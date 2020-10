IRW-News: Norsemont Mining Inc. : Norsemont benennt Sorin Posescu in sein Advisory Board

IRW-PRESS: Norsemont Mining Inc. : Norsemont benennt Sorin Posescu in sein Advisory Board

Vancouver, B.



C., 8. Oktober 2020 - Norsemont Mining Inc. (CSE: NOM, OTCQB: NRRSF, FWB: LXZ1) (Norsemont oder das Unternehmen) gibt erfreut bekannt, dass Herr Sorin Posescu in das Advisory Board des Unternehmens benannt wurde.

Herr Posescu ist CEO und Director von SolidusGold Inc., einem öffentlich gehandelten Explorations- und Erschließungsunternehmen. Er ist professioneller Geologe mit 25 Jahren Erfahrung in der Ressourcenexploration und -erschließung. Während seiner Zeit bei NovaGold hat er auf Lagerstätten von Weltrang gearbeitet, darunter Donlin Gold und Galore Creek. Anschließend war er für Sierra Geothermal Power, das später an Ram Power verkauft wurde, an mehreren Entdeckungen in Nevada beteiligt. Er war als VP of Exploration für Brixton Metals tätig. Währenddessen machte das Unternehmen mehrere Entdeckungen. Herr Posescu trug entscheidend zur Steigerung des Aktionärswerts bei, indem er die Lagerstätte Kahuna Diamonds (Diamantressource von 4 Mio. Karat) erst erwarb und anschließend an Dunnedin Ventures verkaufte. Außerdem gründete und verkaufte Herr Posescu anschließend ein Edelmetall-Royalty-Unternehmen.

Herr Posescu ist als professioneller Geologe bei der Association of Professional Engineers and Geoscientists of British Columbia, Alberta und Ontario, registriert. Er hat für größere sowie Junior-Rohstoffunternehmen in ganz Europa, USA und Kanada gearbeitet. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung in Fusionen und Übernahmen und hat einen starken Hintergrund im Bereich der Unternehmens- und Projektbewertung. Er war Mitglied bei einigen Board of Directors sowohl bei privaten als auch öffentlich gehandelten Ressourcenerschließungsunternehmen.

Herr Marc Levy, CEO von Norsemont, sagte: Wir begrüßen Herrn Posescu in unserem Advisory Board; wir freuen uns sehr, jemanden von seinem geologischen Talent in unserem Team zu haben. Er hat ein umfangreiches Wissen und zuvor das Konzessionsgebiet Choquelimpie überprüft. Wir freuen uns auf seine neue Perspektive und seine frischen Ideen, um das Projekt des Unternehmens voranzubringen.

Das Unternehmen verkündet, dass es gemäß seines Aktienoptionsplans Directors, Führungskräften und Beratern des Unternehmens Incentive-Aktienoptionen zum Erwerb von 500.000 Aktien des Stammkapitals des Unternehmens gewährt hat. Die Optionen können zu einem Preis von $1,65 pro Aktie ausgeübt werden, wobei sie fünf Jahre nach dem Datum der Gewährung verfallen und nach einem Zeitraum von zwei Jahren unverfallbar werden.

Für das Board of Directors:

NORSEMONT MINING INC.

Marc Levy

CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Unternehmen unter:

Telefon: (604) 669-9788; Fax: (604) 669-9768

NORSEMONT MINING INC.

Suite 610, 700 West Pender Street

Vancouver, BC, V6C 1G8

Phone: 604-669-9788

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Keine Börse, Wertpapierkommission oder andere Regulierungsbehörde hat die in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen genehmigt oder dementiert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=53741

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=53741&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA65652P1080

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.