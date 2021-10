IRW-News: Nevada Lithium Resources Inc.: Nevada Lithium Resources gibt Dual Listing an der Frankfurter Wertpapierbörse bekannt

IRW-PRESS: Nevada Lithium Resources Inc.



: Nevada Lithium Resources gibt Dual Listing an der Frankfurter Wertpapierbörse bekannt

Vancouver, B.C. - 21. Oktober 2021 - Nevada Lithium Resources Inc. (CSE:NVLH) (FWB:87K) (Nevada Lithium oder das Unternehmen), ein Mineralexplorations- und Entwicklungsunternehmen, dessen Hauptanlage das Lithium-Projekt Bonnie Claire ist, freut sich bekanntzugeben, dass die Unternehmensaktien zur Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) akzeptiert wurden, und der Handel am 15. Oktober 2021 unter dem Symbol 87K beginnt.

Die Stammaktien des Unternehmens sind jetzt sowohl an der kanadischen Börse als auch an der FWB notiert. Die FWB ist eine der führenden internationalen Aktienbörsen in Bezug auf Einkommen, Gewinn und Marktkapitalisierung und die größte deutsche Börse.

Unsere Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse ist ein aufregender Meilenstein für das Unternehmen. Es besteht bedeutende Nachfrage von europäischen Investoren nach Exploration und Entwicklungsgeschichten wie unserer, und wir freuen uns, dass es jetzt einfacher für diese Investoren sein wird, mit der Weiterentwicklung des Lithium-Projekts Bonnie Claire zur vorläufigen Machbarkeitsstudie an unserem Wachstum teilzunehmen, erläuterte Stephen Rentschler, CEO von Nevada Lithium.

Das Unternehmen beantragt auch die Handelsgenehmigung für seine Stammaktien am OTCQB Venture Market, einer Handelsplattform in den Vereinigten Staaten, die von der OTC Markets Group in New York betrieben wird. Der Handel der Unternehmensaktien an OTCQB hängt von der Akzeptanz eines Formulars 211 durch die FINRA, der Erfüllung der OTCQB-Qualifikationsanforderungen und der Genehmigung der OTCQB Markets Group ab. Das Unternehmen glaubt, dass der Handel an der OTCQB seine Sichtbarkeit in den US-Kapitalmärkten erhöhen wird, und wird weitere Informationen bekanntgeben, sobald der Handel der Stammaktien an der OTCQB beginnt.

Der OTCQB-Markt ist der wichtigste Markt für junge und sich entwickelnde Unternehmen, die US-Investoren eine hochqualitative Handels- und Informationserfahrung bieten wollen. Investoren können Level-2-Kurse in Echtzeit und Marktinformationen zu an der OTCQB notierten Unternehmen auf der OTC Markets-Website einsehen.

Abonnieren Sie Updates über Nevada Lithium Resources auf: https://www.nvlithium.com/

-##-

Über Nevada Lithium Resources Inc.

Nevada Lithium Resources Inc. ist ein Mineralexplorations- und Entwicklungsunternehmen, das sich mit der Generierung von Wertschöpfung für Aktionäre durch sein Hauptprojekt, das Lithium-Projekt Bonnie Claire in Nye County, Nevada, befasst. Nevada Lithium besitzt derzeit 20 % des Lithium-Projekts Bonnie Claire und hat die Option, bis zu 50 % des Projekts zu verdienen. Eine vor kurzem abgeschlossener NI 43-101 konformer Technischer Bericht mit vorläufiger Wirtschaftlichkeitsbewertung ergab eine attraktive Investitionsmetrik, und das Unternehmen entwickelt das Projekt weiter zur vorläufigen Machbarkeitsstudie. Erfahren Sie mehr unter: https://www.nvlithium.com/

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

"Kelvin Lee"

Kelvin Lee,

CFO und Director

Für Anfragen von Investoren oder weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: info@nvlithium.com

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: aarmijos@k2capital.ca

Finden Sie Nevada Lithium in den sozialen Medien: auf Instagram und Twitter

Der Inhalt dieser Pressemitteilung wurde durch keine Wertpapieraufsichtsbehörde weder genehmigt oder beanstandet.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren von Nabati in einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung (der "U.S. Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert. Dementsprechend dürfen die Wertpapiere nicht in den USA oder an US-Personen (gemäß der Definition in Regulation S des US-Wertpapiergesetzes) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem US-Wertpapiergesetz und den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen oder gemäß Ausnahmen von den Registrierungsanforderungen des US-Wertpapiergesetzes und der geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetze registriert.

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Die Verwendung der Worte "erwarten", "antizipieren", "fortsetzen", "schätzen", "anstreben", "können", "werden", "projizieren", "sollten", "glauben", "planen", "beabsichtigen" und ähnlicher Ausdrücke dient dazu, zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen zu identifizieren. Die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen beruhen auf bestimmten Erwartungen und Annahmen des Unternehmens. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen beruhen, angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen verlassen, da das Unternehmen keine Garantie dafür übernehmen kann, dass sie sich als richtig erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen über die allgemeinen Geschäftspläne des Unternehmens. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren und Risiken erheblich von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Faktoren, die solche zukunftsgerichteten Informationen wesentlich beeinflussen könnten, sind in den Risikofaktoren des endgültigen Prospekts und den diesem beigefügten Anhängen beschrieben, die auf dem Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar sind.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste der Faktoren nicht vollständig ist. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62172

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62172&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA64134L1085

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.