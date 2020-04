IRW-News: NetCents Technology Inc.: NetCents Technology veröffentlicht einen Brief an die Aktionäre

IRW-PRESS: NetCents Technology Inc.



: NetCents Technology veröffentlicht einen Brief an die Aktionäre

Vancouver, B.C., 19. April 2020 - NetCents Technology Inc. (NetCents oder das Unternehmen) (CSE: NC / Frankfurt: 26N / OTCQB: NTTCF), ein Unternehmen für disruptive Kryptowährungs-Zahlungstechnologien, freut sich, den Aktionären einen Brief des CEO, Clayton Moore, zukommen zu lassen.

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

Um unter diesen schrecklichen Umständen einen Silberstreif am Horizont zu finden, habe ich mich entschlossen, einen Teil dieser Zeit, in der wir alle zu Hause bleiben, zum Innehalten, zur Reflexion und Planung zu nutzen.

Gerade in diesen Zeiten der wirtschaftlichen Unsicherheit können Unternehmen Marktanteile gewinnen, bevor sie zu den wirtschaftlichen Kraftzentren von morgen werden. Es gibt einen Präzedenzfall dafür, dass Technologieunternehmen aus den Trümmern eines Zusammenbruchs auferstehen und sich prächtig entwickeln. Das Unternehmen, aus dem am Ende General Electric werden sollte, begann inmitten des Aktiencrashs der 1870er Jahre, Hewlett-Packard begann während der großen Depression, und die Rezession von 2008 löste den langen Boom der Technologiebranche aus, der Square, Stripe, Uber, Airbnb, Slack und Pinterest hervorbrachte.

2008 mag für die amerikanische und die Weltwirtschaft eine der schwierigsten finanziellen Zeiten der jüngsten Vergangenheit gewesen sein. Die Jahre nach der Finanzkrise gehörten jedoch zu den besten für Start-up-Investitionen. Die Unternehmen, die in wirtschaftlich schwierigen Zeiten gegründet wurden und wuchsen, bilden zusammen die profitabelsten Start-ups seit den Tagen des Dotcom-Booms - die heutigen Einhörner.

Und genau hier befinden wir uns heute, am Abgrund einer weiteren großen Rezession/Depression. Aber aus dieser wirtschaftlichen Unsicherheit heraus werden wir die Entwicklung der Apples und Amazons von morgen erleben. Doch dieses Mal werden es nicht nur Technologie-Startups sein, die die Zukunft neu gestalten, sondern es werden Unternehmen sein, welche die globale Finanzinfrastruktur grundlegend verändern, da es die grundlegenden Mängel innerhalb dieser Infrastruktur sind, die Rezessionen verschlimmern. Das ist heute keine Ausnahme.

Too big to fail banks [so große Banken, dass ihr Zusammenbruch automatisch das ganze Finanzsystem in die Krise stürzt], die sich auf Rettungsaktionen der Steuerzahler verlassen, um zu überleben, haben immer und immer wieder die gleichen Fehler gemacht. Die große Depression wurde durch das Federal Reserve System https://www.federalreservehistory.org/essays/great_depression

verursacht, und ein großer Teil des wirtschaftlichen Schadens wurde direkt durch den Ansturm auf die Banken verursacht, der durch einen grundlegenden Mangel an Vertrauen innerhalb des Bankensystems angeheizt wurde. Die globale Finanzkrise, die 2007 begann, hatte ihre Ursache im durch die Bankenindustrie verursachten Versagen der Marktliquidität. Die Kosten für die Bereinigung einer systematischen Bankenkrise können enorm sein, wobei die fiskalischen Kosten für die Krisen von 1970 bis 2007 durchschnittlich 13% des BIP und die Verluste an Wirtschaftsleistung durchschnittlich 20% des BIP betrugen https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0027950108099838

.

Diesmal müssen wir jedoch nicht dazu verdammt sein, die Fehler der Vergangenheit zu wiederholen. Uns stehen jetzt neue Instrumente zur Verfügung, um eine andere Zukunft zu gestalten, eine Zukunft, die die Kontrolle wieder in die Hand des Einzelnen legt - eine Zukunft, in der die Menschen den Zugang zu ihren Geldern kontrollieren, wodurch die Liquiditätsprobleme der Banken in der Vergangenheit beseitigt werden.

Die Antwort lautet Kryptowährung und Blockchain.

Kryptowährung und Blockchain haben bereits begonnen, die künftige Finanzinfrastruktur umzugestalten und zu verändern. Im Jahr 2016, in einer Zeit der politischen Unsicherheit, sahen wir, wie die Kryptowährung ins öffentliche Bewusstsein rückte und dramatisch auf die öffentliche Bühne drängte. Während dieses ersten Ausflugs auf die Weltwirtschaftsbühne erfüllte die Kryptowährung die Rolle eines Vermögenswerts und begann, den Grundstein dafür zu legen, sich zu einer Währung zu entwickeln.

In den letzten Jahren verebbte der anfängliche Hype um die Kryptowährung und der Markt stabilisierte sich. Facebook versuchte mit der Einführung von Libra, eine Kryptowährung für die breite Masse zu schaffen, und wir waren Zeugen bei dem ersten Vorstoß von Banken in diesen Sektor. Während dieser Zeit bauten Unternehmen wie NetCents die Finanzplattformen auf, die die Zukunft beherrschen werden, indem sie Blockchain und Kryptowährung nutzten.

Heute sind wir Zeugen eines Paradigmenwechsels bei der Kryptowährung, eines Wandels von einer Anlage zu einer realen Währung, den Bausteinen für die Finanzinfrastruktur von morgen. Leider hat dies eine weitere Krisenzeit erfordert. Doch dieses Mal betrifft die Krise eine viel größere Gruppe von Menschen, und die gegenwärtige Unsicherheit der traditionellen Finanzinfrastruktur gibt zunehmend Anlass zur Sorge.

Das ist unsere heutige Realität - die Unsicherheit über die Zukunft der Weltwirtschaft und der bestehenden Finanzinfrastruktur. In Zeiten wie diesen ist das Letzte, worüber sich die Menschen Sorgen machen sollten, die Frage, ob ihre Finanzen sicher sind und ob sie weiterhin Zugang zu ihnen haben werden oder nicht. Damit sehen wir einen massiven Anstieg des Interesses an der Nutzung von Kryptowährung als Transaktionswährung - eine anschwellende Dynamik.

So unerfreulich und schwierig die Lage heute auch ist, gerade hier spielt die Kryptowährung ihre Stärken aus. Im Gegensatz zu traditionellen Fiat-Währungen hat die Kryptowährung nie geschlossen oder nimmt Feiertage. Unabhängig davon, ob ihr Wert gegenüber dem Dollar zu- oder abgenommen hat, hört sie nie auf, sich zu entwickeln und, was noch wichtiger ist, sie ist immer zugänglich. Dieses Vertrauen und diese Sicherheit sind in diesen Zeiten unbezahlbar.

Das Verständnis für Kryptowährung und der Wert der Kryptowährung werden endlich für den beabsichtigten Zweck anerkannt und nicht als Werkzeug für Spekulationen, wie es bis jetzt der Fall war.

Unabhängig davon, ob die heutige Finanzinfrastruktur kurzfristig ins Wanken gerät, werden diese strukturellen Probleme nicht verschwinden, und dieser neue Schwung wird sich auf unserem Weg in die Zukunft fortsetzen. Glücklicherweise gibt es eine Alternative, und Unternehmen wie NetCents haben an der Lösung dieser Probleme gearbeitet.

Gedanken zu NetCents und die Errungenschaften des vergangenen Jahres:

NetCents hat sich von einem Unternehmen, das seine Technologie entwickelt, zu einem Unternehmen, das seine Technologie verkauft, gewandelt. Unsere Vertriebsmitarbeiter haben Anfang letzten Jahres eine Wachstumsinitiative ergriffen, die sehr erfolgreich war. Seit Beginn dieser Bemühungen im Jahr 2019 hat NetCents von Monat zu Monat durchgehend ein zweistelliges Rekordwachstum beim Abwicklungsvolumen erzielte. Wir sind stolz auf unsere Vertriebsinitiative und erwarten, dass sich dieses Wachstum fortsetzen wird. Ein wesentlicher Teil unserer Verkaufsstrategie bestand darin, sich auf unsere Beziehungen zu konzentrieren, die sich aus jahrelanger Erfahrung im traditionellen Zahlungsbereich entwickelt haben. Unsere Bemühungen haben NetCents strategisch für die Massenanwendung positioniert, da immer mehr Händler daran interessiert sind, Kryptowährung für Zahlungen zu akzeptieren. Wir haben uns so ausgerichtet, dass wir die Standardlösung für diese Marktteilnehmer werden. Dieser einzigartige Ansatz stellt unserer Meinung nach einen klaren Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Lösungen dar; wir haben uns die notwendige Vertrauenswürdigkeit als etablierter Anbieter im Zahlungssektor für Kryptowährung erworben.

Wenn Sie also die Frage stellen, ob wir in einem herausfordernden Marktumfeld erfolgreich sein und zu einem Einhorn werden können - lautet die Antwort: Das sind wir bereits. Wir haben uns in dem, was wir intern Winter der Kryptowährung nennen, entwickeln können, in einer Zeit (ab 2018), in der Bitcoin von einem Höchststand von $20.000 auf ein paar tausend Dollar fiel. Wir haben diese Zeit (als jede Kryptowährungs-Technologie in Ungnade gefallen war) genutzt, um eine führende Position auf dem Markt für Kryptowährungs-Transaktionen aufzubauen, und haben jetzt ein Szenario, in dem wir das, was wir geschaffen haben, nutzen können.

NetCents baut ein komplettes Finanzdienstleistungsunternehmen auf, das Dienstleistungen für Einzelpersonen und Unternehmen anbietet

- nicht nur für das Spekulieren mit Kryptowährungen -

1. Wir bieten Umtauschdienstleistungen in Kombination mit der Zahlungsplattform an, die digitale berührungslose Verbraucherzahlungen im Einzelhandel und E-Commerce-Zahlungstechnologie ermöglicht.

2. Wir bieten Kreditkartenprodukte an.

3. Wir bieten Einzelhändlern Dienstleistungen für bargeldlosen und kartengestützten Zahlungsverkehr.

4. Wir stellen eine kommerzielle Bankinfrastruktur für globale Banken zur Verfügung, die ihre Kundschaft Kryptowährungen einzahlen und damit handeln lassen wollen.

5. Wir stellen Rechnungsstellungs- und Zahlungstechnologie für SaaS- und PaaS-Unternehmen (Software-as-a-Service, Platform-as-a-Service) zur Verfügung.

6. Vor kurzem haben wir mit Link Global mit der Arbeit an unserem ersten fixed-income [festverzinslichen] Produkt begonnen - der Schaffung von Anlagemöglichkeiten, die regelmäßige Ertragszahlungen leisten, die weit über die Bank-Sparprodukte hinausgehen.

*Jeder dieser Sektoren repräsentiert Hunderte von Milliarden an Transaktionen (und ein paar davon gehen in die Billionen).

Digitale Währungen auf dem Weg zum Mainstream

Nun werde ich Ihnen noch etwas mehr Fachjargon an den Kopf werfen - Central Bank Digital Currencies - (CBDC), und zwar aus dem Grund, weil in einigen Versionen der US-Konjunkturprogramme Gesetze enthalten waren, die die Schaffung eines digitalen Dollars und die Einführung digitaler Dollar-Wallets genehmigten. Diese Gesetzgebung wurde eingeführt, um eine zusätzliche Möglichkeit zu schaffen, Konjunkturgelder an die Massen zu zahlen, die schneller und billiger ist als der Versand von Schecks an zigmillionen Empfänger. Leider enthielt die endgültige Fassung der Gesetzgebung diesen Teil nicht. Ich glaube jedoch, dass wir es in den Konjunkturprogrammen, die in den kommenden Wochen oder Monaten eingeführt werden, wieder sehen werden. Wir haben unsere Plattform für das Angebot der digitalen USD-Wallet an US-amerikanische und globale Banken vorbereitet, um die Anforderungen zu erfüllen, die der Kongress für diese digitale USD-Reservewährung festgelegt hat. Unserer Meinung nach ist es die ultimative Anerkennung der Kryptowährung, dass die US-Regierung, mit der Reservewährung für die Welt, jetzt die Kryptowährung akzeptiert.

NetCents wird mehr davon profitieren, wenn sich die Kryptowährung durchsetzt - als von einer Hausse bei Bitcoin, das ist sicher.

Hiermit biete ich den Vereinigten Staaten meine Dienste als Schöpfer einer Central Bank Digital Currency Task Force an, um die US-Regierung bei der Implementierung der Verfahren und Technologien zur Erfüllung ihrer Bedürfnisse zu unterstützen.

Der Plan

Wie ich Ihnen bereits mitgeteilt habe, haben wir gerade viele der oben erläuterten Geschäftsbereiche gestartet. Wir werden diese Geschäftsbereiche intern personell besetzen - aber wir werden unseren wachsenden Advisory Board weltweit nutzen, um die Türen von Banken und potenziellen Partnern in aller Welt zu öffnen. Ich glaube, dass unser Advisory Board eine entscheidende Rolle bei der bevorstehenden Zeitenwende spielen wird, bei der alle globalen Geschäftsbanken beginnen werden, Kryptowährungen für ihre Kunden zu akzeptieren und zu betreuen. Wir werden unseren White-Label-Service für diese Produkte anbieten, damit diese Banken diese Dienstleistungen nahtlos anbieten können, ohne sie intern entwickeln und managen zu müssen.

Schlussfolgerung

Um all diese Punkte miteinander zu verbinden - wir haben eine starke Position in unserem Hauptgeschäftsbereich geschaffen und sind nun dabei, mehrere zusätzliche Einnahmequellen zu erschließen -, die alle ähnliche Kriterien erfüllen:

- Hohe Marge

- Skalierbar - mit einem begrenzten Personalbestand, der erforderlich ist, um einen signifikanten Marktanteil zu generieren

- Deckung der unbefriedigten Nachfrage nach Finanzprodukten, für deren Bereitstellung wir in einzigartiger Weise qualifiziert sind

NetCents war bis heute die Nummer 4 im kanadischen Börsenjahr - warum? Weil wir unseren Aktionsplan offengelegt haben und die Leute erkennen, dass wir aufgrund der harten Arbeit, die wir seit 36 Monaten leisten, perfekt positioniert sind, ihn umzusetzen.

Wir bauen NetCents aus, um attraktive Einnahmequellen zu erschließen, die auf der weltweiten Einführung digitaler Währungen beruhen - wir erzielen attraktive Gewinnspannen bei jeder Transaktion und sind nicht von einer bestimmten zugrunde liegenden Kryptowährung abhängig, um Geld zu verdienen - wir werden mehr Geld verdienen, wenn immer mehr Wallets geschaffen werden. Immer mehr Geschäftskunden entscheiden sich für die Nutzung unserer Systeme. Wir sind zuversichtlich, dass wir das Unternehmen für den Erfolg positioniert haben und dass der Erfolg aufgrund vieler konvergierender Weltereignisse nur etwas schneller kommen könnte.

Erfolg stellt sich ein, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Clayton Moore, Founder & CEO

Über NetCents

NetCents Technology Inc., das Transaktionszentrum für alle Kryptowährungszahlungen, stattet zukunftsorientierte Unternehmen mit der Technologie aus, um die Verarbeitung von Kryptowährungen nahtlos in ihr Zahlungsmodell zu integrieren, ohne dabei dem Risiko oder der Volatilität des Kryptomarktes ausgesetzt zu sein. NetCents Technology ist als Money Services Business (MSB) bei FINTRAC registriert.

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.net-cents.com oder über Sonja Bakgaard vom Anlegerservice sonja.bakgaard@net-cents.com.

Für das Board of Directors:

NetCents Technology Inc.

Clayton Moore

Clayton Moore, CEO, Gründer & Director

NetCents Technology Inc.

1000 - 1021 West Hastings Street

Vancouver, BC, V6E 0C3

