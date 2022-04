IRW-News: Noram Lithium Corp.: Noram beendet die Bohrung CVZ-73 in der Tiefe bei 458,0 ft (140,0 m) und stellt dabei reichhaltige oberflächennahe sichtbare Tonschichten bis 369 ft (112,5 m) fest

IRW-PRESS: Noram Lithium Corp.: Noram beendet die Bohrung CVZ-73 in der Tiefe bei 458,0 ft (140,0 m) und stellt dabei reichhaltige oberflächennahe sichtbare Tonschichten bis 369 ft (112,5 m) fest

Vancouver, British Columbia - 21. April 2022 - Sandy MacDougall, CEO von Noram Lithium Corp. (Noram oder das Unternehmen) (TSXV: NRM | OTCQB: NRVTF | Frankfurt: N7R) freut sich, mitteilen zu können, dass das Unternehmen das Bohrloch CVZ-73 (PH-08) auf seiner Lithium-Tonerde-Lagerstätte Zeus in Nevada bis zu einer Gesamttiefe von 140,0 m (458,0 ft) abgeschlossen hat. Die visuelle Inspektion des Bohrkerns hat bestätigt, dass die Tonschicht, die sich zuvor als hochgradig lithiumhaltig erwiesen hatte, in Oberflächennähe (ab 6,1 m) auftrat und sich möglicherweise mit einer niedriggradigen Zone bis in die Nähe des Bohrlochendes in eine Gesamttiefe von 140,0 m (458,0 ft) erstreckt, was einem Gesamtbohrschnittpunkt von 133,5 m (438,0 ft) entspricht.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65380/NRM-CVZ-73NR(04.21.22)FINAL_DE_Prcom.001.jpeg

Abbildung 1 - Ein Foto des LF-70 Bohrgeräts der Titan Drilling Co. vor Ort während der Bohrung von CVZ-73.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65380/NRM-CVZ-73NR(04.21.22)FINAL_DE_Prcom.002.jpeg

Abbildung 2 - Lage aller bisherigen Bohrlöcher (Phase I bis Phase V), die bereits abgeschlossen wurden, zusätzlich zu den 12 vorgeschlagenen Bohrlöchern für Phase VI, die derzeit durchgeführt wird. Die Bohrlöcher der Phase VI sind lila gekennzeichnet.

Dies ist ein beeindruckender Abschnitt für das Projekt Zeus. Während wir bisher auf zahlreiche längere Abschnitte gestoßen sind, scheint CVZ-73 mit visuell reichhaltigen Tonschichten, die in früheren Programmen typischerweise hohe Lithiumgehalte enthielten, vergleichbar zu sein. Abschnitte wie diese werden sich auch weiterhin positiv auf die PFS auswirken, sagte Brad Peek M.Sc. CPG, VP of Exploration und Sachverständiger für diese und alle fünf früheren Bohrphasen auf Norams Lithium-Liegenschaft Zeus.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65380/NRM-CVZ-73NR(04.21.22)FINAL_DE_Prcom.003.jpeg

Abbildung 3. Vergleichende Lithologie der Bohrlöcher CVZ-73 im Vergleich zu CVZ-51 und CVZ-53, die im Rahmen des Phase-V-Programms gebohrt wurden. CVZ-51 und CVZ-53 wiesen lange Abschnitte mit hochgradigem Lithium auf. Alle lithologischen Einheiten mit Ausnahme der braunen Tonsteine wiesen in früheren Bohrlöchern auf der Liegenschaft relativ hohe Lithiumkonzentrationen auf. Das Histogramm an den Seiten von CVZ-51 und CVZ-53 zeigt die 5 m zusammengesetzten Lithiumgehalte in ppm Li. Der Abschnitt wurde vertikal um das 4-fache vergrößert.

CVZ-73 ist das dritte Bohrloch des 12-Loch-Phase-VI-Bohrprogramms, mit dem etwa 175 Millionen Tonnen der aktuellen vermuteten Ressource von 827 Millionen Tonnen in die angedeutete Kategorie aufgewertet werden sollen. Die Kernproben von CVZ-73 wurden zur Analyse an ALS Laboratory in Reno, Nevada, versandt. Die Untersuchungsergebnisse stehen noch aus.

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Brad Peek., M.Sc., CPG, einem für Norams Lithiumprojekt Clayton Valley gemäß National Instrument 43-101 qualifizierten Sachverständigen, überprüft und genehmigt.

Über Noram Lithium Corp.

Noram Lithium Corp. (TSX-V: NRM, OTCQB: NRVTF, Frankfurt: N7R) ist ein gut finanziertes kanadisches Unternehmen im fortgeschrittenen Lithiumerschließungsstadium mit weniger als 90 Millionen ausgegebenen Aktien und einem ausreichenden Kassenbestand. Noram entwickelt sein Lithiumprojekt Zeus in Nevada intensiv vom Erschließungsstadium durch den Abschluss einer vorläufige Machbarkeitsstudie im Jahr 2022 weiter.

Das Vorzeigeaktivum des Unternehmens ist das Lithiumprojekt Zeus (Zeus) in Clayton Valley in Nevada. Das Projekt Zeus enthält geschätzte angedeutete Ressourcen gemäß 43-101* von 363 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 923 ppm Lithium und eine vermutete Ressource von 827 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 884 ppm Lithium unter Anwendung eines Cutoff-Gehalts von 400 ppm Li. Im Dezember 2021 ergab eine solide PEA** einen Kapitalwert (8) von 1,3 Milliarden USD nach Steuern sowie einen internen Zinsfuß von 31 % unter Anwendung von 9.500 USD/Tonne Lithiumcarbonatäquivalent. Unter Anwendung der langfristigen Prognose für Lithiumcarbonatäquivalent von 14.000 USD/Tonne weist die PEA auf einen Kapitalwert (8 %) von etwa 2,6 Milliarden USD und einen internen Zinsfuß von 52 % bei 14.250 USD/t Lithiumcarbonatäquivalent hin.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.noramlithiumcorp.com.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:

Sandy MacDougall

Chief Executive Officer und Director

Mobil: 778.999.2159

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Peter A. Ball

President und Chief Operating Officer

peter@noramlithiumcorp.com

Mobil: 778.344.4653

Noram Lithium Corp.

Suite 2150 - 555 West Hastings Street

Vancouver BC V6B 4N6

T: 604.553.2279

ir@noramlithiumcorp.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Informationen, die keine historischen Fakten beinhalten. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bestimmten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Perspektiven und Möglichkeiten erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Informationen direkt oder indirekt erwähnt werden. Zu den in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem auch Aussagen über die im Rahmen der Vereinbarung abgeschlossenen Transaktionen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben sind, zählen unter anderem auch die Genehmigungsverfahren bei der Behörde. Obwohl Noram die Annahmen, die zur Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, für angemessen hält - dazu zählt auch der zeitgerechte Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen durch die Behörden -, sind diese Informationen nicht zuverlässig und gelten nur ab dem Datum dieser Pressemeldung. Es kann nicht garantiert werden, dass solche Ereignisse im zeitlich vorgegebenen Rahmen bzw. überhaupt eintreten. Sofern nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben, schließt Noram jegliche Absicht oder Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung oder Korrektur der zukunftsgerichteten Informationen infolge einer neuen Sachlage, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen aus. *Aktualisierte Lithium-Mineralressourcenschätzung, Zeus-Projekt, Clayton Valley, Esmeralda County, Nevada, USA (August 2021) **Vorläufige wirtschaftliche Bewertung Zeus-Projekt, ABH Engineering (Dezember 2021).

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

