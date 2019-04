IRW-News: NetCents Technology Inc.: NetCents Technology veröffentlicht Schreiben des CEO an seine Aktionäre

IRW-PRESS: NetCents Technology Inc.



: NetCents Technology veröffentlicht Schreiben des CEO an seine Aktionäre

Vancouver (British Columbia), den 24. April 2019 - NetCents Technology Inc. (CSE: NC, Frankfurt: 26N, OTCQB: NTTCF) (NetCents oder das Unternehmen) freut sich, ein Schreiben von CEO Clayton Moore an seine Aktionäre zu veröffentlichen.

Werte Aktionäre,

ich freue mich, Ihnen heute unsere Ansichten hinsichtlich des sich erholenden Kryptowährungssektors sowie einige der wichtigsten strategischen Erfolge präsentieren zu können, die es NetCents ermöglicht haben, weiterhin ein Marktführer zu sein.

In den vergangenen Jahren hat der Kryptowährungsmarkt Höhen und Tiefen durchlaufen - manche würden sogar von tief greifenden Veränderungen sprechen. Ende 2017 und Anfang 2018 investierten Anleger und Privatkundenbanken stark in den Kryptobereich und entschieden sich in vielen Fällen allein aufgrund des Hypes dafür. Die Einführung von Vorschriften im Kryptobereich und die normale Marktreife wirkten zusammen, um eine Baisse und einen verlängerten Kryptowinter zu schaffen. Niemand ahnte, dass der Kryptowährungssektor eine solch umfassende Korrektur durchlaufen würde, geschweige denn so schnell.

Wir haben uns konsequent an Schlüsselpersonen und -unternehmen im Zahlungs- und Kryptosektor orientiert und dabei immer einen Plan B in der Hinterhand gehabt. Dieser Ansatz hat es dem Unternehmen ermöglicht, sich auch in äußerst schwierigen Zeiten weiterzuentwickeln.

Es gibt viele Anzeichen dafür, dass sich der Kryptowinter seinem Ende nähert. Abgesehen vom steigenden Bitcoin-Kurs, die sich von einem Tiefststand von etwa 3.200 US-Dollar Anfang Dezember auf den heutigen Stand von etwa 5.300 US-Dollar erholt hat, sieht auch die Zukunft der Kryptowährungen als praktikable und massentaugliche Zahlungsoption äußerst vielversprechend aus. Amazon und PayPal prüfen zurzeit beide die Akzeptanz von Kryptowährungen und dies allein wird die allgemeine Akzeptanz und Nutzung stark beeinflussen.

Die Fragen, die mir von Investoren, Aktionären und anderen Interessensvertretern am häufigsten gestellt werden, beziehen sich auf die Aktienstruktur, den Zugang zu Wachstumskapital und auf die Umsätze.

Bis heute verfügt das Unternehmen über etwa 56 Millionen ausgegebene und ausstehende Aktien auf voll verwässerter Basis, was im Vergleich zu anderen Playern im Kryptosektor oftmals weniger als die Hälfte ist. Was die Ausgabe von Aktienoptionen betrifft, möchte ich darauf hinweisen, dass wir bestrebt sind, unsere geschätzten Mitarbeiter zu motivieren, die zurzeit hart daran arbeiten, NetCents zum Erfolg zu führen, indem wir ihre Anreize mit unseren Aktionären abstimmen. Genau diese Struktur und dieser Ansatz ermöglichen es dem Unternehmen, bei Bedarf schnell und oftmals innerhalb weniger Tage Kapital von wichtigen strategischen Investoren zu beschaffen.

Die Herausforderung, die vor dem Unternehmen lag, bestand darin, ein brandneues Produkt auf den Markt zu bringen und die Art und Weise, wie Zahlungen durchgeführt und wahrgenommen werden, zu revolutionieren. Wir validieren den Einsatz von Kryptowährungen, indem wir mit und nicht gegen bestehende Zahlungsinfrastrukturen und veraltete Plattformen arbeiten, wobei wir unsere Technologie in die traditionellen Zahlungsbereiche und Vertriebskanäle mit unabhängigen Vertriebsorganisationen (ISOs), Zahlungs-Gateways, unabhängigen Software-Vertriebshändlern (ISVs) und Technologieunternehmen integrieren, die tagtäglich mit Händlern zusammenarbeiten und die Anforderungen genau kennen.

Wir haben den schnellsten Weg zur Marktreife und Masseneinführung gefunden, indem wir NetCents als Basistechnologie eingesetzt haben, die alle Kryptowährungstransaktionen unterstützt. Wir haben uns gezielt an jenen Zahlungspartnern orientiert, die verstehen, dass Kryptowährungen stark im Kommen sind, und eine Kryptolösung in ihre bestehenden Prozesse und Technologien integrieren möchten, damit der Übergang von traditionellen zu Kryptowährungszahlungen so reibungslos wie möglich verläuft.

Das Unternehmen war niemals ein Fürsprecher oder folgte bei der Entwicklung dem Baue und sie werden kommen-Ansatz, der langfristig erhebliche negative Auswirkungen auf den Aktienkurs und die Verwässerung der Aktionäre haben wird. Unser Hauptaugenmerk ist und bleibt auf die Entwicklung und Validierung unserer Technologie hinsichtlich der Marktakzeptanz gerichtet. Nach dem erfolgreichen Abschluss dieser Entwicklungsphase hat das Unternehmen den Übergang zu einem Vertriebszyklus vollzogen, in dem das Unternehmen mit allen seinen Partnern zusammenarbeitet, um mit der Phase der Händlerakzeptanz zu beginnen.

Wir haben erfolgreich neue Händler an Land gezogen, das Transaktionsvolumen erhöht, neue Partner gewonnen und neue wichtige Bankbeziehungen aufgebaut. Bis dato hat das Unternehmen über 20 wichtige ISO- und Technologiepartnerabkommen unterzeichnet. Durch diese langfristigen Verträge und Technologieintegrationen haben wir nun direkten Zugang zu Millionen von Händlern, Tausenden von ISOs, Millionen von Nutzern und einem Vertrieb mit 100 Vertretern, die NetCents aktiv an ihre Händler- und Nutzerbasis vermarkten.

Wir starten unser Kreditkartenprogramm - eines unserer bis dato größten Projekte - und arbeiten bei der Einführung eng mit Visa zusammen. Die Karten liegen bereit und wir gehen davon aus, sie in den kommenden Wochen zu erhalten. Wir freuen uns, dass sie schon bald verwendet werden können.

Wir sind nun bestrebt, das Unternehmen auf die nächste Ebene zu bringen. Wir haben die vergangenen sechs Wochen in New York und San Francisco verbracht, um potenzielle strategische Partner für diesen nächsten großen Schritt sowie potenzielle neue Board-Mitglieder zu treffen, die dem Unternehmen neue Türen öffnen können.

Die Entscheidung, von Anfang an konsequent mit einigen wenigen ausgewählten und langfristig orientierten Ankerinvestoren zusammenzuarbeiten, hat sich als der richtige Ansatz erwiesen. Die Aktienverwässerung wurde auf ein Minimum reduziert und es wurde dem Unternehmen die Möglichkeit gegeben, schwierige Marktbedingungen zu überwinden und gleichzeitig Zeit für die Validierung des Systems durch einige der größten ISO-, Verarbeitungs- und Gateway-Unternehmen der Welt zu haben. Die Integration und Gewinnung von Händlern geht weiter und auch die Nutzerbasis wurde ausgebaut.

Dieser Ansatz hat uns die nötige Zeit gegeben, um die richtigen strategischen Investoren für unser Unternehmen zu finden - sprich Geld, das die digitale Welt, die Zahlungsabwicklung und den realen Transaktionswert von Kryptowährungen versteht.

In den vergangenen zwölf Monaten war das Hauptaugenmerk des Unternehmens auf die Entwicklung der Verarbeitungsplattform gerichtet, um eine nahtlose und intuitive Benutzererfahrung beim Kauf und Verkauf sowie bei Transaktionen mit Kryptowährungen zu schaffen. Auf Händlerseite bestand das Ziel darin, die erforderlichen Händlerzugangspunkte und -vertriebskanäle zu schaffen, indem APIs sowie SAAS-Plattformen entwickelt und mit einigen wenigen POSs zusammengearbeitet wurde, um die NetCents-Software in ihre Terminals einzubinden.

Nach dem erfolgreichen Abschluss dieses Prozesses liegt der Fokus für 2019/20 auf der Entwicklung neuer Vertriebskanäle, der Steigerung der Händlergewinnung und -bindung, der Aktivierung und Erweiterung des Partnerprogramms sowie auf dem Wachstum von Umsätzen, Transaktionen und Verkäufen, um die Bruttoeinnahmen zu steigern.

Eines ist uns klar: Kryptowährungen sind jetzt auf dem Weg zu einem Massenprodukt.

Wir sind begeistert von den sich bietenden Möglichkeiten und freuen uns darauf, unseren strategischen Plan mit der Unterstützung unserer loyalen Aktionäre umzusetzen.

Mit freundlichen Grüßen

Clayton Moore, Gründer und CEO

Über NetCents

NetCents Technology Inc., das Transaktionszentrum für alle Kryptowährungszahlungen, stattet zukunftsorientierte Unternehmen mit der Technologie aus, um die Kryptowährungsverarbeitung nahtlos in ihr Zahlungsmodell zu integrieren, ohne dabei dem Risiko oder der Volatilität des Kryptomarktes ausgesetzt zu sein. NetCents Technology ist als Money Services Business (MSB) bei FINTRAC registriert.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter www.net-cents.com oder kontaktieren Sie die Investor Relations-Abteilung unter investor@net-cents.com.

Für das Board of Directors:

NetCents Technology Inc.

Clayton Moore

Clayton Moore, CEO, Gründer & Director

NetCents Technology Inc.

1000 - 1021 West Hastings Street

Vancouver, BC, V6E 0C3

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf die vom Unternehmen erwarteten Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, schätzt, prognostiziert, potentiell und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl das Unternehmen annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem die Handlungen der Regulierungsbehörden, die Marktpreise und die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von jenen unterscheiden können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Annahmen, Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen des Managements bzw. andere Faktoren ändern, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert.

