat heute den Abschluss einer strategischen Beteiligungs- und Beratungsvereinbarung (strategische Beteiligungsvereinbarung) mit der Firma Bienstar Wellness Corp. (Bienstar), einer lateinamerikanischen Gesellschaft für psychische Gesundheit im frühen Entwicklungsstadium, bekannt gegeben. Ziel ist die Einrichtung des ersten Netzwerks von integrativen klinischen Versorgungseinrichtungen für psychische Gesundheit zur Behandlung von Patienten mit Psychedelika und anderen innovativen Therapieformen in Lateinamerika.

Im Rahmen der strategischen Beteiligungsvereinbarung sind eine Beteiligung von Novamind in Höhe von 500.000 USD an der von Bienstar initiierten ersten Finanzierungsrunde (Seed-Phase) in Höhe von 1.250.000 USD sowie eine strategische Beratungsvereinbarung, die Bienstar den Zugang zu Novaminds anerkannten klinischen Standardarbeitsanweisungen (SOPs) ermöglicht, vorgesehen. Nach dem Abschluss der strategischen Beteiligungsvereinbarung wird Novamind 8,33 % der Firmenanteile von Bienstar auf vollständig verwässerter Basis halten. Bienstar hat seine Firmenzentrale in Uruguay und konzentriert sich zunächst auf den Markteinstieg in einer Reihe von lateinamerikanischen Ländern wie Brasilien, Mexiko, Uruguay, Peru und Panama.

Novamind betreibt ein Netz aus erstklassigen psychiatrischen Versorgungszentren und klinischen Forschungseinrichtungen und hat bewiesen, dass es in der Lage ist, sein Klinikmodell auch in den Vereinigten Staaten umzusetzen. Unsere Vereinbarung mit Bienstar bietet uns die einmalige Chance, mit unserem klinischen Wissen und unseren Kompetenzen auch in internationale Märkte zu gehen, meint Yaron Conforti, seines Zeichens CEO und ein Director von Novamind. Die Partnerschaft mit lokalen Betreibern ermöglicht es uns, Novaminds bewährte Praktiken und SOPs mit nur geringem finanziellem Aufwand und kontrollierbarem Risiko international zu verbreiten und damit letztendlich den Zugang zu psychedelischer Medizin und innovativer psychiatrischer Versorgung auf globaler Ebene zu erleichtern.

Zum Führungsteam von Bienstar, das sich aus anerkannten Unternehmern im Gesundheitswesen zusammensetzt, zählt auch Chief Medical Officer Dr. Bruno Rasmussen, der als führender Experte für psychedelische Medizin in Brasilien eine Vorreiterrolle einnimmt. Seit 1994 hat Dr. Rasmussen im Hospital da Santa Casa de Ourinhos mehr als 2.000 Patienten mit Ibogain gegen Drogenkonsumstörungen und andere psychiatrische Erkrankungen behandelt. Er ist Mitbegründer und ehemaliger Direktor der Global Ibogaine Therapists Alliance (GITA) sowie einer der Autoren des 2014 erschienenen Artikels Treating drug dependence with the aid of ibogaine: a retrospective study. Seine Arbeit hat die Verordnung für die Verwendung von Ibogain in Krankenhäusern des Rates für Drogenpolitik im Bundesstaates São Paulo beeinflusst. Dr. Rasmussen war auch der leitende Arzt und Co-Autor der einzigen Phase-III-Studie zu MDMA in Brasilien und verfügt über eine MAPS-Ausbildung in psychedelikabasierter Psychotherapie.

Marco Algorta, CEO von Bienstar, fügt hinzu: Wir sind stolz darauf, die innovativen Therapien von Novamind nach Lateinamerika zu bringen. Diese Region könnte von solchen Methoden für eine bessere psychische Gesundheit und ein besseres Leben der Patienten maßgeblich profitieren.

Über Novamind

Novamind ist ein Marktführer auf dem Gebiet der psychischen Gesundheit, der über ein Netzwerk aus Kliniken und klinischen Forschungsstandorten einen sicheren Zugang zu psychedelischen Arzneimitteln ermöglicht. Novamind ist über sein Netzwerk von integrativen Kliniken für psychische Gesundheit Anbieter von ketamingestützten Psychotherapien und anderen neuartigen Behandlungsmethoden. Das Unternehmen ist außerdem Betreiber einer Full-Service-Auftragsforschungsorganisation, die sich auf klinische Studien und evidenzbasierte Forschung für die psychedelische Medizin spezialisiert hat. Nähere Informationen darüber, wie Novamind das geistige Wohlbefinden verbessert und Menschen während ihres gesamten Heilungsprozesses begleitet, finden Sie unter www.novamind.ca.

Über Bienstar

Bienstar Wellness ist ein Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, alternative Therapiemethoden für die psychische Gesundheit nach Lateinamerika zu bringen. Bienstar wird über ein Netz von klinischen Versorgungseinrichtungen in der gesamten Region, einschließlich Brasilien, Mexiko, Peru, Uruguay und Panama, psychedelikagestützte Psychotherapien mit zugelassenen Substanzen anbieten. Bienstar legt großen Wert auf Compliance und überwacht in seinen Betriebsstandorten die strenge Einhaltung aller geltenden lokalen Vorschriften. Bienstar sieht es als seine Aufgabe, Patienten mit Depressionen und Gemütsstörungen, von denen über 16,3 Millionen Menschen in Brasilien betroffen sind, eine entsprechende Unterstützung anzubieten. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bienstar.life.

Kontaktdaten

Novamind

Yaron Conforti, CEO & Director

Tel: +1 (647) 953 9512

Samantha DeLenardo, VP, Communications

E-Mail: media@novamind.ca

Bill Mitoulas, Investor Relations

E-Mail: bill@novamind.ca

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle nicht auf historischen Fakten basierenden Aussagen in dieser Meldung sind zukunftsgerichtete Aussagen und mit Risiken und Unsicherheiten behaftet. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Important factors that could cause actual results to differ materially from the Companys expectations including the risks detailed from time to time in the Companys public disclosure. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Informationen nicht verlässlich sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung sind durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Gesetzen ausdrücklich gefordert.

