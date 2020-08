IRW-News: NeutriSci International Inc.: NeutriSci erhält vom japanischen Gesundheitsministerium die finale Produktzulassung

IRW-PRESS: NeutriSci International Inc.



: NeutriSci erhält vom japanischen Gesundheitsministerium die finale Produktzulassung

Vancouver, British Columbia - 4. August 2020 - NeutriSci International Inc. (NeutriSci oder das Unternehmen) (TSX-V: NU, OTCQB: NRXCF, FRANKFURT: 1N9), ein innovatives Technologieunternehmen, das Produkte für die Nutrazeutikabranche entwickelt, freut sich sehr, über die aktuellen Entwicklungen in Zusammenhang mit seinem Einstieg in den vielversprechenden japanischen CBD-Markt zu berichten.

Das japanische Gesundheitsministerium hat nun das von NeutriSci lizenzierte Produkt mit sofortiger Wirkung für den Verkauf und Vertrieb in Japan zugelassen. In dieser neuen CBD-Produktlinie, die ein breites Spektrum der Pflanze abbildet und von der Firma Tabletz LLC auf den Markt gebracht wird, stecken NeutriScis geistiges Eigentum, Technologie und Inhaltsstoffe. Der Produktmix von Tabletz LLC wird anfänglich aus rasch löslichen, sublingualen CBD-Tabs in drei Geschmacksrichtungen bestehen.

Glen Rehman, CEO von NeutriSci, sagt: Die Genehmigung unseres geistigen Eigentums, unserer Technologie und Inhaltsstoffe durch das japanischen Gesundheitsministerium ist ein enormer Erfolg für uns und unseren Partner Tabletz LLC. Die Zulassung seitens des japanischen Gesundheitsministeriums bestätigt die Wirksamkeit und Präzision unseres geistigen Eigentums sowie unserer Technologie. Das japanische Gesundheitsministerium erhält jedes Jahr zehntausende Anträge von Firmen aus aller Welt, die versuchen, im vielversprechenden japanischen Markt Fuß zu fassen. Es gibt ein äußerst strenges Verfahren, welches das Produkt und alle mit dem Produkt verbundenen Parteien durchlaufen müssen, um die strenge Prüfung durch das Gesundheitsministerium erfolgreich zu bestehen. Nur sehr wenige Auserwählte erfüllen die Kriterien für die Zulassung. Der Erhalt der Zulassung einer so angesehenen, strengen und genauen Organisation zeugt von der Präzision unserer Prozesse, der Stabilität unserer Partnerschaften und der Qualität unseres Produkts. Dies ist eine fantastische Leistung!

Wir verfügen über ein Spitzenprodukt, das als erstes seiner Art den japanischen Markt erobern wird. Wir haben jetzt einen erheblichen Vorsprung gegenüber allen Konkurrenten und mit unseren bestehenden Partnerschaften ein ausgeprägtes Verständnis für einen Markt, der ein enormes Potenzial aufweist, wie durch Marktforschung und Verbraucherstichproben nachgewiesen wurde. Die Erstmusterbestellung wurde per Luftfracht nach Japan transportiert und unser Partner hat sein engagiertes Verkaufs- und Marketingteam bereits angewiesen, entsprechende Vorbereitungen im Hinblick auf eine groß angelegte Markteinführung dieser Produkte im Oktober 2020 zu treffen. Wir freuen uns auf die offizielle Markenvorstellung, die Website und die Präsentation auf Social-Media-Plattformen in den kommenden Tagen. Dies ist eine großartige Gelegenheit für unsere Partnerschaft und für die Zukunft, fügt Herr Rehman hinzu.

Über NeutriSci International Inc.

NeutriSci ist auf die Innovation, Produktion und Formulierung von Nutrazeutika-Produkten spezialisiert. Das im Jahr 2009 gegründete Unternehmen NeutriSci widmet sich der Entwicklung von nachhaltigen Vertriebsmodellen für den Verkauf seiner Produkte in Bedarfsartikelläden, Drogeriemärkten, Läden für Massenartikel und Supermärkten. Nähere Informationen finden Sie unter www.neutrisci.com.

Für das Board of Directors von

NEUTRISCI INTERNATIONAL INC.

Glen Rehman

CEO

Tel: (403) 264-6320

Anlegerkontakt:investors@neutrisci.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die Risiken und Ungewissheiten unterworfen sind. Sämtliche Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind die Aussagen nicht als Garantien zukünftiger Leistungen zu verstehen. Die eigentlichen Ergebnisse oder Entwicklungen könnten wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem die Marktpreise, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Es gibt keine Gewissheit, dass sich solche Aussagen als richtig herausstellen werden. Den Lesern wird deshalb empfohlen, solche Ungewissheiten nur nach ihren eigenen Maßstäben zu bewerten. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer dies ist in den geltenden Gesetzen vorgeschrieben.

Die Aussagen in dieser Pressemitteilung wurden von der US Food & Drug Administration nicht bewertet. Produkte und Wirkstoffe sind nicht für die Diagnose, Behandlung, Heilung oder Prävention von Erkrankungen bestimmt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

