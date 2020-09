IRW-News: Noram Ventures Inc. : Noram wechselt mit US-Börsenzulassung an den OTCQB und beantragt Genehmigungen für ein Bohrprogramm im Herbst

IRW-PRESS: Noram Ventures Inc.



: Noram wechselt mit US-Börsenzulassung an den OTCQB und beantragt Genehmigungen für ein Bohrprogramm im Herbst

Vancouver, British Columbia - 22. September 2020 - Noram Ventures Inc. (Noram) (TSX - Venture: NRM / Frankfurt: N7R / OTCQB: NRVTF) berichtet, dass das Unternehmen mit seiner US-Notierung erfolgreich vom OTC Pink Sheets an den OTCQB-Markt gewechselt ist. Mit Wirkung zum Handelsbeginn am 17. September 2020 wird Noram als OTCQB-Emittent unter dem Symbol NRVTF gehandelt. Der OTCQB® Venture Market bietet Anlegern einen transparenten Handel in US-amerikanischen und internationalen Unternehmergesellschaften und Unternehmen in der Entwicklungsphase, die sich möglicherweise noch nicht für den OTCQX qualifizieren.

Vorteile für Unternehmen am OTCQB

- Durch einen Mindestgebotspreistest von 0,01 Dollar werden Unternehmen entfernt, bei denen es am wahrscheinlichsten ist, dass sie Gegenstand verwässernder Aktienbetrugsmaschen und Werbeaktionen sind.

- Verbessertes Anlegervertrauen durch überprüfte Informationen, die bestätigen, dass das bei www.otcmarkets.com angezeigte Unternehmensprofil aktuell und vollständig ist.

- Jährlicher Management-Zertifizierungsprozess zur Verifizierung der Officers (leitende Angestellte), Directors, Mehrheitsaktionäre und ausstehenden Aktien.

- Höhere Informationsverfügbarkeit für Anleger über den OTC Disclosure & News Service.

- Transparente Preise für Anleger durch vollständige Orderbuchtiefe in Echtzeit mit Level-2-Kursen.

Unternehmen verwenden den OTC Disclosure & News- ervice, um Offenlegungen und Unternehmensnachrichten für Investoren zu veröffentlichen. Jahres- und Zwischenberichte, Pressemitteilungen, wesentliche Ereignisse, Investorenvideos und Präsentationen sind bei www.otcmarkets.com sowie auf der Seite mit den Kursnotierungen des entsprechenden Unternehmens zu finden. Unternehmen können sich auch dafür entscheiden, diese Informationen direkt in das umfangreiche Netzwerk von PR Newswire einzuspeisen, einschließlich lokaler, nationaler und mit der Regulation Fair Disclosure-(Reg FD) -Richtlinie konformer Nachrichtenportale. OTC Disclosure & News verteilt über EDGAR Online auch grundlegende Daten im XBRL-Format an Investmentdatenbanken und Finanzseiten wie Yahoo! Finance.

Darüber hinaus hat Noram Genehmigungen für die Herbstbohrkampagne auf Zeus eingereicht. Das Unternehmen erwartet in Kürze die endgültige Genehmigung durch das Bureau of Land Management (BLM, Anm.: Landverwaltungsamt). Noram beabsichtigt, 12 weitere Bohrungen niederzubringen, und hat zurzeit 7 dieser zusätzlichen Bohrungen beantragt, wodurch die beeinträchtigte Landfläche unter 5 Acres bleibt. Damit kann der Betrieb des Projekts im Rahmen einer Genehmigung gemäß einer Notice of Intent fortgesetzt werden und ein Plan of Operations (Arbeitsablaufplan) ist nicht erforderlich, was einen langwierigerer Genehmigungsprozess erfordert. Sobald die Rekultivierung abgeschlossen ist und mit den Bohrungen begonnen wurde, wird das Unternehmen die restlichen 5 Bohrungen beantragen. Das Programm ist vollständig finanziert.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53495/NRM - Permitting Status License renewal and OTCQB NR (09.22.20)_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1. Karte des Konzessionsgebiets Zeus: a) Lage der aktuellen angezeigten und abgeleiteten Ressourcen bei einem Cutoff-Gehalt von > 900 ppm Li; b) der in Abbildung 2 dargestellte West-Ost-Profilschnitt; und c) Lage der für die Herbstkampagne 2020 geplanten Bohrungen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53495/NRM - Permitting Status License renewal and OTCQB NR (09.22.20)_DEPRcom.002.jpeg

Abbildung 2. West-Ost-Profilschnitt durch bekannte Mineralisierung in Lithium-Tonsteinen der Esmeralda-Formation, kategorisiert nach Gehalt. Beachten Sie, dass das Gelände nach Osten ansteigt und der Gehalt und die Mächtigkeit in dieser Richtung am höchsten sind.

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Brad Creek, M.Sc., P.Geo., einem qualifizierten Sachverständigen (Qualified Person) im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 für das Lithiumprojekt Clayton Valley von Noram, geprüft und genehmigt.

Über Noram Ventures Inc.

Noram Ventures Inc. (TSX-V: NRM; Frankfurt: N7R) ist ein Junior-Explorationsunternehmen mit Sitz in Kanada, dessen Ziel darin besteht, Lithiumlagerstätten zu erschließen und sich als kostengünstiger Lieferant zu etablieren. Seit seiner Gründung konzentriert sich das Unternehmen im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit vor allem auf die Exploration von Mineralprojekten. Norams langfristige Strategie besteht darin, ein multinationales Lithiumunternehmen aufzubauen, das auf die Produktion und den Verkauf von Lithium in den Märkten Europas, Nordamerikas und Asiens spezialisiert ist.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite: www.noramventures.com.

FÜR DAS UNTERNEHMEN:

gez.: C. Tucker Barrie, Ph.D., P. Geo.

President und CEO

Büro: (604) 553-2279

Noram Ventures Inc.

Suite 2150 - 555 West Hastings Street

Vancouver, BC, Kanada

V6B 4N6

Tel.: 604-553-2279

Website: www.noramventures.com

E-Mail: info@noramventures.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Informationen, die keine historischen Fakten beinhalten. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bestimmten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Perspektiven und Möglichkeiten erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Informationen direkt oder indirekt erwähnt werden. Zu den in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem auch Aussagen über die im Rahmen der Vereinbarung abgeschlossenen Transaktionen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben sind, zählen unter anderem auch die Genehmigungsverfahren bei der Behörde. Obwohl Noram die Annahmen, die zur Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, für angemessen hält - dazu zählt auch der zeitgerechte Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen durch die Behörden -, sind diese Informationen nicht zuverlässig und gelten nur ab dem Datum dieser Pressemeldung. Es kann nicht garantiert werden, dass solche Ereignisse im zeitlich vorgegebenen Rahmen bzw. überhaupt eintreten. Sofern nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben, schließt Noram jegliche Absicht oder Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung oder Korrektur der zukunftsgerichteten Informationen infolge einer neuen Sachlage, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen aus.

