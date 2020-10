IRW-News: NeutriSci International Inc.: NeutriSci betritt mit dem US-Bundesstaat Washington den Markt mit den zweithöchsten Cannabis-Umsätzen weltweit

IRW-PRESS: NeutriSci International Inc.



: NeutriSci betritt mit dem US-Bundesstaat Washington den Markt mit den zweithöchsten Cannabis-Umsätzen weltweit

Vancouver (British Columbia), 15. Oktober 2020 - NeutriSci International Inc. (TSX-V: NU, OTCQB: NRXCF, Frankfurt: 1N9) (NeutriSci oder das Unternehmen, ein innovatives Technologieunternehmen, welches Produkte für die nutrazeutische Industrie entwickelt, freut sich sehr bekannt zu geben, dass sein US-amerikanischer Fertigungs- und Vertriebspartner, Cryopharm Corp. (Cryopharm), mit dem Vertrieb der CBD- und THC-Produkte von NeutriSci und Cryopharm im US-Bundesstaat Washington beginnen wird.

Nach dem erfolgreichen Verkaufsstart in Kalifornien wird die gesamte Cryopharm-Produktlinie, die auf den Inhaltsstoffen und der Technologie von NeutriSci basiert, ab Dezember 2020 in über 400 Verkaufsstellen im US-Bundesstaat Washington eingeführt. Sie umfasst Marbl Melts, Kali Juice sowie Kushtabs und Zenstix.

Die schnell löslichen Produkte Zenstix und Kushtabs von NeutriSci wirken gegenüber anderen Cannabis-Esswaren schneller und weisen eine starke höchstzulässige Dosis von zehn Milligramm auf. Jeder Stick enthält sechs Tabs in einer kindersicheren Verpackung. Dieses kalorien- und zuckerfreie Produkt gibt es in drei Geschmacksrichtungen (Zitronen-Limette, geeister Granatapfel und Himbeer-Limonade).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53830/NU_WSH_Oct 5_FINAL-KB_de-KBPRcom.001.jpeg

Marbl Melts von Cryopharm ist das erste mit Cannabis angereicherte Produkt der Branche: geschmackvolle, mikrodosierte, schnell im Mund lösliche Tabs, die mit THC und CBD angereichert sind. Die wesentlichen Inhaltsstoffe von NeutriSci bilden die Basis von Marbl Melts, die eine klinisch getestete Dosierung enthalten, die innerhalb von nur zwölf Minuten wirkt - im Vergleich zu traditionellen Cannabinoid-Infusionsmethoden, die oft falsche Dosierungen aufweisen und bis zu 120 Minuten benötigen, bis die Wirkung einsetzt. Marbl Melts sind in mehreren einzigartigen Angeboten erhältlich, die für spezifische Anwendungen wie Schlaf, Energie oder Entspannung konzipiert wurden.

Kali Juice ist eine köstliche, mit Cannabis angereicherte Getränkemischung mit null Zucker und null Kalorien für den gesundheitsbewussten geselligen Menschen. Es ist in drei verschiedenen Geschmacksrichtungen erhältlich, um das Erlebnis eines Club-Hotspots mit einer geheimen After-Hour-Party zu verbinden.

Washington ist ein US-Bundesstaat an der Pazifikküste, der im Norden an Kanada, im Westen an den Pazifischen Ozean, im Süden an Oregon und im Osten an Idaho grenzt. Es ist nach Kalifornien und Hawaii an dritter Position der am dichtesten besiedelten Bundesstaaten im Westen der USA. Der Bundesstaat zählt 7,6 Millionen Einwohner und wächst stärker als der nationale Durchschnitt. Seattle ist mit 3,98 Millionen Einwohnern die größte Stadt des Bundesstaates Washington und die 15. größte Stadt in den USA.

Im Bundesstaat Washington darf jeder über 21 Jahren Marihuana zur Freizeitanwendung erwerben und bis zu einer Unze Marihuana, sieben Gramm an Konzentraten, 16 Unzen an Esswaren oder 72 Unzen flüssiges Cannabisprodukt besitzen. Der Bundesstaat Washington hat in den vergangenen fünf Jahren ein exponentielles Wachstum des Bruttoumsatzes mit Cannabisprodukten verzeichnet, beginnend im Jahr 2014 mit einem explosionsartigen Anstieg der Umsätze von 31,0 Millionen USD auf über 1,0 Milliarden USD im Jahr 2019.

Glen Rehman, CEO of NeutriSci, sagte: Der Bundesstaat Washington ist mit einem Jahresumsatz von über einer Milliarde USD weltweit an zweiter Position bei Umsätzen im Markt für Cannabis zur Freizeitanwendung. Dieses Abkommen bietet NeutriSci und unseren Partnern eine außergewöhnliche Chance, unser Netzwerk und die Präsenz unserer Marken auf dem US-amerikanischen Markt zu erweitern. Die Möglichkeit, sich den Vertrieb und den Verkauf im Bundesstaat Washington zu sichern, wird auch das Tor für eine weitere Expansion in andere US-Bundesstaaten wie Nevada, Oklahoma und Michigan öffnen. Wir freuen uns darauf, die Marken in den kommenden Monaten auf so viele US-Bundesstaaten wie möglich zu erweitern.

Quelle: https://data.lcb.wa.gov/stories/s/WSLCB-Marijuana-Dashboard/hbnp-ia6v/

Über NeutriSci International Inc.

NeutriSci ist auf die Innovation, Produktion und Formulierung von Nutrazeutika-Produkten spezialisiert. Das im Jahr 2009 gegründete Unternehmen NeutriSci konzentriert sich darauf, mit Bedarfsartikelläden, Drogeriemärkten, Läden für Massenartikel und Supermärkten nachhaltige Vertriebsmodelle für neuenergy aufzubauen.

neuenergy ist das vom Unternehmen entwickelte natürliche Energie- und Nahrungsergänzungsmittel, das auf der wohltuenden Wirkung von Heidelbeeren basiert. Für weiterführende Informationen besuchen Sie bitte die Webseite www.neutrisci.com.

Für das Board of Directors von

NEUTRISCI INTERNATIONAL INC.

Glen Rehman

CEO

Tel: (403) 264-6320

Investorenkontakt: investors@neutrisci.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die Risiken und Ungewissheiten unterworfen sind. Sämtliche Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind die Aussagen nicht als Garantien zukünftiger Leistungen zu verstehen. Die eigentlichen Ergebnisse oder Entwicklungen könnten wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem die Marktpreise, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Es gibt keine Gewissheit, dass sich solche Aussagen als richtig herausstellen werden. Den Lesern wird deshalb empfohlen, solche Ungewissheiten nur nach ihren eigenen Maßstäben zu bewerten. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer dies ist in den geltenden Gesetzen vorgeschrieben.

Die Aussagen in dieser Pressemitteilung wurden von der US Food & Drug Administration nicht bewertet. Produkte und Wirkstoffe sind nicht für die Diagnose, Behandlung, Heilung oder Prävention von Erkrankungen bestimmt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=53830

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=53830&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA64129Y1079

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.