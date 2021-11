IRW-News: Novamind Inc.: Novamind meldet Finanzergebnis und wichtige betriebliche Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2021

IRW-PRESS: Novamind Inc.: Novamind meldet Finanzergebnis und wichtige betriebliche Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2021

- Branchenrekord beim Umsatz mit 6.069.247 Dollar im Geschäftsjahr 2021

- Working Capital in Höhe von insgesamt 9.680.431 Dollar wird zur Finanzierung des laufenden Betriebs verwendet

- Netzwerk wurde auf sechs klinische Einrichtungen und drei klinische Forschungsstandorten erweitert

- Aufträge für acht klinische Studien wurden erteilt

- DEA hat Schedule-I-Lizenzen für die Psilocybinforschung gewährt

TORONTO, ONTARIO / 5. November 2021 / Novamind Inc. (CSE: NM | OTCQB: NVMDF | FWB: HN2) (Novamind oder das Unternehmen), ein führendes Unternehmen für psychische Gesundheit mit Spezialisierung auf psychedelische Medizin, hat sein geprüftes Finanzergebnis für die zwölf Monate zum 30. Juni 2021 (Geschäftsjahr 2021) veröffentlicht. Alle Ergebnisse werden in Übereinstimmung mit den international geltenden Standards für das Berichtswesen (International Financial Reporting Standards/IFRS) bekannt gegeben und, sofern nicht anders festgelegt, in kanadischem Dollar ausgewiesen.





CEO und Director Yaron Conforti erklärt: Novamind hat in seinem ersten Jahr als börsennotiertes Unternehmen ein starkes Finanz- und Betriebsergebnis erzielt. Unser einzigartiges Geschäftsmodell, das sowohl Patienten als auch Arzneimittelentwicklern zugute kommt, verzeichnet ein starkes Wachstum, das in einem erweiterten Netzwerk aus klinischen Einrichtungen, neuen klinischen Programmen und Forschungspartnerschaften sowie wichtigen Neuzugängen zu unserer Belegschaft und unserem Führungsteam seinen Niederschlag gefunden hat. Ich möchte unseren Patienten, Mitarbeitern, Partnern und Investoren danken und freue mich auf den raschen Ausbau unseres Modells, damit wir die Nachfrage nach Psychedelika und anderen innovativen psychischen Behandlungsmethoden entsprechend decken können.

Aufgrund von unvorhergesehenen Verzögerungen beim Audit hat das Unternehmen erst heute, später als geplant, sein Finanzergebnis eingereicht. Das Unternehmen konnte die Situation mittlerweile bereinigen und wird in nächster Zeit die erforderlichen Korrekturmaßnahmen setzen.

Betriebsergebnis für das Geschäftsjahr 2021 und nachfolgende Aktivitäten

Geschäftsbereich Klinik

- Das Klinik-Netzwerk von Novamind wurde durch die Erweiterung um zwei Kliniken verstärkt. Alle sechs Standorte bieten eine Vielzahl innovativer Dienstleistungen auf dem Gebiet der psychischen Gesundheit, individuelle Behandlungspläne sowie spezielle Programme für behandlungsresistente Erkrankungen.

- Der Leitplan für die Eröffnung neuer Kliniken wurde unter Berücksichtigung der durch die COVID-19-Pandemie verursachten Bau- und Lieferkettenunterbrechungen aktualisiert wie folgt:

o Klinik Nr. 7 in Salt Lake City, Utah, wird im Dezember 2021 eröffnet.

o Klinik Nr. 8 in Park City, Utah, wird Anfang 2022 eröffnet.

- Ein eigenes Call-Center für Kunden wurde eingerichtet, um die Klinikverwaltungsdienste zu zentralisieren und ein hervorragendes Kundenservice sicherzustellen. Gleichzeitig forciert das Unternehmen das rasche Wachstum seines Klinik-Netzwerks.

Geschäftsbereich Klinische Forschung

- Das Netz der klinischen Forschungseinrichtungen wurde auf insgesamt drei Standorte erweitert und mit dem erforderlichen Fachpersonal und einer Infrastruktur ausgestattet, die den besonderen Anforderungen für klinische Studien zu Psychedelika gerecht wird.

- Die DEA hat dem Unternehmen Schedule-I-Lizenzen für die Psilocybinforschung gewährt - eine wesentliche Voraussetzung, um als Standort für klinische Studien zur Untersuchung psilocybingestützter Psychotherapien zugelassen zu werden.

- Es wurden Aufträge für acht klinische Studien erteilt:

o Eine klinische Phase-II-Studie zu MK-1942 bei therapieresistenten Depressionen (Merck)

o Eine klinische Phase-III-Studie zu KarXT bei Schizophrenie (Karuna)

o Eine klinische Phase-II-Studie zu BNC210 bei der posttraumatischen Belastungsstörung (Bionomics)

Psychedelikatherapie und Programme

- Das Pilotprogramm Frontline Ketamine-Assisted Psychotherapy (Frontline KAP), das sich mit der weit verbreiteten, COVID-19-bedingten Stress- und Traumasymptomatik bei Mitarbeitern im Gesundheitswesen beschäftigt, wurde eingeleitet.

- Das von Novamind entwickelte Programm Psychedelic Palliative Care, ein Spezialprogramm zur Erforschung und Ausweitung des Zugangs zur psychologischen Versorgung von Patienten mit chronischen und schweren Erkrankungen, wurde initiiert.

Strategische Beteiligungen

- Das Unternehmen beteiligte sich mit 1.000.000 US-Dollar an der Firma Alto Neuroscience, die unter Einsatz seiner eigenen KI-basierten Gehirn-Biomarker-Plattform eine ganz Reihe von Medikamenten für die Präzisionspsychiatrie entwickelt.

- Zusammen mit anderen Investoren, wie Apeiron Investments, Biotech Value Fund, Merck, Mike Novogratz und Peter Thiel, erwarb das Unternehmen für 965.400 AUD eine Beteiligung an der Firma Bionomics, einem Biopharmaunternehmen, das auf Erkrankungen des zentralen Nervensystems spezialisiert ist.

- Um sich verstärkt auf das Netz aus Kliniken und klinischen Forschungsstandorten in den USA zu konzentrieren, veräußerte Novamind seine Anteile am Synthesis Institute, einer auf psychedelische Retreats spezialisierten Firma in den Niederlanden, und erzielte damit eine Rendite von über 60 %.

Kapitalmarktaktivitäten

- Am 5. Januar 2021 startete das Unternehmen unter dem Börsensymbol NM in den Handel an der Canadian Securities Exchange (CSE).

- Es folgte ein Uplisting in die US-Handelsplattform OTCQB Venture Market und die Aufnahme in das Buchungs- und Verwahrungssystem der Depository Trust Company (DTC).

- Im Zuge einer überzeichneten Privatplatzierung wurde ein Bruttoerlös von insgesamt 10.000.000 Dollar generiert.

- Das Unternehmen wurde in den an der New Yorker Börse (NYSE) gehandelten AdvisorShares Psychedelics ETF aufgenommen.

Wichtige Finanzdaten für das Geschäftsjahr 2021

- Der Gesamtumsatz belief sich auf 6.069.247 Dollar (einschließlich Einnahmen aus vier Kliniken).

o Klinik Nr. 5 in Draper, Utah, wurde am 29. Juli 2021 eröffnet.

o Klinik Nr. 6 in Murray, Utah, wurde am 30. September 2021 eröffnet.

- In der schuldenfreien Bilanz sind Barmittel in Höhe von 5.426.286 Dollar sowie 2.975.329 Dollar an marktfähigen Wertpapieren ausgewiesen.

o Am 11. August 2021 finalisierte das Unternehmen den Verkauf seiner Anteile am Synthesis Institute und realisierte daraus einen Bruttoerlös in Höhe von rund 1.760.000 Dollar.

- Das Working Capital in Höhe von insgesamt 9.680.431 Dollar wird zur Finanzierung des laufenden Betriebs verwendet.

Die nachfolgende Tabelle enthält ausgewählte Finanzdaten aus Novaminds geprüftem Geschäftsergebnis für die zwölf Monate zum 30. Juni 2021. Die nachfolgenden Informationen sind gemeinsam mit dem vollständigen Finanzbericht und den dazugehörigen Stellungnahmen und Analysen des Managements (MD&A) zu betrachten, die im Unternehmensprofil von Novamind auf der SEDAR-Webseite unter www.sedar.com veröffentlicht wurden.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62470/Novamind051121_DE_PRCOM.001.png

Über Novamind

Novamind ist ein Marktführer auf dem Gebiet der psychischen Gesundheit, der über ein Netzwerk aus Kliniken und klinischen Forschungsstandorten einen sicheren Zugang zu psychedelischen Arzneimitteln ermöglicht. Novamind ist über sein Netzwerk von Cedar Psychiatry-Kliniken Anbieter von ketamingestützten Psychotherapien und anderen neuartigen Behandlungsmethoden. Das Unternehmen ist außerdem Betreiber von Cedar Clinical Research, einer Auftragsforschungsorganisation, die sich auf klinische Studien und evidenzbasierte Forschung für die psychedelische Medizin spezialisiert hat. Sowohl Cedar Psychiatry als auch Cedar Clinical Research sind hundertprozentige Tochtergesellschaften von Novamind. Nähere Informationen darüber, wie Novamind das geistige Wohlbefinden verbessert und Menschen während ihres gesamten Heilungsprozesses begleitet, finden Sie unter novamind.ca.

