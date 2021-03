IRW-News: New Wave Holdings Corp.: New Waves Tochterunternehmen Way of Will Inc. berichtet über erfolgreiches Training der Produktionsmitarbeiter im Rahmen der geplanten GMP-Zertifizierung

IRW-PRESS: New Wave Holdings Corp.



: New Waves Tochterunternehmen Way of Will Inc. berichtet über erfolgreiches Training der Produktionsmitarbeiter im Rahmen der geplanten GMP-Zertifizierung

Toronto, Kanada, 30. März 2021 NEW WAVE HOLDINGS CORP. (das "Unternehmen" oder "New Wave") (CSE: SPOR, FWB: 0XM2, OTCPK: TRMNF), ein Investment-Ausgeber, der Kapital- und Unterstützungsdienstleistungen anbietet, berichtet über das erfolgreiche Training seiner Produktionsmitarbeiter im Rahmen des Plans des Unternehmens, die GMP-Zertifizierung zu erlangen.

Infolge der kürzlichen Werkserweiterung sowie der strategischen Zusammenarbeit mit dem E-Commerce-Optimierungsexperten N2 Logics, hat Way of Will große Sprünge bei seiner Erweiterung der Marktpräsenz in Kanada sowie online gemacht. Jetzt hat sich die schnell wachsende Gesundheits- und Wellness-Marke das Ziel gesetzt, die GMP-Zertifizierung zu erhalten. Diesen Monat hat das Produktionsteam erfolgreich ein Training in Guter Herstellungspraxis (Good Manufacturing Practices, GMP) unter der Führung von Herrn Iman Navab, Gründer von Dynamise und Mitglied von New Waves wissenschaftlichem Beirat, absolviert.

Die GMP-Zertifizierung ist eine weithin anerkannte Akkreditierung, die bestätigt, dass ein Hersteller internationale GMP-Standards einhält. Während sich die Produktionsmitarbeiter von Way of Will schon immer an die GMP-Standards gehalten haben, wird durch diese offizielle Zertifizierung die Glaubwürdigkeit der Marke gesteigert, weil sie einen international anerkannten Herstellungsstandard einhält. Unternehmen mit GMP-Zertifizierung wecken bei ihren Kunden größeres Vertrauen, weil die Produkte in Einklang mit den höchsten Herstellungsstandards produziert werden, um Produktsicherheit und Qualität zu gewährleisten.

Produktionsmitarbeiter und -betreuer wurden darin geschult, die Standardarbeitsverfahren und Gute Herstellungspraxis bei ihren jeweiligen Positionen und Verantwortlichkeiten innerhalb der Produktionsabteilung einzusetzen. Darunter:

- Anlagenhygieneprogramm

- Ausrüstungs- und Utensilienhygieneprogramm

- Produktspezifizierungsaufzeichnungen

- Proben und Tests zur Qualitätskontrolle

- Ausrüstungswartung

- Gute Hygienepraxis (z.B. sichere Handhabung von Materialien, um Kreuzkontamination zu vermeiden)

- Erhalt und Kontrolle von Materialien

- Gute Dokumentationspraxis

Wir freuen uns sehr, dass unser Produktionsteam dieses wichtige Training durchlaufen hat und wir der GMP-Zertifizierung einen Schritt näher gekommen sind, sagte Willie Tsang, Gründer und CEO von Way of Will. Bei dem erheblichen Wachstum - sowohl unseres Werks als auch der Online-Verkäufe -, das das Unternehmen in den vergangenen Monaten erfahren hat, ist es wichtig, dass wir noch härter daran arbeiten, mit dem Fortschritt mitzuhalten. Ich habe allergrößtes Vertrauen in unser Team, das von starken Führungskräften geleitet wird und hervorragend dafür ausgerüstet ist, alle von uns gesteckten Ziele zu erreichen. Wir werden unsere Mitarbeiter weiterhin unterstützen und ihnen die nötigen Ressourcen bereitstellen, um unser Team auf die nächsthöhere Ebene zu katapultieren.

ÜBER NEW WAVE HOLDINGS CORP.

New Wave Holdings Corp. (CSE: SPOR, FWB: 0XM2, OTCPK: TRMNF) ist ein sogenannter Investment-Emittent (Beteiligungsunternehmen), der sich vor allem auf den wachstumsstarken Nutrazeutika- und Psychedelikasektor sowie die Förderung adaptiver und progressiver Produkte und Therapien für die Gesundheit und Wellness konzentriert. New Wave hat über seine Tochtergesellschaften auch verschiedene Gesundheits- und Schönheitsprodukte in seinem Portfolio von nicht psychoaktiven Pflanzen und Pilzen. Das Unternehmen erweitert seinen Produktvertrieb durch vertikale Integration und betreibt als Anbieter von End-to-End-Lösungen ein Geschäftsmodell mit hohen Gewinnspannen.

Anleger, die mit New Wave Holdings in Verbindung treten möchten, können unter http://newwavecorp.com mehr über die Firma erfahren und mit dem Team Kontakt aufnehmen.

NÄHERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE ÜBER:

Willie Tsang

Interimistischer Chief Executive Officer

New Wave Holdings Corp.

willie@newwavecorp.com

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen in Bezug auf WAY OF WILL INC. wurden von WAY OF WILL INC. und/oder seinem Vertreter zur Verfügung gestellt und wurden vom Unternehmen nicht unabhängig überprüft. Das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit solcher Informationen.

Die Börsenaufsicht der CSE hat den Sachverhalt der Übernahme in keinster Weise geprüft und den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch missbilligt. Die CSE und ihr Marktregulierungsorgan (in den Statuten der CSE als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS FÜR ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen können zukunftsgerichtete Informationen darstellen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die geltende behördliche Genehmigung im Zusammenhang mit der Übernahme, dem Abschluss der Übernahme, der Ausweitung des Betriebs, der Größe und Qualität zukünftiger Turniere und Prognosen hinsichtlich der Teilnahme an zukünftigen Veranstaltungen. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig, wenn auch nicht immer, anhand der Verwendung von Begriffen wie z.B. davon ausgehen, planen, schätzen, erwarten, möglicherweise, werden, beabsichtigen, sollten und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen.

Zukunftsgerichtete Informationen sind mit bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren behaftet, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens können aus den folgenden Gründen wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden: Wettbewerbsfaktoren und Wettbewerb um Investmentgelegenheiten; Herausforderungen im Zusammenhang mit der Betriebstätigkeit auf internationalen Märkten; Risiken im Zusammenhang mit der Umsetzung von Transaktionen; Änderungen der strategischen Wachstumspläne des Unternehmens sowie andere Faktoren, die sich mehrheitlich der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf Grundlage der aktuellen Annahmen und möglichen Investment-Pipeline angemessen sind, es kann aber nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Sämtliche zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum aktuellen Zeitpunkt wider und können sich nach diesem Zeitpunkt ändern. Das Unternehmen betont ausdrücklich, dass es weder die Absicht noch die Verpflichtung hat, solche zukunftsgerichteten Informationen zu korrigieren oder zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57561

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57561&tr=1

