IRW-News: NetCents Technology Inc.: NetCents Technology unterzeichnet White-Label-Abkommen hinsichtlich Kryptowährungsbörse

: NetCents Technology unterzeichnet White-Label-Abkommen hinsichtlich Kryptowährungsbörse

Vancouver (British Columbia), 2. Februar 2021 - NetCents Technology Inc. (CSE: NC, Frankfurt: 26N, OTCQB: NTTCF) (NetCents oder das Unternehmen), ein Kryptowährungszahlungs-Unternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass es vereinbart hat, aus der NC Exchange ein White-Label-Produkt zu machen. Aufgrund des Rückenwindes durch das aktuelle Wachstum von Kryptowährungen expandiert NetCents weiter zu einem hochmodernen Finanzzentrum.

Die White-Label-Möglichkeit ist für uns fantastisch, da wir bereits die beträchtlichen Investitionen getätigt haben, die für den Start einer Börse erforderlich sind, sagte Clayton Moore, CEO von NetCents. Die Möglichkeit, Einnahmen aus Ausgaben zu generieren, die wir bereits getätigt haben, ist natürlich ein großartiges Angebot. Der zusätzliche Vorteil besteht darin, dass wir über mehr Liquidität verfügen werden, die unsere Händler nutzen können, indem sie einen höheren Prozentsatz ihrer Umsätze in Kryptowährungen akzeptieren. Es ist immer gut, das Unternehmen um neue Cashflows zu erweitern - wir haben Technologien im Wert von mehreren Millionen Dollar, die über ihren ursprünglichen Einsatz hinaus monetarisiert werden können, sagte er abschließend.

Die zunehmende White-Label-Nutzung unterschiedlicher Komponenten der NetCents-Plattform zur Abwicklung von Kryptowährungs-Zahlungsströmen erhöht weiterhin den Marktanteil sowie das zukünftige Wachstum und bietet Anbietern eine kosteneffiziente Geschäftslösung.

Da der Handel mit Kryptowährungen zunimmt, gibt es weltweit eine steigende Nachfrage nach Kryptowährungsbörsen. Die White-Label-Börse von NetCents ist eine vollständige Kryptowährungs-Börsenplattform und umfasst eine Reihe von Funktionen wie Onboarding, Konformität, Risikomanagement, Preisbestimmung, Auftragsbuch, Android- und iOS-App, Handelsanalysen sowie vollständig individuelle Markenbildung.

Das White-Label-Produkt ermöglicht es Partnern, Kryptowährungsprodukte wettbewerbsfähiger mit ihren Benutzern und Kunden zu verbinden und an diese zu vertreiben, indem sie eine Plattform für den Handel und die Verwaltung ihrer digitalen Aktiva unter Nutzung einer äußerst sicheren Infrastruktur mit modernen Benutzeroberflächen und Auftragstypen sowie einer benutzerfreundlichen mobilen App für einen komfortablen und einfachen Zugang zu den Märkten bereitstellen.

NetCents hat seine White-Label-Börsentechnologie aktiv entwickelt, um Marktplatzbetreibern die Möglichkeit zu geben, erstklassige Benutzererfahrungen für den Kauf und Verkauf von Kryptowährungen zu unterstützen. Durch die Nutzung der Infrastruktur von NetCents erhält die White-Label-Börse die Integration führender Liquiditätsquellen, was eine hohe Liquidität der Aktiva gewährleistet und die neue Börse dabei unterstützt, von Anfang an Umsätze zu generieren, sagte Moore zusammenfassend.

Die White-Label-Lösung profitiert von der modernen Architektur und den Sicherheitsprotokollen von NetCents, die für den Einsatz und den Betrieb der neuen Börse genutzt werden, während sie gleichzeitig überaus agil und skalierbar ist.

Durch dieses White-Label-Abkommen bietet NetCents:

- Vollständig ausgestattete Komplettlösung

- Hohe Liquidität durch NetCents-Auftragsbuch

- AML- und KYC-Support

- Intuitive und benutzerfreundliche Oberfläche

- Mobile Apps

- Durchführung von Kryptowährungsgeschäften in Echtzeit mit einer Vielzahl von Papiergeld- und Kryptowährungs-Handelspaaren

- Wallet-Sicherheit

- On/Off-Ramps für Papiergeld

Das Unternehmen wird weiterhin nach Möglichkeiten suchen, seinen Katalog von Zahlungs- und Handelstechnologien zu monetarisieren, um die Umsatzquellen des Unternehmens zu erweitern.

Über NetCents

NetCents Technology Inc., das Transaktionszentrum für alle Kryptowährungszahlungen, stattet zukunftsorientierte Unternehmen mit der Technologie aus, um die Verarbeitung von Kryptowährungen nahtlos in ihr Zahlungsmodell zu integrieren, ohne dabei dem Risiko oder der Volatilität des Kryptomarktes ausgesetzt zu sein. NetCents Technology ist als Money Services Business (MSB) bei FINTRAC registriert.

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.net-cents.com oder über den Anlegerservice: investors@net-cents.com.

Um auf dem Laufenden zu bleiben, stellen Sie sicher, dem Telegrammkanal unter http://t.me/NetCents beizutreten.

Für das Board of Directors:

NetCents Technology Inc.

Clayton Moore

Clayton Moore, CEO, Gründer & Director

NetCents Technology Inc.

1000 - 1021 West Hastings Street

Vancouver, BC, V6E 0C3

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf die vom Unternehmen erwarteten Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, schätzt, prognostiziert, potentiell und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl das Unternehmen annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem die Handlungen der Regulierungsbehörden, die Marktpreise und die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von jenen unterscheiden können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Annahmen, Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen des Managements bzw. andere Faktoren ändern, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

