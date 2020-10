IRW-News: Newlox Gold Ventures Corp. : Newlox liefert über 90% Goldausbeute mit organischem Königswasser

IRW-PRESS: Newlox Gold Ventures Corp.



: Newlox liefert über 90% Goldausbeute mit organischem Königswasser

Vancouver, BC, 15. Oktober 2020 - Newlox Gold Ventures Corp. (Newlox oder das Unternehmen) (CSE: LUX | Frankfurt/Stuttgart: NGO) freut sich, einen aktuellen Überblick über die Tests mit Organic Aqua Regia (OAR) [Organisches Königswasser] zu geben, die im kürzlich eingerichteten Forschungs- und Entwicklungslabor von Newlox durchgeführt werden. Das Unternehmen erforscht die Organic Aqua Regia (OAR)-Technologie als ungiftige und wasserfreie Alternative zur Verwendung von Cyanid bei der Produktion von Gold und anderen Edelmetallen. OAR wird derzeit im Labor des Unternehmens in Phase 1 getestet; die vorläufigen Ergebnisse sind jedoch sehr ermutigend.

OAR wird in Zusammenarbeit mit der University of British Columbia in Kanada und der Chiba University in Japan für die Auslaugung von Gold mit einem organischen Reagenz entwickelt, das ungiftig und in anderen Industriezweigen weit verbreitet ist. Der Preis für das Reagenz ist vergleichbar mit Natriumcyanid, dem herkömmlichen Reagenz der Goldminenindustrie. Die Hauptvorteile sind, dass es ungiftig und wiederverwertbar ist, Gold schneller als Cyanid extrahiert, kein Wasser verbraucht und keine Kohlenstoff- oder Elektrolyse-Verfahren erfordert.

Kürzlich von Newlox an hochgradigen Golderzproben durchgeführte OAR-Tests haben bei Raumtemperatur und -druck eine Goldausbeute von über 90% ergeben. Gegenwärtig werden Tests durchgeführt, um den Einfluss sowohl der Temperatur als auch der Reagenzkonzentration auf die Auslaugungsmechanismen zu untersuchen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53831/LUX News Release - RD Stage 1_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1. Organische Königswasser-Proben

Eine Mitteilung des Präsidenten und CEO, Ryan Jackson:

Während eines kürzlichen Besuchs des Managements im Labor präsentierte das Forschungs- und Entwicklungsteam vorläufige Ergebnisse aus den Tests der Stufe 1. Wir waren erfreut zu hören, dass die erste Testrunde unter Verwendung der hochmodernen OAR-Auslaugungstechnologie eine Goldausbeute von über 90% ergab.

Diese erste Testrunde ist Teil des 12-monatigen OAR-Entwicklungsprogramms von Newlox R&D [F&E], und wir freuen uns, dass wir bereits so positive Ergebnisse erzielt haben. Die Tests der Stufe 1 sind noch im Gange, und wir freuen uns darauf, über die detaillierten Ergebnisse dieses Programms zu berichten, sobald sie verfügbar sind.

Die OAR-Auslaugung könnte eine Technologie mit revolutionärem Charakter sein, die nicht nur in der kapitalintensiven globalen Goldminenindustrie mit einem Volumen von US$180 Milliarden Anwendung findet, sondern auch als Methode, um die kleineren Goldminen-Betreiber mit einem Volumen von US$27 Milliarden ins 21. Jahrhundert zu führen.

Zukunftsgerichtete Informationen

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten bestimmte Informationen und Aussagen über die Sicht des Managements in Bezug auf zukünftige Ereignisse, Erwartungen, Pläne und Aussichten, die zukunftsgerichtete Informationen darstellen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem der Abschluss der derzeit laufenden Arbeitsprogramme und die Ergebnisse dieser Programme. Diese Aussagen basieren auf Annahmen, die erheblichen Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Aufgrund dieser Risiken und Ungewissheiten und als Folge einer Vielzahl von Faktoren können die tatsächlichen Ergebnisse, Erfolge oder Leistungen erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwartet und angegeben wurden. Zu den wesentlichen Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse abweichen, gehören das Risiko, dass die vom Unternehmen durchgeführten Arbeiten unbeabsichtigte Auswirkungen haben könnten, das Risiko von Verzögerungen bei der Fertigstellung der Arbeiten und das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage sein könnte, ausreichende Mittel aufzubringen, sowie höhere Gewalt. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten Informationen widerspiegeln, angemessen sind, kann es keine Zusicherung geben, dass sich die Erwartungen der zukunftsgerichteten Informationen als richtig erweisen werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, um die tatsächlichen Ergebnisse widerzuspiegeln, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse, Änderungen der Annahmen, Änderungen der Faktoren, die solche zukunftsgerichteten Aussagen beeinflussen, oder aus anderen Gründen. Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Technischer Haftungsausschluss

Das Unternehmen weist darauf hin, dass es seine Entscheidung zur Produktion nicht auf eine Durchführbarkeitsstudie über die Reserven stützt, die die wirtschaftliche und technische Machbarkeit des Projekts nachweist, und weist auch darauf hin, dass mit jeglicher Produktionsentscheidung eine erhöhte Unsicherheit und spezifische wirtschaftliche und technische Ausfallrisiken verbunden sind. Stewart A. Jackson, Ph.D., P.Geo., eine "Qualifizierte Person" im Sinne des National Instrument 43-101, hat die Vorbereitung dieser Pressemitteilung vorbereitet, beaufsichtigt und den Inhalt genehmigt.

