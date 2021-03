IRW-News: NeutriSci International Inc.: NeutriSci: Tabletz LLC. erhält HS-Zollklassifizierung in Japan

IRW-PRESS: NeutriSci International Inc.



: NeutriSci: Tabletz LLC. erhält HS-Zollklassifizierung in Japan

Vancouver, British Columbia - 8. März 2021 - NeutriSci International Inc. (NeutriSci oder das Unternehmen) (TSX-V: NU, OTCQB: NRXCF, FRANKFURT: 1N9), ein innovatives Technologieunternehmen, das Produkte für die Nutrazeutikabranche entwickelt, freut sich sehr gemeinsam mit seinem Partner Tabletz LLC. bekannt zu geben, dass Tabletz LLC. die notwendige Genehmigung und Klassifizierung für eine Zolltarifnummer (HS Code) im Hinblick auf das TABLETZ-Produkt vom japanischen Zoll erhalten hat. Die Einstufung ist in der Kategorie Süßwaren mit HS-Codenummer 2106.90.299 erfolgt.

HS-Codes (Codes im Harmonisiertes System zur Zollklassifizierung) sind Zolltarifnummern, die weltweit im Exportprozess von Waren verwendet werden. Das Harmonisierte System ist eine standardisierte numerische Methode zur Klassifizierung gehandelter Produkte. Es wird von Zollbehörden weltweit zur Identifizierung von Produkten und Bestimmung von Zollgebühren und Steuern sowie für statistische Zwecke verwendet. Mit der erfolgten Genehmigung und Klassifizierung ist der Weg für Tabletz frei, seine Produktlinie nach Japan zu importieren.

Diese Produktlinie beinhaltet TABLETZ-Sticks in Packungsgrößen zu 3 oder 7 Tabs. Das Unternehmen wird jede der drei Geschmacksrichtungen - Zitrone, Beeren und Minze - liefern. Beide Unternehmen haben zudem das Design für eine Großflasche von TABLETZ fertiggestellt. Diese Artikeleinheit besteht aus einer Flasche mit 35 Tabs (500 mg) und wird ebenfalls in den drei Geschmacksrichtungen Zitrone, Beeren und Minze erhältlich sein. Zwar war die Großflasche noch nicht Bestandteil des Erstauftrages; jedoch wird im zweiten Quartal 2021 eine weitere Bestellung erwartet.

Die Zuteilung der Zolltarifnummer ist eine bedeutende Entwicklung, da es den gesamten Prozess für die TABLETZ-Produktlinie abschließt und sie für den kompletten Vertrieb in Japan verfügbar macht. Tabletz beabsichtigt, sein vorhandene Vertriebsnetzwerk für die Belieferung der geplanten 46.000 Verkaufsstellen im ganzen Land komplett einzusetzen.

Mit ihrer enormen Kaufkraft und einem starken Gesundheitssystem sind die Japaner große Befürworter von pflanzlichen Gesundheitsprodukten, weshalb Produkte wie TABLETZ auf dem japanischen Markt extrem beliebt sind. Laut dem Asia Cannabis Report von Prohibition Partners wird sich Japan zum zweitgrößten Markt für medizinisches Cannabis in Asien entwickeln (800 Millionen US-Dollar Marktvolumen).

Glen Rehman, CEO von NeutriSci, kommentierte: Wir freuen uns sehr, dass Tabletz LLC. die Zollklassifizierung für seine TABLETZ-Produktlinie erhalten hat. Damit ist ein wesentlicher letzter Meilenstein erreicht, der uns ermöglicht, die schon begonnene Produktion fortzusetzen. Jetzt, wo die langerwartete Genehmigung erfolgt ist, ist der Produktprozess abgeschlossen. Angesichts des schon erhaltenen Erstauftrages und der laufenden Produktion freuen wir uns auf den Versand der ersten Bestellung nach Japan in den kommenden Wochen.

Über NeutriSci International Inc.

NeutriSci ist auf die Innovation, Produktion und Formulierung von Nutrazeutika-Produkten spezialisiert. Das im Jahr 2009 gegründete Unternehmen NeutriSci konzentriert sich darauf, mit Bedarfsartikelläden, Drogeriemärkten, Läden für Massenartikel und Supermärkten nachhaltige Vertriebsmodelle für neuenergy aufzubauen. Neuenergy ist das vom Unternehmen entwickelte natürliche Energie- und Nahrungsergänzungsmittel, das auf der wohltuenden Wirkung von Heidelbeeren basiert. Nähere Informationen finden Sie unter www.neutrisci.com.

Für das Board of Directors von

NEUTRISCI INTERNATIONAL INC.

Glen Rehman

CEO

Tel: (403) 264-6320

Investorenkontakt: investors@neutrisci.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die Risiken und Ungewissheiten unterworfen sind. Sämtliche Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind die Aussagen nicht als Garantien zukünftiger Leistungen zu verstehen. Die eigentlichen Ergebnisse oder Entwicklungen könnten wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem die Marktpreise, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Es gibt keine Gewissheit, dass sich solche Aussagen als richtig herausstellen werden. Den Lesern wird deshalb empfohlen, solche Ungewissheiten nur nach ihren eigenen Maßstäben zu bewerten. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer dies ist in den geltenden Gesetzen vorgeschrieben.

Die Aussagen in dieser Pressemitteilung wurden von der US Food & Drug Administration nicht bewertet. Produkte und Wirkstoffe sind nicht für die Diagnose, Behandlung, Heilung oder Prävention von Erkrankungen bestimmt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57135

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57135&tr=1

