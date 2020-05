IRW-News: New Wave Holdings Corp.: New Wave Holdings sponsert gemeinnützige TheraPsil-Allianz und startet Projekt für den Zugang zu medizinischem Psilocybin für Kanadier in Palliativpflege

IRW-PRESS: New Wave Holdings Corp.: New Wave Holdings sponsert gemeinnützige TheraPsil-Allianz und startet Projekt für den Zugang zu medizinischem Psilocybin für Kanadier in Palliativpflege

Toronto, Ontario - 24. Mai 2020 - New Wave Holdings Corp. (CSE: SPOR, FWB: 0XM2, OTC: TRMND) (New Wave oder das Unternehmen) freut sich, TheraPsil zu sponsern, eine in British Columbia ansässige gemeinnützige Allianz (die TheraPsil-Allianz), die sich um den legalen Zugang zu Psilocybin für Kanadier mit einer Palliativdiagnose und psychischem Leiden bemüht.

TheraPsil hat seinen Hauptsitz in Victoria, British-Columbia und wurde 2019 gegründet. Die Mission von TheraPsil konzentriert sich auf vier Bereiche:

- Mitfühlender Zugang: Schaffung eines sicheren und legalen Zugangs zu einer mit Psychedelika unterstützten Therapie für Menschen mit medizinischen Bedürfnissen;

- Öffentlichkeitsarbeit: Förderung des Bewusstseins für die Vorzüge und Grenzen der mit Psychedelika unterstützten Therapie;

- Weiterbildung; Entwicklung von sicheren, einfachen und wirksamen Protokollen für qualifiziertes medizinisches Fachpersonal zur Durchführung einer mit Psilocybin unterstützten Therapie in Zusammenarbeit mit anderen aktiven Organisationen; und,

- Forschung: Erleichterung von Forschung und Evaluierung in Zusammenarbeit mit kanadischen und internationalen Partnern.





Kanadier in Palliativpflege, die zur Behandlung ihrer Schmerzen und Ängste am Lebensende legalen Zugang zu Psilocybin suchen, brauchen Hilfe. TheraPsil ist eine Organisation, die sich dafür einsetzt, unheilbar kranken Patienten diese Hilfe zu bieten, aber wir können dies nicht ohne die Hilfe anderer tun, die an unsere Mission glauben. Ich bin sehr dankbar für die Unterstützung von New Wave. Damit können wir noch mehr Zeit und Ressourcen in unser Projekt für den Zugang zu Psilocybin investieren, so dass diese Patienten ihr Recht auf eine rechtzeitige Behandlung mit Psilocybin bekommen, erklärte der Gründer von TheraPsil, Dr. Bruce Tobin.

Unser Team bei New Wave ist sehr optimistisch in Bezug auf das therapeutische Potenzial der psychedelischen Medizin, insbesondere für Patienten, die sich in einer erheblichen seelischen Notlage befinden oder am Ende ihres Lebens stehen. In diesem Bereich wird immer mehr Forschung betrieben und wir glauben, dass diese Behandlungen das Potenzial haben, sich eher früher als später durchzusetzen, sagte der Präsident von New Wave, Trumbull Fisher.

Informationen über das medizinische Team und das Programm von TheraPsil finden Sie unter www.therapsil.ca.

Über New Wave Holdings Corp.

New Wave Holdings Corp. (CSE: SPOR, FWB: 0XM2, OTC: TRMND) ist ein Investmentunternehmen, der sich auf die wachsenden Sektoren Psychedelika und Esport konzentriert.

Highlights des New-Wave-Portfolios:

- Anahit Therapeutics Ltd.: Im psychedelischen Sektor wird sich New Wave auf aktive psychedelische Verbindungen und funktionelle Pilzproduktlinien konzentrieren und ein IP-Portfolio entwickeln, das sich auf von Psilocybin, LSD, MDMA und Ketamin abgeleitete Behandlungen für neuropsychiatrische Erkrankungen konzentriert.

- Avatar One Esports Capital Corp - Ein Akquisitionsunternehmen für den e-Sportbereich: Avatar hat in Real Time Games Holdings Limited, dem Eigentümer und Betreiber von Luckbox, investiert. Luckbox ist eine e- Sport-Wettplattform (Investition mit Minderheitsbeteiligung mit einer Bewertung von $1 Million).

- Even Matchup Gaming: Ein Event-Unternehmen, das e-Sport durch über 80 jährliche Veranstaltungen der breiten Öffentlichkeit zugänglich macht (Minderheitsbeteiligung).

- PlayLine: Fantasy-Plattform für tägliche Sportwetten, die vom UFC-Mittelgewichtsweltmeister Michael Bisping zusammen mit dem zweifachen NBA-All-Star Roy Hibbert als Investor/Strategic Partnerships Manager gegründet wurde (Investition mit Minderheitsbeteiligung mit einer Bewertung von $4 Millionen).

- Talon Esports: Professioneller Betreiber von eSport-Teams in Asien, der eine unterstützende Plattform bietet, um seine Spieler bei Wettbewerben auf höchster Ebene um Triple-A-Spieltitel antreten zu lassen (Investition mit Minderheitsbeteiligung mit einer Bewertung von $4 Millionen).

- Thunderbolt CDG: Softwareanwendungs- und Technologieentwicklungsunternehmen, das Dienstleistungen für mehr als 40 Start-up-Unternehmen erbracht hat (hundertprozentige Tochtergesellschaft).

- Tiidal Gaming: Esport-Organisation, Besitzer und Betreiber von Kanadas führendem eSport-Team Lazarus, einem der erfolgreichsten Teams der Welt (Investition mit Minderheitsbeteiligung bei einem Wert von $8 Millionen).

Investoren, die an einem Kontakt mit New Wave Holdings interessiert sind, können unter http://newwavecorp.com mehr über das Unternehmen erfahren und das Team kontaktieren.

Medienvertreter, die an Interviews und weiteren Informationen interessiert sind, können sich unter brittany@exvera.com an Brittany Whitmore wenden.

NÄHERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE ÜBER:

Clayton Fisher

Interimistischer Chief Executive Officer

New Wave Holdings Corp.

E-Mail:- Info@newwavecorp.com

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemeldung stellen möglicherweise zukunftsgerichtete Informationen dar, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Expansion der Betriebstätigkeit. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig, wenn auch nicht immer, anhand der Verwendung von Begriffen wie z.B. davon ausgehen, planen, schätzen, erwarten, möglicherweise, werden, beabsichtigen, sollten und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Zukunftsgerichtete Informationen sind mit bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren behaftet, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens können aus den folgenden Gründen wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden: Wettbewerbsfaktoren und Wettbewerb um Investmentgelegenheiten; Herausforderungen im Zusammenhang mit der Betriebstätigkeit auf internationalen Märkten; Risiken im Zusammenhang mit der Umsetzung von Transaktionen; Änderungen der strategischen Wachstumspläne des Unternehmens sowie andere Faktoren, die sich mehrheitlich der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf Grundlage der aktuellen Annahmen und möglichen Investment-Pipeline angemessen sind, es kann aber nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Sämtliche zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum aktuellen Zeitpunkt wider und können sich nach diesem Zeitpunkt ändern. Das Unternehmen betont ausdrücklich, dass es weder die Absicht noch die Verpflichtung hat, solche zukunftsgerichteten Informationen zu korrigieren oder zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.

