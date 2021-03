IRW-News: NeutriSci International Inc.: NeutriSci nimmt neue hochmoderne Produktions- und Forschungsanlage in Las Vegas, Nevada, USA, in Betrieb

IRW-PRESS: NeutriSci International Inc.



: NeutriSci nimmt neue hochmoderne Produktions- und Forschungsanlage in Las Vegas, Nevada, USA, in Betrieb

Vancouver, British Columbia - 18. März 2021 - NeutriSci International Inc. (NeutriSci oder das Unternehmen) (TSX-V: NU, OTCQB: NRXCF, FRANKFURT: 1N9), ein innovatives Technologieunternehmen, das Produkte für die Nutrazeutika-Branche entwickelt, freut sich, die Fertigstellung seiner neuen Produktions- und Forschungsanlage in Las Vegas, Nevada, bekannt zu geben.

Die Produktionslinie und das Labor (die "NeutriSci-Anlage") wurden innerhalb der Produktionsstätte von NeutriScis Produktionspartner errichtet und sind für die Entwicklung, Formulierung, Produktion, Tablettierung und den Vertrieb einzigartiger Produkte unter Verwendung von NeutriScis geistigem Eigentum, Technologien und Inhaltsstoffen konzipiert und vorgesehen.

Die NeutriSci-Anlage verfügt über mehr als 8.000 Quadratfuß (rund 743 Quadratmeter) für die Herstellung einzigartiger und neuartiger Produkte. Zusätzlich zu dem trockenen Klima von Las Vegas, welches für den Produktionsprozess förderlich ist, gibt es ausreichend Arbeitskräfte, niedrige Stundenlöhne und eine wettbewerbsfähige logistische Infrastruktur für den Transport, was dem Unternehmen Kosteneinsparungen und Vorteile bietet.

Die NeutriSci-Anlage hat eine aktuelle Produktionskapazität von 140.000 Tabletten pro 8-Stunden-Schicht, was nur rund 35 Prozent des potenziellen Produktionsvolumens darstellt. Diese Produktionskapazität ermöglicht es NeutriSci strategische Partnerbeziehungen zu verfolgen, die zu Co-Branding- und Private-Label-Gelegenheiten führen. Diese Anlage wird auch zur Herstellung der TABLETZ-Produktlinie genutzt, die ab dem nächsten Quartal nach Japan ausgeliefert wird. Darüber hinaus wird die Anlage für die Entwicklung und Herstellung von Produkten für andere Länder in Südamerika, Europa und Australien genutzt.

Glen Rehman, CEO von NeutriSci, sagte: Es war eine langfristige strategische Entscheidung, diese Produktions- und Forschungsanlage in die Realität umzusetzen, und wir freuen uns, dass sie in so kurzer Zeit fertiggestellt wurde, insbesondere angesichts der Schwierigkeiten bezüglich COVID-19. Die Hauptgründe für eine eigene Produktions- und Forschungseinrichtung sind:

1) ermöglicht dem Unternehmen, sein geistiges Eigentum und den patentierten Herstellungsprozess zu schützen;

2) Formulierung neuer Produkte kann nun viel effizienter durchgeführt werden;

3) mit den neu erworbenen Maschinen und Verarbeitungsanlagen ist NeutriSci nun in der Lage, neuen Kunden auf der ganzen Welt Full-Service-Auftragsfertigungsdienste anzubieten;

4) höhere Margen durch reduziertes Outsourcing;

5) NeutriSci ist nun in der Lage, mit der erhöhten Produktionskapazität mehrere Kunden gleichzeitig zu bedienen.

Wir freuen uns sehr, dass die Forschungs- und Entwicklungskapazitäten, die diese Anlage bietet, es uns ermöglichen werden, neue Produktlinien zu entwickeln und neue umsatzsteigernde Geschäftsmöglichkeiten zu verfolgen", fügte Glen Rehman hinzu.

Über NeutriSci International Inc.

NeutriSci ist auf die Innovation, Produktion und Formulierung von Nutrazeutika-Produkten spezialisiert. Das im Jahr 2009 gegründete Unternehmen NeutriSci baut nachhaltige Verkaufsmodelle mit Bedarfsartikelläden, Drogeriemärkten, Läden für Massenartikel und Supermärkten für seine Produkte auf und bietet Co-Branding- sowie Private Label-Möglichkeiten sowie Auftragsfertigungsdienstleistungen an. Nähere Informationen finden Sie unter www.neutrisci.com.

Für das Board of Directors von

NEUTRISCI INTERNATIONAL INC.

Glen Rehman

CEO

Tel: (403) 264-6320

Investorenkontakt: investors@neutrisci.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die Risiken und Ungewissheiten unterworfen sind. Sämtliche Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind die Aussagen nicht als Garantien zukünftiger Leistungen zu verstehen. Die eigentlichen Ergebnisse oder Entwicklungen könnten wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem die Marktpreise, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Es gibt keine Gewissheit, dass sich solche Aussagen als richtig herausstellen werden. Den Lesern wird deshalb empfohlen, solche Ungewissheiten nur nach ihren eigenen Maßstäben zu bewerten. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer dies ist in den geltenden Gesetzen vorgeschrieben.

Die Aussagen in dieser Pressemitteilung wurden von der US Food & Drug Administration nicht bewertet. Produkte und Wirkstoffe sind nicht für die Diagnose, Behandlung, Heilung oder Prävention von Erkrankungen bestimmt.

