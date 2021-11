IRW-News: Novamind Inc.: Novamind meldet Finanzergebnis und wichtige betriebliche Kennzahlen für das erste Geschäftsquartal

IRW-PRESS: Novamind Inc.: Novamind meldet Finanzergebnis und wichtige betriebliche Kennzahlen für das erste Geschäftsquartal

- Die Gesamteinnahmen stiegen auf 1.857.750 Dollar, was einem Plus von 113 % gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres entspricht

TORONTO, ONTARIO 29. November 2021 / Novamind Inc. (CSE: NM | OTC PINK: NVMDF | FWB: HN2) (Novamind oder das Unternehmen), ein führendes Unternehmen für psychische Gesundheit mit Spezialisierung auf psychedelische Medizin, hat sein Finanzergebnis für die drei Monate des ersten Geschäftsquartals 2021 per 30. September 2021 (1. Geschäftsquartal 2022) bekannt gegeben. Alle Ergebnisse werden in Übereinstimmung mit den international geltenden Standards für das Berichtswesen (International Financial Reporting Standards) bekannt gegeben und, sofern nicht anders festgelegt, in kanadischem Dollar ausgewiesen.

Mit dem ersten Quartal verzeichneten wir einen soliden Start in das Geschäftsjahr 2022, der unter anderem der Aufnahme einer weiteren klinischen Versorgungseinrichtung in unser Netzwerk sowie der gestiegenen Patientennachfrage nach unserem umfassenden Angebot an innovativen psychiatrischen Behandlungen geschuldet ist, erläutert Yaron Conforti, CEO und Director von Novamind. Bei der bundesweiten Expansion unserer klinischen Einrichtungen erzielen wir laufend Fortschritte, zuletzt konnten wir eine Absichtserklärung zur Übernahme von zwei Standorten in Arizona unterzeichnen. Und in unserem klinischen Forschungsgeschäft arbeiten wir an einer ganzen Reihe von vielversprechenden Vertragsabschlüssen mit namhaften Arzneimittelentwicklern.

Betriebsergebnis für das erste Geschäftsquartal 2022 und nachfolgende Aktivitäten

- Mit der Unterzeichnung einer Absichtserklärung (LOI) zur Übernahme von Foundations for Change, einer in Arizona ansässigen Praxis für psychische Gesundheit, wurde die erste einer ganzen Reihe von Transaktionen zur Geschäftserweiterung angekündigt.

- Mit der Wheeler Park Clinic wurde ein neues klinisches Versorgungszentrum zur Deckung des Patientenbedarfs in Utah angemietet, das seine Tore voraussichtlich Anfang 2022 öffnen wird.

- In Murray (Utah) wurden eine neue Klinik und ein dritter Forschungsstandort mit einem neuen spezialisierten Versorgungs- und Forschungsprogramm eröffnet: Psychedelic Palliative Care by Novamind.

- Mit vier großen Krankenversicherungsträgern konnte die direkte Abrechnung der intravenösen (IV) Verabreichung von Ketamin bei behandlungsresistenten Depressionen erreicht werden. Bei den vier Krankenversicherungen handelt es sich um Blue Cross Blue Shield, University of Utah, PEHP Health & Benefits und MBA Benefit Administrators.

- Ein neues Firmenlogo wurde präsentiert und ein Rebranding aller Tochterunternehmen im Bereich Klinik und Forschung angekündigt.

Wichtige Finanzdaten für das 1. Geschäftsquartal 2022

- In der schuldenfreien Bilanz sind Barmittel in Höhe von 5.969.673 Dollar und 2.018.971 Dollar an marktfähigen Wertpapieren ausgewiesen.

- Das Working Capital in Höhe von insgesamt 6.834.011 Dollar wird zur Finanzierung des laufenden Betriebs verwendet.

Die nachfolgende Tabelle enthält ausgewählte Finanzdaten aus Novaminds geprüftem verkürztem Zwischenabschluss für die drei Monate zum 30. September 2021. Die nachfolgenden Informationen sind gemeinsam mit dem vollständigen Finanzbericht und den dazugehörigen Stellungnahmen und Analysen des Managements (MD&A) zu betrachten, die im Unternehmensprofil von Novamind auf der SEDAR-Webseite unter www.sedar.com veröffentlicht wurden.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62888/NovamindNov2921_DE_PRCOM.001.png

Über Novamind

Novamind ist ein Marktführer auf dem Gebiet der psychischen Gesundheit, der über ein Netzwerk aus Kliniken und klinischen Forschungsstandorten einen sicheren Zugang zu psychedelischen Arzneimitteln ermöglicht. Novamind ist über sein Netzwerk von integrativen Kliniken für psychische Gesundheit Anbieter von ketamingestützten Psychotherapien und anderen neuartigen Behandlungsmethoden. Das Unternehmen ist außerdem Betreiber einer Full-Service-Auftragsforschungsorganisation, die sich auf klinische Studien und evidenzbasierte Forschung für die psychedelische Medizin spezialisiert hat. Nähere Informationen darüber, wie Novamind das geistige Wohlbefinden verbessert und Menschen während ihres gesamten Heilungsprozesses begleitet, finden Sie unter www.novamind.ca.

Kontaktdaten

Novamind

Yaron Conforti, CEO & Director

Tel: +1 (647) 953 9512

Samantha DeLenardo, VP, Communications

E-Mail: media@novamind.ca

Bill Mitoulas, Investor Relations

E-Mail: bill@novamind.ca

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle nicht auf historischen Fakten basierenden Aussagen in dieser Meldung sind zukunftsgerichtete Aussagen und mit Risiken und Unsicherheiten behaftet. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Important factors that could cause actual results to differ materially from the Companys expectations including the risks detailed from time to time in the Companys public disclosure. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Informationen nicht verlässlich sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung sind durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Gesetzen ausdrücklich gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

