IRW-News: NeutriSci International Inc.: NeutriSci stellt Unternehmensupdate bereit

IRW-PRESS: NeutriSci International Inc.



: NeutriSci stellt Unternehmensupdate bereit

Japanischer Partner von NeutriSci richtet am 8./9. Oktober große Soft Launch-VIP-Veranstaltungen aus

VANCOUVER, BC / 28. September 2020 / NeutriSci International Inc. (NeutriSci oder das Unternehmen) (TSX-V:NU)(OTCQB:NRXCF)(FRANKFURT:1N9) - ein innovatives Technologieunternehmen, das Produkte für die Nutrazeutikabranche entwickelt - freut sich, gemeinsam mit seinem Produktionspartner Cryopharm über aktuelle Geschäftsentwicklungen zu berichten.

Japan

Bei kürzlichen Treffen zwischen Tabletz LLC, NeutriSci und einer Delegation aus Japan in Los Angeles (USA) wurde angekündigt, dass die neuen Produkte im Rahmen eines Soft Launch bei VIP-Veranstaltungen für geladene Gäste am 8. und 9. Oktober in Japan präsentiert werden. Eingeladen werden 3.000 Gäste, zu denen Würdenträger, Prominente, wichtige Vertreter der Geschäftswelt und Medien sowie Geschäftspartner gehören. Tabletz LLC geht davon aus, dass seine Website und seine Social-Media-Präsenz vor dem Soft Launch in zwei Wochen starten werden.

Die endgültigen Arbeitsproben des Sticks mit 7 Tabs für das japanische Produkt wurden fertiggestellt und bereits von Tabletz LLC genehmigt. Die ersten Produktionsphasen - Verpackungsentwicklung, Druck, Inhaltsstoff- und Rezeptformulierung, Beschaffung der Rohmaterialien sowie Einholung der Genehmigungen durch die Regierung sowie das Gesundheitsministerium - sind ebenfalls abgeschlossen. Die beiden Unternehmen gehen nun in die nächste Entwicklungsphase über: Bestellungen, Herstellung und Logistik.

Kalifornien

Die endgültigen Tests der Cryopharm-Produktlinie, die Marbl Melts, Kali Juice, KushTabs und ZenSticks umfasst, sind abgeschlossen. Diese Chargen sind nun für den Verkauf bereit. Es wurden mehrere Labortests, darunter Quarantänetests, zur Erfüllung der behördlichen Anforderungen des Bundesstaates Kalifornien sowie interne Tests zum Nachweis der Genauigkeit und präzisen Dosierung der einzelnen Produkte durchgeführt.

Nachdem die Tests der Produktlinie nun abgeschlossen sind und die Einschränkungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie nun reduziert wurden, kann nun die vollständige Produktion dieser Linie hochgefahren werden, wonach die Produkte in kalifornischen Verkaufsstellen (dispensaries) verkauft werden können.

Produktbestellungen werden derzeit entgegengenommen und die Produkte werden in der ersten Oktoberwoche zum Verkauf bereitstehen. Alle Marken nutzen bei der Herstellung der Produkte das geistige Eigentum und die Technologie von NeutriSci sowie seine eigens entwickelten Inhaltsstoffe zur Herstellung der Produkte.

Glen Rehman, CEO von NeutriSci, erklärte: Wir haben in den vergangenen Wochen viele Fortschritte gemacht und stehen nun kurz vor der Realisierung von Umsätzen in Kalifornien und Japan. Wir freuen uns, dass wir alle in der Vergangenheit aufgetretenen Verzögerungen abgearbeitet haben und sehen nun einer Zukunft mit bedeutenden Umsätzen in Kalifornien und Japan entgegen. Wir wünschen unserem Partner Cryopharm alles Gute bei der Realisierung der ersten Umsätze in Kalifornien sowie unseren Partnern in Japan viel Erfolg bei ihrem Soft Launch. Wir gehen fest davon aus, bis Mitte Oktober 2020 einen ersten Großauftrag aus Japan zu erhalten.

NeutriSci freut sich zudem bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung (die Platzierung) erfolgreich abgeschlossen und damit einen Bruttoerlös von 381.400,08 CAD erzielt hat.

Diese Platzierung umfasste 3.178.334 Einheiten (die Einheiten) des Unternehmens zum Preis von 0,12 CAD pro Einheit. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem halben Stammaktienkaufoptionsschein. Jeder ganze Optionsschein berechtigt den Inhaber bis zum 28. März 2022 zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie des Unternehmens zum Preis von je 0,18 CAD. Das Unternehmen hat in Verbindung mit der Platzierung eine Vermittlungsprovision in Höhe von 576 CAD gezahlt. Alle im Rahmen dieser Tranche der Privatplatzierung ausgegebenen Wertpapiere sind an eine Haltefrist gebunden, die am 29. Januar 2021 abläuft.

NeutriSci verwendet den Nettoerlös aus der Platzierung zur Bestellung neuer Maschinen, zur Finanzierung von Produktionsläufen in Verbindung mit der Produkteinführung in Japan und für allgemeine Betriebskapitalzwecke, um die Kapazitäten zur Herstellung seiner Produkte stark zu erhöhen und Engpässe bei den Produktionsläufen zu verhindern.

Über NeutriSci International Inc.

NeutriSci ist auf die Innovation, Produktion und Formulierung von Nutrazeutika-Produkten spezialisiert. Das im Jahr 2009 gegründete Unternehmen NeutriSci konzentriert sich darauf, mit Bedarfsartikelläden, Drogeriemärkten, Läden für Massenartikel und Supermärkten nachhaltige Vertriebsmodelle für neuenergy aufzubauen.

neuenergy ist das vom Unternehmen entwickelte natürliche Energie- und Nahrungsergänzungsmittel, das auf der wohltuenden Wirkung von Heidelbeeren basiert. Für weiterführende Informationen besuchen Sie bitte die Webseite www.neutrisci.com.

Für das Board of Directors von

NEUTRISCI INTERNATIONAL INC.

Glen Rehman

President und CEO

Tel: (403) 264-6320

Investorenkontakt: investors@neutrisci.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die Risiken und Ungewissheiten unterworfen sind. Sämtliche Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind die Aussagen nicht als Garantien zukünftiger Leistungen zu verstehen. Die eigentlichen Ergebnisse oder Entwicklungen könnten wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem die Marktpreise, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Es gibt keine Gewissheit, dass sich solche Aussagen als richtig herausstellen werden. Den Lesern wird deshalb empfohlen, solche Ungewissheiten nur nach ihren eigenen Maßstäben zu bewerten. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer dies ist in den geltenden Gesetzen vorgeschrieben.

Die Aussagen in dieser Pressemitteilung wurden von der US Food & Drug Administration nicht bewertet. Produkte und Wirkstoffe sind nicht für die Diagnose, Behandlung, Heilung oder Prävention von Erkrankungen bestimmt.

QUELLE: NeutriSci International Inc.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=53591

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=53591&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA64129Y1079

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.