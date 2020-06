IRW-News: NetCents Technology Inc.: NetCents Technology handelt branchenführende Kreditlinie aus

IRW-PRESS: NetCents Technology Inc.



: NetCents Technology handelt branchenführende Kreditlinie aus

Potenzielle Unterstützung zur Verarbeitung eines Auftragsvolumens in Höhe von 1,4 Milliarden Dollar

VANCOUVER, British Columbia, 19. Juni 2020 - NetCents Technology Inc. (NetCents oder das Unternehmen) (CSE: NC / Frankfurt: 26N / OTCQB: NTTCF) - ein disruptives Unternehmen mit Geschäftsschwerpunkt auf Kryptowährungszahlungstechnologien - freut sich bekannt zu geben, dass dem Unternehmen NetCents eine institutionelle Kreditlinie in Höhe von insgesamt 1,4 Milliarden US-Dollar zur Unterstützung der Zahlungsabwicklung und Auszahlung an die Händler gewährt wurde.

NetCents hat diese Kreditlinie ausgehandelt, um das Potenzial von Kryptowährungen als Tauschmittel zu erhöhen. Bisher lag hier das größte Hindernis in der Volatilität. Sowohl Händler als auch Konsumenten wollen keine Kryptowährungspositionen halten, weil die meisten Währungen starken Schwankungen unterworfen sind.

Diese bahnbrechende Finanzierung versetzt NetCents nun in die Lage, das Volatilitätsrisiko für all seine Händler zu eliminieren. Darüber hinaus wird diese Finanzierungsstruktur vielen Kryptowährungsbörsen dabei helfen, eine höhere Markttiefe für die gängigen Kryptowährungen zu schaffen.

NetCents hat mit einer Reihe von zukunftsorientierten Institutionen Partnerschaftsabkommen unterzeichnet, um mit dem Auftragsvolumen seiner Händler ein kurzfristiges Kryptowährungsportfolio aufzubauen. Die Kreditlinie wird NetCents in die Lage versetzen, über einen längeren Zeitraum Geld im Markt zu haben und von Arbitragemöglichkeiten zu profitieren. Die aus dieser Arbitrage resultierenden Gewinne werden es NetCents letztendlich möglich machen, die Gebühren seiner Kunden zu senken.

Dies ist eine großartige Win-Win-Win-Situation, meint Clayton Moore, Gründer und CEO von NetCents Technology. Die Händler profitieren, weil diese Kreditlinie und das Handelsprogramm unsere Betriebskosten senken werden; dadurch sind wir in der Lage, unseren Händlern in Zukunft geringere Gebühren in Rechnung zu stellen. NetCents profitiert, weil es eine neue Einnahmequelle bekommt, um seinen Betrieb zu stärken; diese Handelsstrategien, die wir hier anwenden, sind hochrentabel. Die Börsen profitieren ebenfalls aufgrund der größeren Kapitalliquidität am Markt, was bedeutet, dass die Volatilität im Laufe der Zeit abnimmt und ein Umfeld geschaffen wird, in dem auch die konventionellen Marktteilnehmer Kryptowährungen als Tauschmittel akzeptieren, und nicht nur zur reinen Spekulation.

Diese institutionelle Kreditlinie in Höhe von insgesamt 1,4 Milliarden US-Dollar jährlich verschafft NetCents das nötige Kapital für die Zahlungsabwicklung, um weiter zu expandieren und raschere Auszahlungen an die Händler zu ermöglichen. Hier die Vorteile:

- Möglichkeit der Bevorschussung für die Zahlungsabwicklung gegenüber dem Händler

- Keine Begrenzungen bei der Auszahlung an die Händler

- Bedenken der Händler und Partner, ob NetCents über die Kapazitäten verfügt, größere Auftragsvolumina abwickeln zu können, werden zerstreut

- Alle Hindernisse bei der unbegrenzten Verarbeitung und sämtliche Risiken in Zusammenhang mit der Auszahlung an die Händler werden beseitigt

- Das kontinuierliche Wachstum der Händler wird erleichtert

- Es ist dies die größte bekannte Kreditlinie, die je einem Unternehmen für Kryptowährungszahlungen gewährt wurde

Hier wird deutlich, welch enorme Unterstützung der Kryptowährung auf institutioneller Ebene zuteil wird und wie rasch Kryptowährungszahlungen auch für die etablierten Finanzinstitutionen zur Realität werden, fügt Herr Moore hinzu. Kryptowährungen werden zunehmend zu einer Assetklasse, an der auch die klassischen Asset-Manager Gefallen finden. Und aus diesem Trend lässt sich ableiten, dass der Wert der gesamten Assetklasse unweigerlich steigen wird.

Über NetCents

NetCents Technology Inc., das Transaktionszentrum für alle Kryptowährungszahlungen, stattet zukunftsorientierte Unternehmen mit der Technologie aus, um die Verarbeitung von Kryptowährungen nahtlos in ihr Zahlungsmodell zu integrieren, ohne dabei dem Risiko oder der Volatilität des Kryptomarktes ausgesetzt zu sein. NetCents Technology ist als Money Services Business (MSB) bei FINTRAC registriert.

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.net-cents.com oder über den Anlegerservice: investors@net-cents.com.

Um auf dem Laufenden zu bleiben, stellen Sie sicher, dem Telegrammkanal unter http://t.me/NetCents beizutreten.

Für das Board of Directors:

NetCents Technology Inc.

Clayton Moore

Clayton Moore, CEO, Gründer & Director

NetCents Technology Inc.

1000 - 1021 West Hastings Street

Vancouver, BC, V6E 0C3

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf die vom Unternehmen erwarteten Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, schätzt, prognostiziert, potentiell und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl das Unternehmen annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem die Handlungen der Regulierungsbehörden, die Marktpreise und die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von jenen unterscheiden können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Annahmen, Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen des Managements bzw. andere Faktoren ändern, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

