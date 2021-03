IRW-News: New Wave Holdings Corp.: Way of Will Inc., Tochtergesellschaft von New Wave, meldet Einführung von funktionalen Pilzkapseln und -pulvern im Rahmen neuer, aufstrebender Pilzkollektion

IRW-PRESS: New Wave Holdings Corp.



: Way of Will Inc., Tochtergesellschaft von New Wave, meldet Einführung von funktionalen Pilzkapseln und -pulvern im Rahmen neuer, aufstrebender Pilzkollektion

Toronto, 25. März 2021. New Wave Holdings Corp. (CSE: SPOR, FWB: 0XM2, OTCPK: TRMNF) (New Wave oder das Unternehmen), ein Investment-Ausgeber, der Kapital- und Unterstützungsdienstleistungen anbietet, freut sich, die Markteinführung seiner ersten Pilzprodukte einer neuen Kollektion an funktionalen Pilzen bekannt zu geben, die unter der Marke Way of Will vermarktet wird.

Way of Will, eine natürliche Wellness-Marke unter New Wave, die für ihre Produkte auf Aromatherapiebasis bekannt ist, hat zu Beginn dieses Jahres bekannt gegeben, dass es in den kommenden Monaten eine neue Linie an funktionalen Pilzprodukten einführen wird. Hinsichtlich dieser Bekanntgabe bringt das Unternehmen das Functional Mushroom Powder und die Functional Mushroom Capsules der Kollektion auf den US-Markt. Die Pilzpulver und -kapseln ebnen den Weg zu einer größeren Kollektion an Pilzspezialitäten und sind der erste Schritt auf der Reise von Way of Will in den Bereich der Psychedelika.

Die Produkteinführung mit einer Hausmischung aus fünf funktionalen Pilzen und Pilzarten, die sowohl in Kapsel- als auch in Pulverform erhältlich sind, soll eine natürliche Stärkung des Immunsystems bewirken. Sie sind reich an Vitaminen, Nährstoffen und Antioxidantien, die ein gesundes Immunsystem fördern. Die Kapseln wurden hinsichtlich einer einfachen und bequemen Einnahme konzipiert, während das Pulver eine vielseitige Verwendung durch Mischen und Integration in Lebensmittel und Getränke ermöglicht.

Pilze werden zurzeit immer beliebter, doch sie sind in den Bereichen Ernährung und Medizin kein neues Phänomen. Sie werden in bestimmten Regionen der Welt seit Jahrhunderten zu zahlreichen Gesundheits- und Wellnesszwecken angewendet, sagte Willie Tsang, Founder und CEO von Way of Will. Pilze enthalten jede Menge Nährstoffe, die unser Körper liebt und benötigt, um optimal zu funktionieren. Unser Ziel besteht darin, die Pilze von höchster Qualität zu beschaffen und deren Vorteile durch gut erforschte, von unserem Team entwickelte Rezepturen zu maximieren. Wir freuen uns, diese Kapseln und Pulver auf dem US-Markt einzuführen. Wir arbeiten unermüdlich daran, die restlichen Produkte auf den Markt zu bringen, da es viele Kunden und Käufer gibt, die es kaum erwarten können, dass unsere gesamte Kollektion an funktionalen Pilzen in Geschäften und online verfügbar ist.

ÜBER NEW WAVE HOLDINGS CORP.

New Wave Holdings Corp. (CSE: SPOR, FWB: 0XM2, OTCPK: TRMNF) ist ein sogenannter Investment-Emittent (Beteiligungsunternehmen), der sich vor allem auf den wachstumsstarken Nutrazeutika- und Psychedelikasektor sowie die Förderung adaptiver und progressiver Produkte und Therapien für die Gesundheit und Wellness konzentriert. New Wave hat über seine Tochtergesellschaften auch verschiedene Gesundheits- und Schönheitsprodukte in seinem Portfolio von nicht psychoaktiven Pflanzen und Pilzen. Das Unternehmen erweitert seinen Produktvertrieb durch vertikale Integration und betreibt als Anbieter von End-to-End-Lösungen ein Geschäftsmodell mit hohen Gewinnspannen.

Anleger, die mit New Wave Holdings in Verbindung treten möchten, können unter http://newwavecorp.com mehr über die Firma erfahren und mit dem Team Kontakt aufnehmen.

NÄHERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE ÜBER:

Willie Tsang

Interimistischer Chief Executive Officer

New Wave Holdings Corp.

willie@willie-tsang.com

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen in Bezug auf WAY OF WILL INC. wurden von WAY OF WILL INC. und/oder seinem Vertreter zur Verfügung gestellt und wurden vom Unternehmen nicht unabhängig überprüft. Das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit solcher Informationen.

Die Börsenaufsicht der CSE hat den Sachverhalt der Übernahme in keinster Weise geprüft und den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch missbilligt. Die CSE und ihr Marktregulierungsorgan (in den Statuten der CSE als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS FÜR ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen können zukunftsgerichtete Informationen darstellen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die geltende behördliche Genehmigung im Zusammenhang mit der Übernahme, dem Abschluss der Übernahme, der Ausweitung des Betriebs, der Größe und Qualität zukünftiger Turniere und Prognosen hinsichtlich der Teilnahme an zukünftigen Veranstaltungen. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig, wenn auch nicht immer, anhand der Verwendung von Begriffen wie z.B. davon ausgehen, planen, schätzen, erwarten, möglicherweise, werden, beabsichtigen, sollten und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen.

Zukunftsgerichtete Informationen sind mit bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren behaftet, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens können aus den folgenden Gründen wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden: Wettbewerbsfaktoren und Wettbewerb um Investmentgelegenheiten; Herausforderungen im Zusammenhang mit der Betriebstätigkeit auf internationalen Märkten; Risiken im Zusammenhang mit der Umsetzung von Transaktionen; Änderungen der strategischen Wachstumspläne des Unternehmens sowie andere Faktoren, die sich mehrheitlich der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf Grundlage der aktuellen Annahmen und möglichen Investment-Pipeline angemessen sind, es kann aber nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Sämtliche zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum aktuellen Zeitpunkt wider und können sich nach diesem Zeitpunkt ändern. Das Unternehmen betont ausdrücklich, dass es weder die Absicht noch die Verpflichtung hat, solche zukunftsgerichteten Informationen zu korrigieren oder zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57507

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57507&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA64913V1031

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.