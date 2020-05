IRW-News: New Wave Esports Corp.: New Wave Esports unterzeichnet finale Vereinbarung mit Anahit Therapeutics Ltd.

IRW-PRESS: New Wave Esports Corp.



: New Wave Esports unterzeichnet finale Vereinbarung mit Anahit Therapeutics Ltd.

Toronto, 5. Mai 2020 - New Wave Esports Corp. (das Unternehmen oder New Wave) (CSE: NWES) gibt bekannt, dass das Unternehmen im Hinblick auf seine Beteiligung an Anahit Therapeutics Ltd. (das Ziel), einer Tochtergesellschaft von Anahit International Corp. (Anahit), am 4. Mai 2020 eine Aktientauschvereinbarung (die Vereinbarung) unterzeichnet hat. Mit der Beteiligung investiert das Unternehmens erstmals außerhalb der E-Sport-Branche.

Vor dem Abschluss der im Rahmen der Vereinbarung vorgesehenen Transaktion (die Transaktion) wird New Wave eine Zusammenlegung seiner Stammaktien durchführen. Dabei werden jeweils drei in Umlauf befindliche bestehende Stammaktien zu einer Stammaktie zusammengelegt (die Aktienzusammenlegung).

New Wave erwirbt 50 % der in Umlauf befindlichen Klasse-A-Aktien aus dem Aktienkapital des Ziels (die Klasse-A-Aktien) sowie 100 % der Klasse-B-Aktien aus dem Aktienkapital des Ziels ((die Klasse-B-Aktien). Als Gegenleistung werden 10.000.000 Stammaktien (nach Zusammenlegung) aus dem Aktienkapital von New Wave (die Zahlungsaktien) auf Anahit als Alleininhaber der von New Wave übernommenen Klasse-A-Aktien und 14.500.000 Zahlungsaktien auf die Inhaber der Klasse-B-Aktien übertragen. Die Klasse-B-Aktien werden nach Abschluss der Transaktion (der Abschluss) automatisch für nichtig erklärt. New Wave wird außerdem 500.000 Stammaktienkaufwarrants auf das Ziel übertragen, welche den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren nach dem Abschluss zum Kauf einer Aktie (nach Zusammenlegung) zum Preis von 0,10 Dollar berechtigen.

Bei Abschluss wird das Unternehmen dem Ziel ein unbesichertes zinsenloses Darlehen in Höhe von 350.000 Dollar gewähren, das dem Ziel bei der Geschäftsentwicklung helfen soll (das Darlehen). Darüber hinaus hat sich das Unternehmen verpflichtet, innerhalb von sechs Monaten nach dem Abschluss ein unbesichertes zinsenloses Darlehen zu gewähren, dessen Nennbetrag vom Käufer und von Anahit gemeinsam festgelegt wird (die Finanzierungsverpflichtung). Sollte New Wave nicht in der Lage sein, der Finanzierungsverpflichtung nachzukommen, besteht für Anahit die Möglichkeit, bis zu 7.000.000 der im Rahmen der Transaktion von New Wave erworbenen Klasse-A-Aktien zu einem Preis von 0,025 Dollar pro Aktie zu kaufen. Damit wird auf das Darlehen verzichtet.

Die Zahlungsaktien sind nach den geltenden Wertpapiergesetzen an keine gesetzliche Haltedauer gebunden.

Clayton Trumbull, interimistischer CEO von New Wave, erklärt: Wir sind von dieser Geschäftschance mit Anahit und von der Unterstützung, die wir erhalten haben, begeistert. Das Team von Anahit verfügt über einen großen Erfahrungsschatz und wir freuen uns schon sehr auf die Zusammenarbeit.

Darren Carrigan, COO von Anahit, fügt hinzu: Anahit freut sich außerordentlich, als einzigartig positioniertes jamaikanisches Unternehmen, das auf den Anbau, die Produktion und den Export von psilocybinhaltigen halluzinogenen bzw. funktionellen Pilzen spezialisiert ist, eine Kooperation mit der Firma New Wave eingehen zu können. Anahit ist derzeit Inhaber einer patentierten Hauptpflegemarke, die aus einem innovativen Inhaltsstoff, der Blüte des Brotfruchtbaums, hergestellt wird. Anahit kann es kaum erwarten, gemeinsam mit dem Team von New Wave neuartige Produkte für die topische Anwendung zu entwickeln, in denen auch funktionelle Pilze enthalten sind.

In Zusammenhang mit der Transaktion wird New Wave im Rahmen einer Privatplatzierung Stammaktien (nach Zusammenlegung) aus dem Aktienkapital von New Wave zum Preis von 0,10 Dollar pro Stammaktie (nach Zusammenlegung) begeben, um damit einen Gesamtbruttoerlös von bis zu 1.000.000 Dollar zu generieren (die Finanzierung).

Das Unternehmen hat im Rahmen der Finanzierung die Möglichkeit, Provisionen in Form von Finder's Fees im Einklang mit den geltenden Wertpapiergesetzen und den Statuten der Canadian Securities Exchange zu entrichten. Sämtliche Wertpapiere, die in Verbindung mit der Finanzierung ausgegeben werden, sind nach den geltenden Wertpapiergesetzen an eine gesetzliche Haltedauer von vier Monaten und einen Tag gebunden.

Nähere Informationen zum Ziel finden Sie in der Pressemeldung des Unternehmens vom 21. April 2020.

Über New Wave Esports Corp.

New Wave Esports (NWE) ist ein auf E-Sport und wettbewerbsorientierte Spiele spezialisiertes Unternehmen, das E-Sport-Organisationen, Teams, Sportverbände, Veranstaltungen, Plattformen, Tools und Technologieinnovatoren mit Kapital und Supportleistungen unterstützt.

Die Führungsteams von New Wave Esports haben ihren Sitz in Toronto, Ontario und Los Angeles, Kalifornien.

Nähere Informationen zum Unternehmen sowie Kontaktadressen finden Sie unter http://newwaveesports.com.

Highlights im Portfolio von New Wave Esports:

- Avatar One Esports Capital Corp.: Als E-Sport-Übernahmevehikel ist Avatar an der Firma Real Time Games Holdings Limited (Inhaber und Betreiber von Luckbox) beteiligt. Luckbox ist eine Plattform für E-Sport-Wetten (Minderheitsbeteiligung, mit 1 Million Dollar bewertet).

- Even Matchup Gaming: Eine Veranstaltungsfirma, die den E-Sport durch mehr als 80 jährliche Veranstaltungen einem breiten Publikum näherbringt (Minderheitsbeteiligung).

- PlayLine: Wettplattform für Fantasy-Sport, die unter anderem von UFC-Mittelgewichts-Champion Michael Bisping ins Leben gerufen wurde. Der zweimalige NBA-All-Star Roy Hibbert zeichnet als Manager für den Kontakt zu Investoren/strategische Partnerschaften verantwortlich (Minderheitsbeteiligung, mit 4 Millionen Dollar bewertet).

- Talon Esports: Professionelle E-Sport-Organisation in Asien, die eine Support-Plattform betreibt, auf der die Spieler auf höchster Ebene in AAA-Spielen um Titel kämpfen (Minderheitsbeteiligung, mit 4 Millionen Dollar bewertet).

- Thunderbolt CDG: Entwicklungsfirma für Software-Anwendungen und Technologien, die bereits mehr als 40 Startup-Unternehmen mit ihren Leistungen unterstützt hat (hundertprozentige Tochtergesellschaft).

- Tiidal Gaming: E-Sport-Organisation, die als Inhaber und Betreiber von Kanadas führendem E-Sport-Team Lazarus auftritt. Lazarus zählt zu den umsatzstärksten Teams der Welt (Minderheitsbeteiligung, mit 8 Million Dollar bewertet).

