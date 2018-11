IRW-News: Nordic Gold Corp.: Nordic Gold schließt zusätzliche Finanzierung über 725.000 USD mit Pandion ab für Produktionsstart

IRW-PRESS: Nordic Gold Corp.



: Nordic Gold schließt zusätzliche Finanzierung über 725.000 USD mit Pandion ab für Produktionsstart

Nordic Gold schließt zusätzliche Finanzierung über 725.000 USD mit Pandion ab für Produktionsstart

NORDIC GOLD CORP. (TSX-V: NOR) ("Nordic" oder das "Unternehmen" - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298622) freut sich bekannt zu geben, dass sie im Anschluss an ihre Pressemitteilung vom 17. Oktober 2018 alle Dokumente im Zusammenhang mit PFL Raahe Holdings LP ("PFL") fertiggestellt hat, die zusätzliche Mittel in Höhe von 7.000.000.000 US-Dollar (die "Ergänzenden Tranchen") bereitstellen, damit das Unternehmen die Produktion in der Goldmine Laiva voll aufnehmen kann. PFL ist ein Anlagevehikel, das vom Pandion Mine Finance Fund, LP ("Pandion") kontrolliert wird.

Die Laiva Goldmine ist ein ehemaliger Produzent, vollständig gebaut und voll genehmigt. Am 11. Oktober 2018 erhielt Laiva die schriftliche Genehmigung zur Inbetriebnahme und der Erzabbau began bereits am 5. August 2018. Der erste Goldguss ist für den 30. November 2018 geplant.

Im Zusammenhang mit den Ergänzenden Tranchen ist folgendes anzumerken:

- PFL stellte am 17. Oktober 2018 3.000.000.000 USD und am 9. November 2018 weitere 4.000.000 USD als Teilzahlung für den Kauf von Gold im Rahmen des Pre-Paid Forward Gold Purchase Agreement vom 10. November 2017 (geändert am 15. Oktober 2018, hierin der "PPF Agreement") bereit. Die Ergänzenden Tranchen kommen zu den 20.600.000 USD hinzu, die die PFL im Dezember 2017 bereitgestellt hat.

- Nordic ist verpflichtet, Pandion eine zusätzliche geplante monatliche Goldmenge zu einem Preis zu liefern, der dem jeweils aktuellen Spotpreis abzüglich eines bestimmten Rabatts entspricht.

- Erforderliche Goldlieferungen im Zusammenhang mit den Ergänzenden Tranchen können von Nordic vor dem 30. Juni 2019 durch Zahlung des vollen Betrags der Ergänzenden Tranchen reduziert oder ganz storniert werden.

- Nordic wird sich nach besten Kräften bemühen, im Rahmen einer Privatplatzierung 7.000.000.000 US-Dollar aufzubringen, um die Goldlieferungen im Zusammenhang mit den ergänzenden Tranchen zu reduzieren oder zu stornieren. Der Exekutivchairman Basil Botha und der Chief Executive Officer Michael Hepworth haben vereinbart, weitere 200.000 US-Dollar durch die Teilnahme an der Privatplatzierung zu investieren.

- Der PPF-Vereinbarung wurde ein Cash Sweep hinzugefügt, der vorsieht, dass alle Barmittel, die über einem Saldo von 2.000.000.000 USD aus dem operativen Geschäft des Unternehmens liegen, teilweise zur Reduzierung der Lieferverpflichtungen verwendet werden. Diese wird storniert, wenn Nordic den vollen Betrag der Ergänzenden Tranchen bis zum 30. Juni 2019 bezahlt.

- Das Startdatum der Goldlieferungen im Rahmen des PPF-Abkommens wurde ab Mai 2019 bis Januar 2020 verlängert.

Im Zusammenhang mit den Ergänzenden Tranchen und wie am 6. September 2018 in der Presse veröffentlicht, als bekannt wurde, dass die Gesellschaft und die PFL vereinbart hatten, Abschnitt 23 des PPF-Vertrags (d.h. das frühere Contract Quantity Exchange-Konzept) zu streichen. In Anbetracht dessen hat Nordic:

(i) PFL eine Netto-Schmelzabgabe von 2,5% auf die gesamte Goldproduktion aus der Goldmine Laiva gewährt;

(ii) 36,5 Millionen Stammaktien an PFL ausgegeben - das entspricht 19,90% der ausstehenden Stammaktien der Gesellschaft nach dieser Ausgabe. Diese Wertpapiere unterliegen nach den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen einer viermonatigen Haltefrist;

(iii) vereinbart, bis zum 15. April 2019 1.500.000 USD an PFL zu zahlen;

(iv) hat sich bereit erklärt, gleichzeitig mit jeder nachfolgenden Kapitalerhöhung des Unternehmens (bis zu 10.000.000.000 USD) zusätzliche Stammaktien von Nordic an PFL auszugeben, um die Beteiligung von PFL bei 19,90% zu halten.

Michael Hepworth, President und Chief Executive Officer, sagte: "Wir freuen uns, alle Dokumente und Schritte abgeschlossen zu haben, die notwendig sind, um die 7.000.000.000 US-Dollar in zusätzlichen Tranchen zu sichern, und danken Pandion für ihre kontinuierliche Unterstützung auf dem Weg zu unserer Produktion in der Goldmine Laiva".

Aktualisierung der Privatplatzierung

Nordic gibt außerdem bekannt, dass das Unternehmen eine Tranche von 725.000 US-Dollar seiner zuvor angekündigten Privatplatzierung von Einheiten (jeweils eine "Einheit") zu einem Preis von 0,10 US-Dollar pro Einheit abgeschlossen hat. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem Stammaktien-Kaufoptionsschein (jeweils ein "Warrant"). Jeder Optionsschein, der Teil der Anteile ist, kann 24 Monate lang zu einem Preis von 0,13 USD pro Stammaktie ausgeübt werden und enthält eine Klausel zur vorzeitigen Beschleunigung, wenn die Stammaktie an 30 aufeinander folgenden Tagen über 0,25 USD gehandelt wird. Die im Zusammenhang damit ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer viermonatigen Haltefrist nach den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen.

Im Zusammenhang mit dem oben beschriebenen Abschluss der Tranche in Höhe von 725.000 US-Dollar wurde PFL weitere 1.658.549 Stammaktien von Nordic gemäß der oben genannten Klausel (iv) ausgegeben.

Insider des Unternehmens nahmen an der Privatplatzierung für einen Gesamtbetrag von 200.000 US-Dollar teil. Gemäß dem Multilateralen Instrument 61-101 Schutz von Minderheitsaktionären in speziellen Transaktionen ("MI 61-101") stellt die Privatplatzierung eine "Transaktion mit verbundenen Unternehmen" dar, da Insider der Gesellschaft Anteile gezeichnet haben. Das Unternehmen stützt sich auf Ausnahmen von den formalen Bewertungs- und Genehmigungsanforderungen der MI 61-101. Die Privatplatzierung wurde von allen unabhängigen Direktoren der Gesellschaft genehmigt.

Akkreditierte Anleger, die an dieser Privatplatzierung teilnehmen möchten, können dies online unter www.nordic.gold oder unter http://www.stockhouse.com/b/2DltfZj tun.

Nordic hat für den 30. November 2018 um 9.00 Uhr EST einen ersten Goldguss geplant. Interessierte Investoren können sich anmelden, um einen Live-Stream dieses ersten Goldgusses unter https://nordic.gold/ zu sehen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns:

Michael Hepworth

Präsident und Chief Executive Officer

(416) 419 5192

mhepworth@nordic.gold

www. nordic.gold

Für aktuelle Nachrichten, Branchenanalysen und Feedback folgen Sie uns auf Facebook, LinkedIn und Twitter.

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Über das Unternehmen

Nordic Gold Corp. ist ein junges Bergbauunternehmen mit einer produktionsnahen Goldmine in Finnland. Die Goldmine Laiva ist vollständig gebaut, vollständig zugelassen und finanziert die Produktion über ein Gold-Forward-Sales-Abkommen. Der Produktionsstart ist für das 4. Quartal 2018 geplant.

Eine kürzlich veröffentlichte PEA wurde von John T. Boyd Company of Denver, Colorado ("Boyd") durchgeführt.

Zusammenfassung der PEA-Ergebnisse beinhalten:

Modell IRR NPV 5 Rückzahlung

(Yrs)

Vor Steuern 44.6%$91,540,01.7

00

Nach Steuern wo36.5%$68,965,02.1

/ 00

Steuerverluste

Nachsteuerpflic44.4%$90,728,01.7

htige 00

Verlustanrechn

ung

Weitere Highlights sind:

- Vorproduktionsinvestition $7.115.103.

- 75.981 Unzen durchschnittliche jährliche Goldproduktion zu Barkosten von 863 $ pro Unze und 974 $ pro Unze.

- Gemessene Mineralressourcen von 355.000 Tonnen bei 1,132 g/t Au und Angezeigte Mineralressourcen von 3.442.000 Tonnen bei 1,248 g/t Au.

- Abgeleitete mineralische Ressourcen von 9.030.000 Tonnen bei 1,531 g/t Au.

- Kopfgrad von 1,45 Gramm pro Tonne mit einer Ausbringung von 90,4%.

- Life of Mine Produktion von 456.600 Unzen Gold über eine 6-jährige Lebensdauer der Mine.

Die PEA ist vorläufiger Natur und beinhaltet abgeleitete Mineralressourcen, die geologisch zu spekulativ sind, um wirtschaftliche Überlegungen anzustellen, die es ermöglichen würden, sie als Mineralreserven zu klassifizieren. Es besteht keine Sicherheit, dass PEA-Ergebnisse erzielt werden. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine wirtschaftliche Tragfähigkeit bewiesen.

Wie bereits angekündigt, wurde dem Unternehmen bei der Übernahme der Goldmine Laiva durch Nordic eine Steuerrückstellung in Höhe von 131.716.248 gewährt, die zur Verrechnung zukünftiger Steuern verwendet werden kann, falls in Finnland vor Ablauf der steuerlichen Verlustvorträge steuerpflichtiges Einkommen erzielt wird. Die steuerlichen Verlustvorträge verfallen zwischen 2020 und 2028 (siehe geprüfte Jahresabschlüsse der Gesellschaft zum 31. Januar 2018 für die detaillierte Offenlegung der Fälligkeitsstruktur). Die Aktivierung der steuerlichen Verlustvorträge hat einen wesentlichen Einfluss auf die wirtschaftliche Beurteilung des Goldminenprojekts Laiva und hängt davon ab, dass das Unternehmen ein zu versteuerndes Ergebnis nach finnischen Steuergesetzen erzielt.

Das Management von Nordic Gold hat mehrere Möglichkeiten außerhalb des Umfangs des in der PEA untersuchten Minenplans identifiziert, die den Minenplan und die Wirtschaftlichkeit des Projekts weiter verbessern könnten. Am wichtigsten sind dabei die drei zusätzlichen zu 100% eigenen Explorationsgrundstücke in der Nähe der Mine. Nordic führt derzeit magnetische Untersuchungen auf allen Liegenschaften des Unternehmens durch. Alle drei Grundstücke sind für die Exploration uneingeschränkt zugelassen.

Der Bericht identifiziert auch Ziele in der Nähe von Minen für die Exploration als potenziell 3,2 bis 5,1 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,25 bis 1,45 Gramm pro Tonne. Diese Schätzung basiert auf Bohrungen unter den Süd- und Nordgruben in Tiefen bis zu 250 m unter der Oberfläche und ist in der Tiefe offen. Um diese Ziele zu testen, sind weitere Infill- und Step-out-Bohrungen erforderlich. Die Notenschätzung basiert auf der Annahme, dass der gewichtete Durchschnittswert der gemessenen, angezeigten und abgeleiteten Ressourcen, die im Boyd-Bericht angegeben sind, gleich ist. Der Bericht nennt auch ein Ziel für die Osterweiterung mit einem Potenzial von 0,85 bis 3,2 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,25 bis 1,45 Gramm pro Tonne. Diese Schätzung basiert auf drei bis fünf mineralisierten Zonen von 200 m bis 300 m Länge, 50 m bis 75 m vertikaler Ausdehnung und 10 m Breite. Die Bohrungen haben mehrere mineralisierte Zonen bis zu 750 m von der Nordgrube entfernt identifiziert, die sich bis in Tiefen von mindestens 100 m erstrecken. Die Gradschätzung basiert auf Abschnitten von Erkundungsbohrungen und dem gewichteten Durchschnittsgehalt der gemessenen, angezeigten und abgeleiteten Ressourcen, die im Boyd-Bericht angegeben sind. Die Explorationsziele sind konzeptioneller Natur, da es unzureichende Explorationsarbeiten zur Definition einer Mineralressource gegeben hat, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationen dazu führen werden, dass das Ziel als Mineralressource beschrieben wird. Die Ökonomie der PEA beinhaltet diese Explorationsmöglichkeiten nicht.

Mineralische Ressourcen:

Mineralressourcen wurden von JT Boyd vorbereitet (Nordic Press Release 21. August 2017).

Klassifizierung Au Tonnen Enthaltenes Au

g/t (troy

Unzen)

Gemessen 1.132355,000 13,000

Angezeigt 1.2483,442,000138,000

Gemessen + Angezeigt 1.2373,797,000151,000

Abgeleitet 1.5319,030,000445,000

1. Der Stichtag der Schätzung ist der 9. August 2017.

2. Die hier vorgestellten mineralischen Ressourcen wurden mit einem Blockmodell mit einer Blockgröße von 9 m x 9 m x 9 m x 9 m x 9 m subblockiert und mit Hilfe von ID3-Methoden zur Höhenschätzung auf mindestens 3 m x 3 m x 3 m geschätzt. Alle mineralischen Ressourcen werden unter Verwendung einer Goldgrenze von 0,40 g/t Au im Tagebau gemeldet.

3. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine wirtschaftliche Tragfähigkeit nachgewiesen. Die Schätzung der mineralischen Ressourcen kann wesentlich durch Umwelt-, Genehmigungs-, Rechts-, Titel-, gesellschaftspolitische, Marketing- oder andere relevante Aspekte beeinflusst werden.

4. Die abgeleitete Mineralressource in dieser Schätzung hat ein geringeres Vertrauen als die für eine angezeigte Mineralressource und darf nicht in eine Mineralreserve umgewandelt werden. Es ist vernünftigerweise zu erwarten, dass die Mehrheit der abgeleiteten Mineralressourcen zu einer angezeigten Mineralressource mit fortgesetzter Exploration ausgebaut werden könnte.

5. Außer einem wirtschaftlichen Grubenmantel wurde kein Versuch unternommen, eine Bergbauverdünnung oder einen Bergbau-Rückgewinnungsfaktor anzuwenden.

6. Die Mineralressourcen wurden unter Verwendung des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum ("CIM"), der CIM-Standards für Mineralressourcen und -reserven, der Definition und der Leitlinien geschätzt, die vom Ständigen Ausschuss für Reservedefinitionen des CIM erstellt und vom CIM-Rat angenommen wurden.

7. Zahlen können aufgrund von Rundungen nicht addiert werden.

Offenlegung: Unternehmen verlassen sich in der Regel auf umfassende Machbarkeitsberichte auf Mineralreservenschätzungen, um die mit einer Produktionsentscheidung verbundenen Risiken und Unsicherheiten zu reduzieren. Das Unternehmen hat weder eine Machbarkeitsstudie über die Mineralreserven in der Goldmine Laiva abgeschlossen, noch hat das Unternehmen eine Schätzung der Mineralreserven vorgenommen, so dass die finanzielle und technische Rentabilität ein höheres Risiko darstellt, als wenn diese Arbeiten abgeschlossen wären. Basierend auf historischen ingenieurwissenschaftlichen und geologischen Berichten, historischen Produktionsdaten und aktuellen Ingenieurleistungen, die von Nordic Gold abgeschlossen oder in Bearbeitung sind, beabsichtigt das Unternehmen, die Entwicklung dieses Vermögenswertes voranzutreiben. Das Unternehmen warnt ferner davor, dass es keine Produktionsentscheidung auf eine Machbarkeitsstudie über Mineralreserven stützt, die die wirtschaftliche und technische Lebensfähigkeit nachweist, und daher besteht ein viel größeres Risiko eines Scheiterns, das mit seiner Produktionsentscheidung verbunden ist. Darüber hinaus werden die Leser darauf hingewiesen, dass abgeleitete Mineralressourcen geologisch als zu spekulativ angesehen werden, um wirtschaftliche Überlegungen anzustellen, die es ermöglichen würden, sie als Mineralreserven zu kategorisieren.

Nordic Gold verfügt derzeit über ein sehr zukunftsträchtiges Objekt in Britisch-Kolumbien. Das Star Property wird derzeit im Rahmen eines Joint Venture-Vertrags zwischen Nordic (49%) und Prosper Gold betrieben. (TSX-V: PGX) (51%).

Qualifizierte Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Paul Sarjeant, P.Geo., einer qualifizierten Person gemäß National Instrument 43-101 und einem Direktor des Unternehmens geprüft und genehmigt.

Über Pandion Mine Finance, LP

Pandion Mine Finance, LP ist die Komplementärin der PFL Raahe Holdings LP und ist eine auf den Bergbau ausgerichtete Investmentgesellschaft, die von der MKS PAMP Group und Ospraie Management, LLC unterstützt wird und flexible Finanzierungslösungen für sich entwickelnde Minengesellschaften anbietet.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Benutzer von zukunftsgerichteten Aussagen werden darauf hingewiesen, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: Erwartungen, Meinungen, Prognosen, Prognosen, Prognosen und andere ähnliche Aussagen über erwartete zukünftige Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse, die keine historischen Fakten sind. In bestimmten Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie "Pläne", "erwarten" oder "nicht erwarten", "wird erwartet", "Budget", "geplant", "Schätzungen", "Prognosen", "beabsichtigen", "antizipieren" oder "nicht antizipieren" oder "glauben" oder durch Variationen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen identifiziert werden, die bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden", "werden", "eintreten" oder "erreicht". Obwohl das Unternehmen diese zukunftsgerichteten Aussagen auf seinen Erwartungen über zukünftige Ereignisse zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Aussagen basiert, stellen die Aussagen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens dar. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen geäußerten Erwartungen angemessen sind, kann es keine Garantie dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen.

Die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens werden durch diese Warnhinweise ausdrücklich in ihrer Gesamtheit eingeschränkt und beziehen sich auf das Datum dieser neuen Pressemitteilung. Sofern durch die geltenden Wertpapiergesetze nicht anders vorgeschrieben, beabsichtigt und verpflichtet sich das Unternehmen nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überprüfen, um nachfolgende Informationen, Ereignisse, Ergebnisse oder Umstände oder anderweitig wiederzugeben.

-

34199125.4

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45229

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45229&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA65562B1085

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.