IRW-News: Nicola Mining Inc.: Nicola Mining Inc. erweitert Vereinbarung zur Gewinnbeteiligung an Gold- und Silberproduktion in der Mine Dome Mountain mit Blue Lagoon und erhält erste Lieferung

IRW-PRESS: Nicola Mining Inc.



: Nicola Mining Inc. erweitert Vereinbarung zur Gewinnbeteiligung an Gold- und Silberproduktion in der Mine Dome Mountain mit Blue Lagoon und erhält erste Lieferung

VANCOUVER, B.C., 5. Mai 2021 - Nicola Mining Inc. (TSX.V: NIM) (FWB: HLI), das Unternehmen oder Nicola) freut sich, die Unterzeichnung einer Änderungsvereinbarung (die Änderungsvereinbarung) zu der Vereinbarung zur Gewinnbeteiligung an Mahl- und Verhüttungsarbeiten vom 31. März 2017 (die ursprüngliche Vereinbarung) mit Blue Lagoon Resources Inc. (CNSX: BLLG) bekanntzugeben. Die Änderungsvereinbarung verlängert die ursprüngliche Vereinbarung um zwei Jahre bis zum 31. März 2023.

Die Änderungsvereinbarung wird zu einer besonders spannenden Zeit abgeschlossen, da Blue Lagoon die Genehmigung zum Abbau von mehr als 6.000 Tonnen Tonnagenschätzung von Blue Lagoon Resources Inc. erstellt

aus Haldenmaterial unter Tage erhielt. Nicola bestellte Ersatzteile, überarbeitete seine Mühle und stellt derzeit vor Produktionsbeginn in seiner nahe Merritt, B. C. gelegenen Mühle wichtiges Personal Pressemeldung vom 20. April 2021: Das Unternehmen gab bekannt, dass Cameron Lilly, P.Eng., die Position als Mühlenmanager für die Mühle Merritt akzeptierte

ein.

Am 1. April 2021 schickte Blue Lagoon Inc. die erste Ladung von Gold-Silber-Mahlgut aus seiner Gold-Silber-Mine Dome Mountain (siehe Abbildung 1). Nach Abwägung verschiedener Optionen entschied sich BLLG für NIMs Mühle Merritt als beste Anlage zur Verarbeitung von Gold- und Silbermahlgut in der Provinz.

Nicolas Mühle Merritt ist als Mahl- und Verarbeitungsanlage einzigartig, da das Unternehmen das als Industriezone ausgewiesene Land besitzt. Auf dem Gelände im Wert von etwa 30 Millionen CAD befindet sich auch die historische Mine Craigmont Copper, die in der historischen Produktion Gehalte von 1,3% Cu erbrachte.

Das Unternehmen und BLLG überwachen weiterhin den Schneedecken-Index für BC, der 113 % der Normalwerte beträgt. Sobald eine Bestätigung von Straßenöffnungen nach der Frühjahrschmelze erfolgt, erwartet BLLG, die täglichen mit Lastwagen transportierten Lieferungen von Haldenmaterial an die Mühle Merritt zu erweitern.

Abbildung 1: Lastwagen entlädt die erste Materiallieferung aus der Gold-Silber-Mine Dome Mountain

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58225/NicolaMining050521_DE_PRCOM.001.png

Peter Espig, CEO von Nicola, kommentierte: Wir freuen uns sehr, die Änderungsvereinbarung mit Blue Lagoon, einem gut geführten Unternehmen unter der Leitung von Rana Vig, unterzeichnet zu haben. Obwohl sich die Kapitalmärkte oft auf Mineralexploration konzentrieren, ist es aufregend, Teil eines Projekts in der Gold- und Silberproduktion zu sein.

Rana Vig, CEO von Blue Lagoon Resources, kommentierte: Nach Überprüfung mehrerer Optionen wurde uns klar, dass Nicolas moderne Mühle und modernes Führungsteam ein logischer Partner für uns sind. Wir freuen uns sehr darauf, mit der Produktion zu beginnen und während unseres Wandels von der Halde zum Abbau eine langfristige Beziehung mit Nicola Mining Inc. aufzubauen.

Qualifizierter Sachverständiger

Kevin Wells, P.Geo, ein geologischer Berater des Unternehmens, ist der unabhängige qualifizierte Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects für die technischen Informationen in dieser Pressemeldung.

Über Nicola Mining

Nicola Mining Inc. ist ein Junior-Bergbauunternehmen, das an der TSX Venture Exchange und der Frankfurter Wertpapierbörse notiert, das eine zu 100 Prozent unternehmenseigene Mühlen- und Bergeeinrichtung in der Nähe von Merritt (British Columbia) betreibt. In der vollständig genehmigten Mühle können mittels Schwerkraft- und Flotationsprozesse sowohl Gold als auch Silber verarbeitet werden. Das Unternehmen ist ferner hundertprozentiger Eigentümer des Projekts New Craigmont, einem hochgradigen Kupferkonzessionsgebiet, und einer in Betrieb befindlichen Kiesgrube, die sich in der Nähe der Aufbereitungsanlage befindet.

Für das Board of Directors

Peter Espig

Peter Espig

CEO & Director

Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:

Kontaktperson: Peter Espig

Tel: (778) 385-1213

E-Mail: peter@nicolamining.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58225

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58225&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA65405R1047

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.