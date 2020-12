IRW-News: NeutriSci International Inc.: NeutriScis Vertragspartner Tabletz LLC informiert über Neuigkeiten zur Produkteinführung in Japan

IRW-PRESS: NeutriSci International Inc.



: NeutriScis Vertragspartner Tabletz LLC informiert über Neuigkeiten zur Produkteinführung in Japan

Vancouver, British Columbia - 14. Dezember 2020 - NeutriSci International Inc. (NeutriSci oder das Unternehmen) (TSX-V: NU, OTCQB: NRXCF, FRANKFURT: 1N9) - ein innovatives Technologieunternehmen, das Produkte für die Nutrazeutikabranche entwickelt - freut sich sehr, gemeinsam mit seinem Partner Tabletz LLC über die aktuellen Entwicklungen in Zusammenhang mit der Markteinführung der Marke TABLETZ in Japan zu berichten.

Im Namen der Marke Tabletz hat Masa Ikeda, CEO von Tabletz LLC, NeutriSci über die nachfolgenden Fortschritte in Zusammenhang mit der Marke Tabletz unterrichtet:

Ich möchte NeutriSci und seinen Board-Mitgliedern dafür danken, dass ich hier die Gelegenheit bekomme, die Aktionäre von NeutriSci über die aktuelle Situation zu informieren. Ich möchte mich zudem bei den beiden Teams von NeutriSci und Tabletz für ihr Engagement und ihre Verdienste um dieses Projekt bedanken. Ihr unermüdlicher Einsatz hat die Entwicklung einer faszinierenden Marke möglich gemacht und uns an einen Punkt gebracht, an dem wir nun bereit sind, unser Produkt den japanischen Konsumenten anzubieten.

Es ist uns bisher gelungen, im japanischen Markt die Grundlage für eine nachhaltige und langfristige Marktpräsenz zu schaffen. Wir sorgen mit unseren Marketing- und Social-Media-Kampagnen nicht nur für Aufmerksamkeit, sondern auch für eine entsprechende Aufklärung der Bevölkerung. Unsere Verpackung ist einzigartig, funktionell und sucht landesweit ihresgleichen. Ich kann ohne zu zögern sagen, dass es in ganz Japan nichts gibt, was mit Tabletz vergleichbar wäre. Damit sichern wir uns den deutlichen First Mover-Vorteil gegenüber einer möglichen Konkurrenz.

Masa Ikeda weiter: Die vergangenen Monate waren aufgrund der COVID-Pandemie eine große Herausforderung. Nichtsdestotrotz waren wir in der Lage, uns weiterzuentwickeln und eine faszinierende Chance für unsere beiden Unternehmen zu schaffen. Wir haben eine Verpackung kreiert, die entsprechenden Genehmigungen erhalten, Aufträge an Land gezogen und ein Netzwerk von Einzelhandelsgeschäften im Lebensmittel-, Drogerie- und Gemischtwarenhandel für den landesweiten Vertrieb unseres Produkts vorbereitet. Alles, was uns jetzt noch fehlt, ist die Zolltarifnummer, die jeden Tag erwartet wird. Dies ist der wichtige letzte Schritt in diesem Prozess. Wir sind das erste Unternehmen in Japan, das ein solches Produkt auf den Markt bringt. Unsere einzigartigen CBD-Tabs, mit der einzigartigen Formulierung und dem Verabreichungssystem, macht unser Produkt zu einer Klasse für sich - im wahrsten Sinne des Wortes. Das japanische Gesundheitsministerium hat das Zulassungsverfahren für den Import neuer Produkte für absehbare Zeit auf Eis gelegt und erteilt derzeit auch keine Zulassungen für neue CBD-Produkte für den japanischen Markt. Dies ist ein enormer Vorteil für uns, da wir diese First Mover-Chance mit einem Produkt maximieren können, das anders ist als die derzeit auf dem Markt erhältlichen Öle. Wir gehen davon aus, dass die kommenden Tage und Wochen für unsere beiden Unternehmen und ihre Aktionäre sowohl spannend als auch lohnend sein werden. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir aufgrund unseres Produktangebots, der Rückmeldungen von Konsumenten und Händlern sowie der umfangreichen Vorbestellungen zur meistverkauften Marke in Japan avancieren werden.

Nochmals vielen Dank und meine besten Wünsche für die bevorstehenden Feiertage!

Masa Ikeda, Tabletz LLC., CEO

Über NeutriSci International Inc.

NeutriSci ist auf die Innovation, Produktion und Formulierung von Nutrazeutika-Produkten spezialisiert. Das im Jahr 2009 gegründete Unternehmen NeutriSci konzentriert sich darauf, mit Bedarfsartikelläden, Drogeriemärkten, Läden für Massenartikel und Supermärkten nachhaltige Vertriebsmodelle für neuenergy aufzubauen. Neuenergy ist das vom Unternehmen entwickelte natürliche Energie- und Nahrungsergänzungsmittel, das auf der wohltuenden Wirkung von Heidelbeeren basiert. Nähere Informationen finden Sie unter www.neutrisci.com.

Für das Board of Directors von

NEUTRISCI INTERNATIONAL INC.

Glen Rehman

CEO

Tel: (403) 264-6320

Anlegerkontakt:investors@neutrisci.com

