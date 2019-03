IRW-News: NetCents Technology Inc.: NetCents Technology unterzeichnet Vertrag mit ILO Crypto

IRW-PRESS: NetCents Technology Inc.



: NetCents Technology unterzeichnet Vertrag mit ILO Crypto

Vancouver (British Columbia), den 13. März 2019 - NetCents Technology Inc. (CSE: NC, Frankfurt: 26N, OTCQB: NTTCF) (NetCents oder das Unternehmen) freut sich bekanntzugeben, dass es einen Vertrag unterzeichnet hat, das die Verarbeitung von Kryptowährungszahlungen für ILO Crypto (ILOCX, Teil von ILOCX Limited aus London, England) ermöglicht.

Edward Fitzpatrick, CEO von ILOCX, sagte: Die Bedeutung dieser Transaktion ist für alle Besitzer von Kryptowährungen überall auf der Welt immens. Diese Partnerschaft bietet ihnen qualitativ hochwertige alternative Optionen, ihr zurzeit in Bitcoin, ETH und unterschiedlichen anderen Altcoins gebundenes Kapital zu nutzen. Hunderte Milliarden Dollar wurden in Kryptowährungen investiert und deren Besitzer suchen nach neuen Wegen, dieses Kapital einzusetzen. Dank dieser Partnerschaft können NetCents und ILOCX zuversichtlich erklären, dass die Ära der Nutzung begonnen hat.

ILOCX ist eine Plattform, die auf einzigartige Weise Fremdkapital für Unternehmen aufbringt, indem sie Initial License Offerings (ILOs) verkauft. ILOs sind eine umsatzbasierte Methode zur Kapitalaufbringung, die Käufern das Recht gibt, ein entsprechendes Produkt oder eine entsprechende Dienstleistung zu promoten sowie zu verkaufen und Lizenzgebühren auf Grundlage des Bruttoumsatzes des Unternehmens zu erhalten.

Die erste Börsenplattform von ILOCX ermöglicht es Unternehmen, ein ILO zu notieren und zu verkaufen, um Wachstumkapital einzusammeln und seine Umsätze zu steigern. ILOCX hat Verträge mit 54 Unternehmen unterzeichnet, von denen bereits über 20 an seiner Börse gelistet sind. Darüber hinaus wird ILOCX in den kommenden Wochen die Notierung von über 30 weiteren Unternehmen genehmigen und hat mehr als 40 weitere Unternehmen in der unmittelbaren Pipeline.

Im Rahmen dieses exklusiven Vertrages mit NetCents hat ILOCX die Plattform www.ILOcrypto.com gestartet - eine spezialisierte Börse, die es jedem Besitzer von Bitcoin, ETH und unterschiedlichen anderen Altcoins, ermöglicht, diese Kryptowährungen zum Kauf von ILOs zu verwenden. Im Rahmen des Händlerabkommens wird ILOCX das Merchant Gateway von NetCents nutzen, um Kryptowährungstransaktionen für seine Kapitalaufbringungsdienste abzuwickeln.

Angesichts eines bisherigen Dealvolumens an der ILOCX-Börse in Höhe von 300 Millionen Dollar, stellt diese Plattform eine weitere Möglichkeit dar, wie die Partnerschaft zwischen NetCents und ILOCX Hunderte Milliarden an Kryptowährungskapital nutzbar machen kann, indem sie den Inhabern von Kryptowährungen alternative Optionen zur Nutzung ihres Kapitals bietet und Unternehmen, die an der ILOCX notieren, Zugang zum erforderlichen Kapital verschafft.

Wenn Ihr Unternehmen oder Ihre Organisation die NetCents-Plattform in Ihre Website integrieren möchte, rufen Sie bitte http://net-cents.com/business/register auf und registrieren Sie ein Geschäftskonto, indem Sie das Online-Formular ausfüllen, um mit der digitalen Integration und dem Antragsverfahren zu beginnen.

Über ILO Crypto

ILOCX ist eine Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, Fremdkapital durch den Verkauf von Initial License Offerings (ILOs) einzusammeln, und interessierten Käufern die Möglichkeit bietet, Umsätze durch den Kauf einer Lizenz zur Bewerbung in sozialen Netzwerken und/oder zum Verkauf eines Produkts oder einer Dienstleistung zu generieren.

ILOCX hat einen echten Marktbedarf mit einer entsprechenden Technologielösung kombiniert, indem die Abhängigkeit von Eigenkapital bei knapper werdenden Finanzierungen beseitigt wurde, wodurch den Unternehmen die Vorteile eines größeren Bekanntheitsgrades und höherer Umsätze geboten werden, was wiederum die Börsenumsätze, die Lizenzgebühren und den Börsenpreis der ILOs steigert und dazu führt, dass ein nachhaltiges Geschäft ermöglicht wird.

Weitere Informationen darüber, wie ILOs funktionieren, erhalten Sie unter www.ILOcrypto.com/how-it-works/.

Um die Börse aufzurufen, besuchen Sie bitte www.ILOexchange.com.

Über NetCents

NetCents Technology Inc., das Transaktionszentrum für alle Kryptowährungszahlungen, stattet zukunftsorientierte Unternehmen mit der Technologie aus, um die Kryptowährungsverarbeitung nahtlos in ihr Zahlungsmodell zu integrieren, ohne dabei dem Risiko oder der Volatilität des Kryptomarktes ausgesetzt zu sein. NetCents Technology ist als Money Services Business (MSB) bei FINTRAC registriert, wodurch die Sicherheit und der Datenschutz unserer Kunden gewährleistet sind.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter www.net-cents.com oder kontaktieren Sie die Investor Relations-Abteilung, investor@net-cents.com.

Für das Board of Directors:

NetCents Technology Inc.

Clayton Moore

Clayton Moore, CEO, Gründer & Director

NetCents Technology Inc.

1000 - 1021 West Hastings Street

Vancouver, BC, V6E 0C3

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf die vom Unternehmen erwarteten Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, schätzt, prognostiziert, potentiell und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl das Unternehmen annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem die Handlungen der Regulierungsbehörden, die Marktpreise und die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von jenen unterscheiden können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Annahmen, Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen des Managements bzw. andere Faktoren ändern, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder missbilligt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46160

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46160&tr=1

