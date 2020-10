IRW-News: New Wave Holdings Corp.: New Wave: N2 Logics startet Website newbotanic.com

IRW-PRESS: New Wave Holdings Corp.



Toronto, 8. Oktober 2020. New Wave Holdings Corp. (CSE: SPOR, FWB: 0XM2, OTC: TRMND) (New Wave oder das Unternehmen), ein Investment-Emittent, der Kapital- und Unterstützungsdienstleistungen anbietet, gibt bekannt, dass N2 Logics, ein Unternehmen für digitales Marketing, eine neue E-Commerce-Website einführt. Das Unternehmen hat eine Absichtserklärung hinsichtlich des Erwerbs einer 50-Prozent-Beteiligung an N2 Logics unterzeichnet.

Newbotanic.com wird einen Marktplatz für alle Produkte von New Wave einrichten und eine Vielzahl an Produkten und Informationen in Form eines Blogs anbieten. Newbotanic.com wird einen Bereich mit verschiedenen Gesundheits- und Wellnessprodukten in allen Teilen der Welt beherbergen sowie neue und fortschrittliche Produkte und Dienstleistungen anbieten, wie etwa topische Balsame, die unterschiedliche Pilze und andere Inhaltsstoffe zur Bekämpfung von Entzündungen enthalten, Gesichtsreiniger, die starke pflanzliche Inhaltsstoffe und Brotfruchtblumenextrakt enthalten, sowie mehrere weitere Produkte, die nicht psychoaktive Pilze enthalten.

Die Website wird von N2 LogicsŽ Team für digitales Marketing rund um Joshua Neilly, einem preisgekrönten Experten für das Wachstum des E-Commerce, erstellt und erweitert. Er ist ein Gewinner des Ulster Bank Young Entrepreneur of the Year 2019 und ein Finalist für die landesweite Auszeichnung GBNIEA UK Young Entrepreneur of the Year. Außerdem umfasst das Team Branislav Nikolic, der seit zehn Jahren Experte für SEO und digitales Wachstum ist und an Projekten für UGGs und Speedo gearbeitet hat.

Das Team hat mehrere Websites von einer neuen Domäne mithilfe von Inhalten, SEO sowie anderen Inbound- und Sozialmarketing auf siebenstellige Verkaufszahlen erweitert. Wir sind zuversichtlich, dass sie dasselbe für die Marken von New Wave tun werden, während sie gleichzeitig Einblicke in potenzielle Übernahmen geben können. Das Technikerteam ist hervorragend qualifiziert, um Online-Plattformen für den Internethandel bei der bestmöglichen Steigerung ihrer Präsenz zu unterstützen und potenzielle Kunden mit Online-Kaufinteresse zu erreichen.

ÜBER NEW WAVE HOLDINGS CORP.

New Wave Holdings Corp. (CSE: SPOR, FWB: 0XM2, OTC: TRMND) ist ein sogenannter Investment-Emittent, der sich vor allem auf die wachstumsstarken Branchen für Psychedelika und E-Sport konzentriert. Im Bereich Psychedelika hat sich New Wave vor allem auf die Förderung von Forschungsarbeiten mit aktiven psychedelischen Wirkstoffen, die Entwicklung von Verbraucherprodukten mit Inhaltsstoffen funktioneller Pilze und auf die Entwicklung von geistigem Eigentum mit Schwerpunkt auf Psilocybin, LSD, MDMA und Ketaminderivaten zur Behandlung von neuropsychiatrischen Erkrankungen spezialisiert.

Investoren, die an einem Kontakt mit New Wave Holdings interessiert sind, können unter http://newwavecorp.com mehr über das Unternehmen erfahren und das Team kontaktieren.

