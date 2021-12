IRW-News: New Placer Dome Gold Corp.: New Placer Dome Gold erhält Finanzierung für die Liegenschaft Bolo

IRW-PRESS: New Placer Dome Gold Corp.: New Placer Dome Gold erhält Finanzierung für die Liegenschaft Bolo

Pressemeldung - Vancouver, BC - 13. Dezember 2021: New Placer Dome Gold Corp. (TSXV: NGLD) (New Placer Dome oder das Unternehmen), freut sich, weiter zu seiner Pressemeldung vom 3. Dezember 2021, den Erhalt eines Darlehens von bis zu 840.000 USD (das Darlehen) in Form eines wandelbaren Schuldscheindarlehens vom 10. Dezember 2021 (die Wandelanleihe) von Copaur Minerals Inc. (Copaur) bekanntzugeben. Das Unternehmen wird die Einnahmen der Anleihe zur Finanzierung seiner andauernden Explorationsarbeiten in der Liegenschaft Bolo und um seine eingegangene Verpflichtung für die Arbeiten auf dem Konzessionsgebiet im Jahr 2021 zu erfüllen, verwenden.

Die Anleihe hat eine Laufzeit von einem Jahr und wird mit einem Zinssatz von 10 % p.a. verzinst, der monatlich berechnet und aufgezinst wird. Abhängig von der Genehmigung der TSX Venture Exchange ist die Anleihe in Einheiten von New Placer Dome (Einheiten) zu einem Preis von 0,08 CAD pro Einheit wandelbar: (i) als Option von Copaur jederzeit oder nach dem 31. Mai 2022 oder früher aufgrund bestimmter anderer Ereignisse; oder (ii) als Option des Unternehmens zum oder nach dem Fälligkeitsdatum der Anleihe. Jede Einheit wird aus einer Stammaktie von New Placer Dome und einem Warrant zum Kauf einer Stammaktie, ausübbar in eine Stammaktie von New Placer Dome zu einem Preis von 0,12 CAD pro Aktie für einen Zeitraum von 36 Monaten, bestehen. Copaur hat die Möglichkeit, die Rückzahlung des Darlehensbetrages zu beschleunigen, wenn bestimmte übliche Ausfallereignisse eintreten.

Die Wandelanleihe unterliegt einer Weiterverkaufsbeschränkung von vier Monaten und einem Tag, die am 11. April 2022 ausläuft, in Übereinstimmung mit den Richtlinien der TSX Venture Exchange und gültiger Gesetzgebung zu Wertpapieren. All unter den Bedingungen der Wandelanleihe ausgegebenen Wertpapiere werden ebenfalls einer Weiterverkaufsbeschränkung von vier Monaten und einem Tag unterliegen.

Über New Placer Dome Gold Corp.

New Placer Dome Gold Corp. ist ein Goldexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und Ausbau von Goldprojekten in Nevada spezialisiert hat. New Placer Domes Vorzeigeprojekt, das 90 km südlich der Mine Long Canyon (derzeit ein Produktionsbetrieb unter dem Newmont/Barrick Joint Venture, Nevada Gold Mines) gelegene Goldprojekt Kinsley Mountain, beherbergt eine Goldmineralisierung vom Typ Carlin, war früher ein Förderbetrieb mit Haufenlaugung und beinhaltet NI 43-101-konforme Ressourcen der angedeuteten Kategorie (4,95 Millionen Tonnen; 418.000 Unzen Gold mit 2,63 g/t Au) sowie der vermuteten Kategorie (2,44 Millionen Tonnen; 117.000 Unzen Gold mit durchschnittlich 1,51 g/t Au) Technischer Bericht für das Projekt Kinsley, Elko County, Nevada, U.S.A., vom 21. Juni 2021, gültig ab 5. Mai 2021, erstellt von Michael M. Gustin, Ph.D., CPG, und Gary L. Simmons, MMSA, der unter dem Emittentenprofil von New Placer Dome Gold Corp. auf SEDAR (www.sedar.com) eingereicht wurde.

. Das 90 km nordöstlich von Tonopah, Nevada gelegene Projekt Bolo ist ein weiteres Kernprojekt, das ebenfalls eine Goldmineralisierung vom Typ Carlin beherbergt. New Placer Dome besitzt auch 100 % des Troy Canyon Projekts, das 120 km südlich von Ely, Nevada, liegt. New Placer Dome wird von einem starken Management- und Technikteam geleitet, das aus Kapitalmarkt- und Bergbauprofis besteht, deren Ziel darin besteht, den Aktionärswert durch neue Mineralentdeckungen, langfristige Partnerschaften sowie die Weiterentwicklung von Explorationsprojekten in geopolitisch günstigen Rechtsprechungen zu maximieren.

Qualifizierter Sachverständiger

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Kristopher J. Raffle, P.Geo. (BC), Principal und Consultant von APEX Geoscience Ltd. aus Edmonton (Alberta), einem Director von New Placer Dome, in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects geprüft und genehmigt. Herr Raffle hat die offengelegten Daten verifiziert, was eine Überprüfung der Probenahme-, Analyse- und Testdaten beinhaltet, die den hierin enthaltenen Informationen und Meinungen zugrunde liegen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

New Placer Dome Gold Corp.

Max Sali, Chief Executive Officer & Director

Tel: 604 620 8406

Email: msali@newplacerdome.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulations Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, einschließlich der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (das "Gesetz von 1933") oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen (gemäß der Definition in Regulation S des Gesetzes von 1933) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Gesetz von 1933 und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Befreiung von diesen Registrierungsanforderungen vor.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, zu denen unter anderem der Zeitpunkt und der Erhalt der erforderlichen Börsen- und behördlichen Genehmigungen für die Wandelanleihe sowie andere Aussagen in Bezug auf die technischen, finanziellen und geschäftlichen Aussichten des Unternehmens und andere Angelegenheiten gehören können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Solche Aussagen und Informationen beruhen auf zahlreichen Annahmen hinsichtlich der gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsstrategien und des Umfelds, in dem das Unternehmen in Zukunft operieren wird, einschließlich des Metallpreises, der Fähigkeit, seine Ziele zu erreichen, der Tatsache, dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden, und der Tatsache, dass Finanzierungen bei Bedarf und zu angemessenen Bedingungen verfügbar sein werden. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, einschließlich jener, die im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com veröffentlicht wurden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, zählen unter anderem die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage, ungünstige Witterungsbedingungen, der Rückgang des Preises für Gold und andere Metalle, das Versäumnis, alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen einzuholen, Ausrüstungsausfälle, die Auswirkungen von Covid-19 oder anderen Viren und Krankheiten auf die Fähigkeit des Unternehmens, den operativen Betrieb, die Genehmigungen und Zulassungen aufrechtzuerhalten, das Versäumnis, die Akzeptanz in der Gemeinde aufrechtzuerhalten, Kostensteigerungen, Rechtsstreitigkeiten und das Versäumnis von Vertragspartnern, ihre vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

