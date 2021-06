IRW-News: Novamind Inc.: Novamind beteiligt sich mit strategischem Investment in Höhe von 1.000.000 US-Dollar an einem Arzneimittelentwickler, der im Verschwiegenheitsmodus operiert

IRW-PRESS: Novamind Inc.: Novamind beteiligt sich mit strategischem Investment in Höhe von 1.000.000 US-Dollar an einem Arzneimittelentwickler, der im Verschwiegenheitsmodus operiert

TORONTO, ON, 17. Juni 2021 / Novamind Inc. (CSE: NM | OTC: NVMDF | FWB: HN2) (Novamind oder das Unternehmen), ein führendes Unternehmen für psychische Gesundheit mit Spezialisierung auf psychedelische Medizin, gibt bekannt, dass es sich mit einem strategischen Investment in Höhe von 1.000.000 USD (die strategische Beteiligung) an einem Arzneimittelentwicklungsunternehmen in den Vereinigten Staaten beteiligt hat, das im Verschwiegenheitsmodus operiert (die Beteiligungsgesellschaft).

Die Beteiligungsgesellschaft betreibt ein Unternehmen, das sich mit der Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln beschäftigt und auf neuropsychiatrische Störungen spezialisiert ist.



Novaminds strategisches Investment entspricht einer Beteiligung als Minderheitsaktionär an der Beteiligungsgesellschaft und fand im Rahmen einer Serie-A-Finanzierung unter der Leitung der Apeiron Investment Group statt, bei der die Beteiligungsgesellschaft einen Bruttoerlös von insgesamt 25.000.000 USD generieren konnte.

Im Rahmen der strategischen Beteiligung wird Novamind sein Know-how auf dem Gebiet der Patientenrekrutierung und des Patientenmanagements einbringen, um die Beteiligungsgesellschaft bei der Entwicklung neuartiger Therapien zur Behandlung von neuropsychiatrischen Störungen zu unterstützen.

Novamind will weitere Einzelheiten über die strategische Beteiligung bei Bekanntwerden veröffentlichen, sobald die Vertraulichkeitsbeschränkungen aufgehoben wurden.

Über Novamind

Novamind ist ein Marktführer auf dem Gebiet der psychischen Gesundheit, der über ein Netzwerk aus Kliniken, Retreats und klinischen Forschungsstandorten einen sicheren Zugang zu psychedelischen Arzneimitteln ermöglicht. Novamind ist über sein Netzwerk von Cedar Psychiatry-Kliniken Anbieter von ketamingestützten Psychotherapien und anderen neuartigen Behandlungsmethoden. Das Unternehmen ist außerdem Betreiber von Cedar Clinical Research, einer Auftragsforschungsorganisation, die sich auf klinische Studien und evidenzbasierte Forschung für die psychedelische Medizin spezialisiert hat. Sowohl Cedar Psychiatry als auch Cedar Clinical Research sind hundertprozentige Tochtergesellschaften von Novamind. Nähere Informationen darüber, wie Novamind das geistige Wohlbefinden verbessert und Menschen während ihres gesamten Heilungsprozesses begleitet, finden Sie unter novamind.ca.

Kontaktdaten

Novamind

Yaron Conforti, CEO & Director

Telefon: +1 (647) 953 9512

Bill Mitoulas, Investor Relations

E-Mail: bill@novamind.ca

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle nicht auf historischen Fakten basierenden Aussagen in dieser Meldung sind zukunftsgerichtete Aussagen und mit Risiken und Unsicherheiten behaftet. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, einschließlich der Risiken, die von Zeit zu Zeit in der öffentlichen Bekanntmachung des Unternehmens aufgeführt werden. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Informationen nicht verlässlich sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung sind durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Gesetzen ausdrücklich gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=59049

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=59049&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA67001F1045

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.