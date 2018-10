IRW-News: NexOptic Technology Corp. : NexOptic revolutioniert die Fotografie mit Technologien der künstlichen Intelligenz

IRW-PRESS: NexOptic Technology Corp.



Vancouver, Kanada, den 30. Oktober 2018 - NexOptic Technology Corp. (NexOptic oder das Unternehmen) (TSX VENTURE: NXO) (OTCQX: NXOPF) (FRANKFURT: E3O1) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen hochmoderne Netzwerke der künstlichen Intelligenz (KI) für die Fotografie entwickelt hat und diese Entwicklung weiter verfeinern wird. Bei der von NexOptic entwickelten KI-Technik werden Bildrauschen und Bewegungsunschärfe, wie sie bei schlechten Lichtverhältnissen häufig auftreten, dank dichter künstlicher neuronaler Netze (Convolutional Neural Networks/CNN) deutlich reduziert.

Neben der Optimierung der Bildqualität könnte diese Technologie auch zur Verbesserung der Bildstabilisierung und Bilderfassung bei größeren Reichweiten unter schwierigen Lichtverhältnissen zum Einsatz kommen. NexOptic ist der Meinung, dass sich für diese Technologie bedeutende wirtschaftliche Anwendungsoptionen in einer Reihe von vertikalen Märkten eröffnen werden und zusätzlich die Möglichkeit besteht, diese in sein Sportobjektiv sowie in das Linsensystem für Smartphone-Kameras einzubinden. Von den Ergebnissen der NexOptic-KI-Technologie wird man sich schon bald auf der Webseite des Unternehmens ein Bild machen können.

Darcy Daugela, P.Eng. und Chairman von NexOptic, erklärt: Wir sind schon lange davon überzeugt, dass die Zukunft der Bildgebung in der Harmonie zwischen revolutionärer Optik und innovativer Software zu finden ist. Mit dieser Technologie eröffnen sich für uns nicht nur zusätzliche Einsatzmöglichkeiten im Rahmen unserer bestehenden Bildgebungskapazitäten bei größeren Reichweiten, sondern es ergeben sich auch neue Chancen in der gesamten Bildgebungsbranche, da diese Technologie in praktisch jedes Bildgebungssystem integriert werden kann.

NexOptic hat zudem angekündigt, dass das Unternehmen - vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange - die Firma Venture Liquidity Providers Inc. (VLP) in Toronto mit der Umsetzung von Market-Making-Maßnahmen beauftragt hat. Diese Leistungen werden über den registrierten Broker W.D. Latimer Co. Ltd. im Einklang mit den Statuten der TSX-V durchgeführt.

NexOptic bezahlt VLP für die Leistungserbringung sechs Monate lang ein monatliches Honorar in Höhe von 5.000 CAD; danach werden die Leistungen auf Monatsbasis abgerechnet. Die Vereinbarung kann jederzeit vom Unternehmen selbst oder von VLP beendet werden. NexOptic und VLP agieren zu marktüblichen Bedingungen und VLP erhält keinerlei Stammaktien oder Optionen als Vergütung. VLP und seine Kunden haben jedoch die Möglichkeit, eine direkte Beteiligung an NexOptic über die Börse zu erwerben.

Über NexOptic Technology Corp.

NexOptic ist ein innovatives Unternehmen für Optikentwicklungen, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Art und Weise, wie wir die Welt um uns herum wahrnehmen, zu verändern. NexOptic verfolgt dabei eine mehrgleisige Innovationsstrategie im Optikbereich.

Das Unternehmen widmet sich derzeit der technischen Umsetzung seines ersten Konsumproduktes für den wachstumsstarken Outdoor-Freizeitmarkt und optimiert zudem den Demo-Prototypen seiner Linse für Smartphone-Kameras. Darüber hinaus hat NexOptic eine hochmoderne Technologie auf Basis künstlicher Intelligenz entwickelt, bei der Bildrauschen und die Bewegungsunschärfe, wie sie bei schlechten Lichtverhältnissen häufig auftreten, deutlich reduziert werden.

Unter Einsatz von Blade Optics, seiner in Entwicklung befindlichen Serie von optischen Technologien, kann NexOptic in verschiedenen Anwendungsbereichen der Bildgebung die Blendenöffnung innerhalb einer vorgegebenen Tiefenschärfe erweitern. Mit einer größeren Blendenweite kann die Beugungsgrenze eines Linsensystems verbessert und damit die Auflösung deutlich erhöht werden.

Blade Optics bezieht sich auf die Linsendesigns, die Algorithmen und die Mechanik von NexOptic, die entweder patentiert sind oder zum Patent angemeldet wurden, und beinhaltet das gesamte geistige Eigentum und Know-how des Unternehmens.

NexOptic notiert unter dem Kürzel NXO an der OTCQX, unter dem Kürzel NXOPF an der TSX Venture sowie unter dem Kürzel E3O1 an der Frankfurter Börse. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.nexoptic.com.

