IRW-News: New Wave Holdings Corp.: New Wave: Bloom Botanics Ltd. bringt neue CBD-Produktlinie in Europa unter der Marke Newtriment auf den Markt

: New Wave: Bloom Botanics Ltd. bringt neue CBD-Produktlinie in Europa unter der Marke Newtriment auf den Markt

TORONTO, 1. Februar 2021 NEW WAVE HOLDINGS CORP. (das Unternehmen oder New Wave) (CSE: SPOR, FWB: 0XM2, OTCPK: TRMNF), ein Investment-Emittent, der Kapital- und Unterstützungsleistungen anbietet, hat bekannt gegeben, dass seine Tochter Bloom Botanics Ltd. im Februar 2021 die neue Newtriment CBD-Produktreihe zum Vertrieb über ihre europäische E-Commerce-Website herausbringen wird.

So natürlich wie die Erde, in dem es wächst - Erholung und Wohlbefinden mit 100 % reinem Newtriment CBD

Mit den zuverlässigen und transparenten CBD-Produkten von Newtriment wird Wohlbefinden neu definiert. Von der Saat bis zum Verkauf der Hanfprodukte wird das einfache Ziel verfolgt, all jene zu versorgen, die es am meisten brauchen, sagt New Wave Holdings CEO Daniel Fox.

Der Anbau des für die Newtriment-Linie bestimmten Hanfes erfolgt unter größter Sorgfalt, hin zu einem vollumfänglichen Produkt der höchsten Qualität. Unter der Sonne gewachsen, umweltfreundlich und völlig natürlich. Die Verbraucher von Newtriment kommen in den Genuss der natürlichen Nährstoffe der Pflanze, kombiniert mit natürlichen und organischen Produkten aus der ganzen Welt, die im Vereinigten Königreich zusammengestellt und abgefüllt werden.

Das Besondere an unseren Newtriment-Produkten: Sie sind absolut frei von THC. Die meisten nutrazeutischen CBD-Produkte enthalten unter 3 % THC; wir zahlen eine Prämie an unsere Produzenten, um zu gewährleisten, dass unsere Newtriment-Produkte absolut rein sind und die Kunden und Händler ansprechen, die sich eine 100-prozentig THC-freie Produkterfahrung wünschen.

Die Newtriment CBD-Öle werden in drei Geschmacksrichtungen erhältlich sein:

Mint - Frische und Energie für den Tag.

Orange - Spritzig-pikanter Zitrusgeschmack.

Original - Für die, die das Natürliche suchen: Original enthält keine weiteren Aromen und bietet den erdigen, tiefen Geschmack des Hanfes.

Die Newtriment Produkte werden in folgender Form angeboten:

Öle - Die klassischen Newtriment Hanföle werden mit umweltfreundlichen und nachhaltigen Methoden angebaut und gewonnen; jedes Öl ist absolut rein und voll wirksam.

Kapseln - Die CBD-Kapseln von Newtriment, herstellt aus für Vegetarier geeignetem Softgel und unserer Premium-CBD-Öl-Formel, sind leicht einzunehmen und zu dosieren.

Sprays - Für ein schnelles und wirksames CBD-Erlebnis ohne den natürlich-erdigen Hanfgeschmack. Die Aufnahme erfolgt am schnellsten, wenn man es unter die Zunge sprüht.

ÜBER NEW WAVE HOLDINGS CORP.

New Wave Holdings Corp. (CSE: SPOR, FWB: 0XM2, OTCPK: TRMNF) ist ein sogenannter Investment-Emittent, der sich vor allem auf den wachstumsstarken Nutrazeutika- und Psychedelikasektor sowie die Förderung adaptiver und progressiver Produkte und Therapien für die Gesundheit und Wellness konzentriert. Die Tochtergesellschaften von New Wave zählen zu ihrem Portfolio von nicht psychoaktiven Pflanzen und Pilzen auch verschiedene Gesundheits- und Schönheitsprodukte. Das Unternehmen erweitert seinen Produktvertrieb durch vertikale Integration und setzt als Anbieter von End-to-End-Lösungen ein Geschäftsmodell mit hohen Gewinnspannen ein.

Anleger, die mit New Wave Holdings in Verbindung treten möchten, können unter http://newwavecorp.com mehr über die Firma erfahren und mit dem Team Kontakt aufnehmen.

Über Bloom Botanics Ltd.

Bloom Botanics ist Europas größte E-Commerce-Website für CBD-Produkte; sie verwendet standardisierte Stärkegrade, ist über die Inhaltsstoffe der Produkte völlig transparent und vertreibt ausschließlich vertrauenswürdige, laborgetestete und 100-prozentig legale CBD-Marken. Bloom Botanics Ltd. ist ein Zusammenschluss von CBD-Experten und Nutzern mit umfassender Erfahrung in der Bereitstellung marktführender E-Commerce-Sites.

Unter http://bloombotanics.co.uk können interessierte Investoren mehr über Bloom Botanics erfahren und mit dem Team Kontakt aufnehmen.

