IRW-News: New Wave Holdings Corp.: New Wave Holdings gratuliert TheraPsil zu seinem Erfolg, kanadischen Patienten den Zugang zu einer Psilocybin-Therapie im Rahmen der Palliativversorgung zu ermöglichen

: New Wave Holdings gratuliert TheraPsil zu seinem Erfolg, kanadischen Patienten den Zugang zu einer Psilocybin-Therapie im Rahmen der Palliativversorgung zu ermöglichen

TORONTO, 10. Dezember 2020 New Wave Holdings Corp. (das Unternehmen oder New Wave) (CSE: SPOR, FWB: 0XM2, OTCPK: TRMNF), ein Investment-Emittent, der Kapital und Unterstützungsleistungen zur Verfügung stellt, ist stolz darauf, der Firma TheraPsil zu ihren Leistungen gratulieren zu können. TheraPsil ist eine gemeinnützige Koalition, die sich dafür einsetzt, dass die kanadische Bevölkerung über das Special Access Programme (SAP) einen legalen Zugang zu einer Psilocybin-Therapie im Rahmen der Palliativversorgung erhält.

17 Experten des Gesundheitswesens, die mit TheraPsil, einer gemeinnützigen Interessengruppe für Patientenrechte, verbunden sind, haben von der nationalen Gesundheitsministerin Patty Hajdu die Zulassung für den Besitz und die Verwendung von Psilocybin in der Fachausbildung zum Psilocybin-Therapeuten erhalten. Zu den Experten des Gesundheitswesens, denen diese Zulassung zuerkannt wurde, zählen Psychologen, Psychiater, klinische Berater, Sozialarbeiter, Hausärzte und Krankenschwestern. Diese Zulassungen wurden über eine Ausnahmeregelung laut Abschnitt 56(1) des Canadian Drugs & Substances Act gewährt; die Entscheidung wurde gefällt, nachdem sich TheraPsil 166 Tage lang für einen entsprechenden Zugang eingesetzt hatte.

Quelle: https://therapsil.ca/17-canadian-healthcare-professionals-approved-to-use-psilocybin-for-professional-training/

New Wave ist stolz darauf, TheraPsil auf seiner Reise finanziell unterstützt zu haben, und gratuliert der Firma zum engagierten Einsatz ihres Teams sowie aller beteiligten Partnerunternehmen. Dies ist eine großartige Nachricht für alle Kanadier im ganzen Land und für die Branche weltweit. Wir freuen uns riesig, Teil dieser Entwicklung hin zu einer neuen, adaptiven und mitfühlenden Palliativversorgung zu sein, freut sich Dan Fox, CEO von New Wave.

TheraPsil hat seinen Hauptsitz in Victoria, British-Columbia und wurde 2019 gegründet. Die Mission von TheraPsil konzentriert sich auf vier Bereiche:

- Mitfühlender Zugang: Schaffung eines sicheren und legalen Zugangs zu einer mit Psychedelika unterstützten Therapie für Menschen mit medizinischen Bedürfnissen;

- Öffentlichkeitsarbeit: Förderung des Bewusstseins für die Vorzüge und Grenzen der mit Psychedelika unterstützten Therapie;

- Weiterbildung; Entwicklung von sicheren, einfachen und wirksamen Protokollen für qualifiziertes medizinisches Fachpersonal zur Durchführung einer mit Psilocybin unterstützten Therapie in Zusammenarbeit mit anderen aktiven Organisationen; und,

- Forschung: Erleichterung von Forschung und Evaluierung in Zusammenarbeit mit kanadischen und internationalen Partnern.

Unser Team von New Wave ist angesichts des therapeutischen Potenzials der psychedelischen Medizin und der Zukunftsperspektiven für die gesamte Branche begeistert und optimistisch. Vor allem für Patienten, die großes Leid ertragen müssen bzw. sich im Terminalstadium befinden, ist es ein Erfolg. Angesichts des sich kontinuierlich vollziehenden, proaktiven Wandels auf dem Gebiet der Psychedelika hoffen wir darauf, diesen Weg gemeinsam mit verschiedenen Partnern aus allen Teilbereichen der Branche gehen zu können, sagt Dan Fox, CEO von New Wave.

ÜBER NEW WAVE HOLDINGS CORP.

New Wave Holdings Corp. (CSE: SPOR, FWB: 0XM2, OTC: TRMND) ist ein sogenannter Investment-Emittent, der sich vor allem auf den wachstumsstarken Markt für Psychedelika und die Förderung adaptiver und progressiver Produkte und Therapien für die psychische Gesundheit konzentriert. Im Bereich Psychedelika hat sich New Wave vor allem auf die Förderung von Forschungsarbeiten mit aktiven psychedelischen Wirkstoffen, die Entwicklung von Verbraucherprodukten mit Inhaltsstoffen funktioneller Pilze und auf die Entwicklung von geistigem Eigentum mit Schwerpunkt auf Psilocybin, LSD, MDMA und Ketaminderivaten zur Behandlung von neuropsychiatrischen Erkrankungen spezialisiert. New Wave zählt zu seinem Portfolio von nicht psychoaktiven Pflanzen und Pilzen auch verschiedene Gesundheits- und Schönheitsprodukte. Das Unternehmen erweitert seinen Produktvertrieb durch vertikale Integration und betreibt als Anbieter von End-to-End-Lösungen ein Geschäftsmodell mit hohen Gewinnspannen.

Anleger, die mit New Wave Holdings in Verbindung treten möchten, können unter http://newwavecorp.com mehr über die Firma erfahren und mit dem Team Kontakt aufnehmen.

ÜBER THERAPSIL

TheraPsil ist eine gemeinnützige Koalition, die sich dafür einsetzt, medizinisch bedürftigen Kanadiern einen legalen, mitfühlenden Zugang (Compassionate Access) zu einer Psilocybin-Therapie zu verschaffen. TheraPsil unterstützt Patienten bei ihren Anträgen auf ministerielle Zulassung von Psilocybin zu medizinischen Zwecken und stellt eine Verbindung zwischen Patienten mit einer Zulassung und qualifizierten Ärzten und Therapeuten her, um eine psilocybingestützte therapeutische Behandlung möglich zu machen. TheraPsil setzt sich seit 2019 aktiv für den sogenannten Compassionate Access (Freigabe aus Barmherzigkeit) ein. Die Mission von TheraPsil basiert auf vier Grundpfeilern: Compassionate Access, Aufklärung der Öffentlichkeit, fachliche Schulung und Forschung.

Anleger, die mit TheraPsil in Verbindung treten möchten, können unter www.theraspsil.ca mehr über die Firma erfahren und mit dem Team Kontakt aufnehmen.

NÄHERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE ÜBER:

Daniel Fox

Chief Executive Officer

New Wave Holdings Corp.

dan@newwavecorp.com

Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen zu TheraPsil wurden von TheraPsil und/oder von dessen Agenten bereitgestellt. Das Unternehmen hat diese Informationen nicht von unabhängiger Seite prüfen lassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit solcher Informationen.

Die Börsenaufsicht der CSE hat den Sachverhalt der Übernahme in keinster Weise geprüft und den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch missbilligt. Die CSE und ihr Marktregulierungsorgan (in den Statuten der CSE als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS FÜR ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen können zukunftsgerichtete Informationen darstellen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die geltende behördliche Genehmigung im Zusammenhang mit der Übernahme, dem Abschluss der Übernahme, der Ausweitung des Betriebs, der Größe und Qualität zukünftiger Turniere und Prognosen hinsichtlich der Teilnahme an zukünftigen Veranstaltungen. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig, wenn auch nicht immer, anhand der Verwendung von Begriffen wie z.B. davon ausgehen, planen, schätzen, erwarten, möglicherweise, werden, beabsichtigen, sollten und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Zukunftsgerichtete Informationen sind mit bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren behaftet, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens können aus den folgenden Gründen wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden: Wettbewerbsfaktoren und Wettbewerb um Investmentgelegenheiten; Herausforderungen im Zusammenhang mit der Betriebstätigkeit auf internationalen Märkten; Risiken im Zusammenhang mit der Umsetzung von Transaktionen; Änderungen der strategischen Wachstumspläne des Unternehmens sowie andere Faktoren, die sich mehrheitlich der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf Grundlage der aktuellen Annahmen und möglichen Investment-Pipeline angemessen sind, es kann aber nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Sämtliche zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum aktuellen Zeitpunkt wider und können sich nach diesem Zeitpunkt ändern. Das Unternehmen betont ausdrücklich, dass es weder die Absicht noch die Verpflichtung hat, solche zukunftsgerichteten Informationen zu korrigieren oder zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54630

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54630&tr=1

